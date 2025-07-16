Autonomys Network : définition, mission, feuille de route et tokenomics expliqués





La convergence de la blockchain et de l'intelligence artificielle redéfinit les industries – et Autonomys Network , avec son token natif AI3, se trouve à l'avant-garde de cette transformation. Cet article présente une vue d'ensemble complète des fondements techniques du réseau, du rôle du token AI3, de la feuille de route du projet et de sa conception économique.









Autonomys Network est l'évolution du Subspace Protocol, fruit de trois années de recherche et développement menées par Jeremiah Wagstaff et Nazar Mokrynskyi. Ce travail a donné naissance à une infrastructure blockchain révolutionnaire, tournée vers l'avenir.





Avancée technique : Subspace est le premier protocole à offrir un stockage décentralisé permanent pour le Web3. Autonomys Network s'appuie sur cette base pour introduire une architecture informatique modulaire, créant ainsi un réseau blockchain robuste et scalable.





Rebranding : le 14 juin 2024, le projet a officiellement changé de nom, passant de Subspace Protocol à Autonomys Network, marquant ainsi son évolution vers une plateforme blockchain complète.









Autonomys Network vise à créer un écosystème ouvert et collaboratif entre l'IA et la blockchain. Le projet a levé 32,9 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan, notamment Pantera Capital, Coinbase Ventures et Crypto.com





Participation communautaire : le projet a lancé sept testnets, attirant plus de 100 000 « farmers » ayant contribué à plus de 180 PiB de stockage (1 PiB ≈ 1 million de Go).





Lancement du mainnet : la phase 1 a démarré le 6 novembre 2024, avec une cérémonie de Proof of Time (PoT). Ancré sur le hash du bloc #869146 de Bitcoin, le réseau a vu plus de 2 000 nœuds rejoindre l'écosystème en deux semaines, pour une capacité de stockage dépassant 140 PiB.









Autonomys Network repose sur une architecture modulaire à quatre couches, redéfinissant les standards de performance du Web3 :





Couche dApp (Applications décentralisées)

Permet la création et le déploiement de Super dApps alimentées par l'IA ainsi que d'agents on-chain dotés d'identités vérifiables via Autonomys Identity (Auto ID) — un cadre d'identité décentralisée conçu pour favoriser des interactions fluides entre humains et IA.





Domaines d'exécution

Proposent des environnements d'exécution personnalisables et illimités via une architecture de calcul distribuée. Ces domaines assurent une exécution évolutive, un entraînement et une inférence décentralisés de modèles IA, ainsi que des workflows sécurisés pour les agents. En dissociant l'exécution des smart contracts de la couche de consensus et en activant la communication inter-domaines, le réseau assure une interopérabilité fluide entre les blockchains modulaires et spécifiques aux applications (appchains).





Couche de consensus

Construite sur le mécanisme de Proof of Archival Storage (PoAS), elle garantit l'ordre, la validation et le règlement vérifiables des transactions. Cette couche assure un état unique, immuable et partagé entre tous les participants du réseau.





Couche de stockage

Un réseau de stockage distribué (DSN), opéré par des « farmers » (nœuds de stockage), garantit la disponibilité permanente et l'intégrité de vastes ensembles de données IA. L'historique complet de la blockchain est conservé, rendant toutes les données on-chain accessibles, quelle que soit leur ancienneté.









Exécution découplée (DecEx)

Séparation entre l'exécution des transactions et le consensus, permettant une scalabilité indépendante du débit et du stockage tout en maintenant la décentralisation et l'efficacité.





Blockchains personnalisées (domains)

Les développeurs peuvent créer des chaînes spécialisées pour des cas d'usage précis (ex. : entraînement IA, trading haute fréquence), désengorgeant la chaîne principale.





Interopérabilité inter-chain

Compatibilité avec EVM, WASM et d'autres environnements, assurant une intégration fluide avec les écosystèmes majeurs comme Ethereum.





Sharding des données

Répartition des données pour un traitement parallèle, réduisant la charge par nœud jusqu'à 90 % — idéal pour l'entraînement IA à grande échelle.





Répertoire IA open source

Un répertoire décentralisé et résistant à la censure dédié aux ressources IA, favorisant l'innovation ouverte et la collaboration.









Phase 1 (lancée)

Infrastructure de base déployée pour le stockage et les transactions simples.





Phase 2 (premier trimestre de 2025)

Lancement de la couche Domains et du testnet Nova EVM ; transferts de tokens AI3 activés.





Phase 3 (2026)

Intégration du sharding des données pour atteindre 1 million de TPS — des performances comparables aux plateformes Web2 centralisées.









L'offre totale du token AI3 est de 1 milliard, avec 65 % émis au lancement du mainnet (Phase 1).





AI3 est le token utilitaire du réseau, utilisé pour le staking, les frais de transaction, les récompenses de blocs et la gouvernance.





Investisseurs, équipe, fondation : 494,5 millions (76,08 % de l'offre initiale), avec un vesting linéaire sur 4 ans. Verrouillage complet la première année, puis libération mensuelle pendant 36 mois.

Incitations écosystème : 155,5 millions (23,92 %) dédiés aux récompenses testnet, programmes ambassadeurs, etc. — sans période de blocage.









Avancées de performance : grâce à son architecture modulaire et au sharding, Autonomys élimine les goulets d'étranglement classiques liés au stockage et au calcul, permettant un entraînement IA on-chain rentable et performant.

Écosystème ouvert : avec son répertoire IA open source et sa compatibilité inter-chaînes, le réseau permet aux développeurs d'intégrer facilement l'IA à la DeFi, au gaming et à d'autres secteurs.

Gouvernance communautaire : les détenteurs d'AI3 participent activement aux mises à jour et à la gouvernance du réseau via des mécanismes on-chain — pour une évolution pilotée par la communauté.









Q : Quel est le positionnement clé d'Autonomys Network ? A : Une infrastructure blockchain scalable, haute performance, conçue pour les applications décentralisées propulsées par l'IA.





Q : Quels sont les principaux cas d'usage d'AI3 ?

A : AI3 est utilisé pour payer les frais de transaction, faire du staking, voter dans la gouvernance et accéder aux services IA ainsi qu'aux outils pour développeurs.





Q : Comment Autonomys intègre-t-il la blockchain et l'IA ?

A : Grâce à son architecture modulaire qui prend en charge le déploiement de modèles IA, le stockage de données décentralisé et la collaboration open source — créant une plateforme résistante à la censure et optimisée pour le développement de l'IA.









Autonomys Network révolutionne l'infrastructure blockchain avec ses avancées technologiques — et AI3 est le moteur numérique qui relie utilisateurs, développeurs et ressources IA. Des données au calcul, des modèles aux applications, AI3 alimente le moteur économique du réseau et propulse la synergie entre Web3 et intelligence artificielle. À mesure que le mainnet évolue, Autonomys Network est en passe de devenir la fondation open source essentielle pour l'ère de l'IA.





