Babylon : une solution innovante pour libérer le potentiel du Bitcoin





Babylon est un protocole de staking Bitcoin qui exploite la sécurité et la décentralisation du réseau Bitcoin pour fournir un soutien en sécurité économique à d'autres blockchains en Proof of Stake (PoS), tout en offrant des récompenses de staking. Au cœur du protocole se trouve une blockchain PoS construite avec le Cosmos SDK, compatible avec IBC, qui relie la blockchain Bitcoin aux chaînes applicatives de l'écosystème Cosmos, permettant l'agrégation de données et la communication inter-chain.









En tant que « or numérique », Bitcoin souffre d'une scalabilité limitée, ce qui empêche ses détenteurs de générer des revenus via des méthodes comme le staking, misant uniquement sur l'appréciation de l'actif. À l'inverse, les blockchains en Proof of Stake (PoS) offrent divers moyens de valoriser les actifs, tels que le staking ou la fourniture de liquidité, permettant aux utilisateurs de percevoir des rendements supplémentaires. Cependant, les chaînes PoS émergentes font souvent face à un manque de capital initial, rendant difficile l'assurance de leur sécurité et exposant leur lancement à divers risques. Bien que Bitcoin et les chaînes PoS aient chacun leurs avantages, leurs besoins et potentiels restent encore peu exploités de manière complémentaire.





Le protocole de staking Bitcoin Babylon a été conçu pour répondre à ce défi. En verrouillant des bitcoins, il offre une sécurité économique aux chaînes PoS tout en générant des récompenses de staking pour les détenteurs de BTC. Ce modèle permet non seulement de libérer le potentiel de Bitcoin, mais aussi de combler le déficit de capital et de sécurité des chaînes PoS à leurs débuts, créant ainsi un écosystème mutuellement bénéfique.









Babylon introduit un protocole de staking Bitcoin innovant qui permet aux détenteurs de bitcoins de participer directement au staking sur des blockchains PoS, sans intermédiaires, bridges, wrapped tokens ni garde tierce (Custody). Le protocole Babylon repose sur deux mécanismes fondamentaux : le protocole d'horodatage du Bitcoin (Bitcoin Timestamp protocol) et le protocole de staking du Bitcoin (Bitcoin Staking Protocol).





Protocole d'horodatage du Bitcoin : ce protocole génère des horodatages simples et vérifiables des données de blocs des blockchains PoS directement sur la blockchain Bitcoin. Il permet de résoudre les problèmes de sécurité liés aux attaques à longue portée que peuvent rencontrer les chaînes PoS.





Protocole de staking du Bitcoin : ce mécanisme permet aux actifs en bitcoins d'assurer une sécurité économique aux systèmes décentralisés via une approche sans confiance et en self-custody. Grâce au Remote Staking, les bitcoins mis en staking sont verrouillés dans un contrat sur la blockchain Bitcoin. En cas de violation des règles de la chaîne PoS par le validateur, des pénalités sont appliquées aux bitcoins mis en staking.









Staking du Bitcoin : le participant initie une transaction de staking sur la blockchain Bitcoin. Cette transaction inclut deux conditions de dépense pour l'UTXO :





1) Verrouillage temporel : lorsque le participant souhaite retirer ses fonds stakés, il peut le faire après une durée prédéfinie, en utilisant sa clé privée.





2) Violation : en cas de non-respect des règles, le validateur peut utiliser une signature à usage unique extractible (EOTS – Extractable One-Time Signature) pour détruire l'UTXO et ainsi appliquer une pénalité.





Validation sur la chaîne PoS : une fois la transaction de staking confirmée, le participant ou le validateur désigné peut prendre part au processus de validation sur la chaîne PoS, en utilisant la clé EOTS pour signer les blocs valides.









La conception modulaire de Babylon lui permet de s'adapter à différents protocoles de consensus utilisés par les chaînes applicatives. En intégrant le protocole de staking Bitcoin de Babylon, ces chaînes peuvent tirer parti de la sécurité et de la liquidité du réseau Bitcoin, dépassant ainsi les limites des mécanismes de staking basés uniquement sur les tokens natifs.





À ce jour, Babylon a établi des partenariats avec plus de 60 chaînes applicatives de l'écosystème Cosmos, qui bénéficieront de la fonctionnalité cross-chain via IBC dès le lancement du mainnet de Babylon. Le protocole collabore également avec de nombreux fournisseurs de portefeuilles, solutions couche 2 de Bitcoin, protocoles DeFi, protocoles de re-staking sur Bitcoin, prestataires de services Rollup, ainsi qu'avec d'autres projets clés qui soutiennent son développement. Parmi les partenaires de l'écosystème figurent notamment Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit, et bien d'autres.













Babylon représente une avancée majeure dans l'écosystème Bitcoin et, plus largement, dans l'univers des cryptomonnaies. Le protocole vise à résoudre un problème de longue date pour les détenteurs de bitcoins : comment générer des revenus supplémentaires tout en assurant la sécurité de leurs actifs. Bien que le projet affiche un fort potentiel, les investisseurs doivent rester prudents et suivre de près son évolution ainsi que les risques éventuels.



