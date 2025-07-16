Backed Finance lance xStocks et redéfinit le modèle de tokenisation des actifs traditionnels

Le lancement de xStocks par Backed Finance marque une avancée majeure dans l'intégration de la blockchain et de la finance décentralisée (DeFi) . Ce projet innovant transforme la manière dont les actifs financiers traditionnels sont accessibles, tradés et intégrés à l'écosystème crypto. En tokenisant des actions traditionnelles, xStocks crée un pont inédit entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée.





Officiellement lancé le 30 juin 2025, xStocks propose désormais plus de 60 actions tokenisées, disponibles sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que Bybit et Kraken, ainsi qu'au sein de l'écosystème DeFi sur la blockchain Solana . Cet article présente une analyse approfondie de l'architecture technique du produit, de son impact sur le marché, de ses partenariats stratégiques et de son potentiel futur.









La tokenisation des actifs est passée d'un concept théorique à une force de transformation qui redéfinit les marchés financiers mondiaux. L'émergence de xStocks incarne des années de progrès technologiques dans l'infrastructure blockchain, un cadre réglementaire plus clair, et une demande croissante pour des instruments financiers plus accessibles. En intégrant les actions traditionnelles à la blockchain, Backed Finance a créé un produit qui s'adresse à la fois aux utilisateurs de cryptomonnaies en quête de diversification et aux investisseurs traditionnels à la recherche d'un accès simplifié et de nouvelles opportunités financières.





Le lancement de ce projet intervient à un moment charnière, alors que le marché des cryptomonnaies évolue d'un trading spéculatif vers des applications concrètes et utiles. Dans le sillage de la valeur créée par les stablecoins, les actions tokenisées représentent l'étape suivante logique pour exploiter l'infrastructure blockchain et favoriser une intégration plus profonde avec le système financier mondial.













xStocks repose sur la blockchain Solana, choisie pour son débit élevé, ses faibles coûts de transaction et son écosystème DeFi mature. La capacité de Solana à traiter des milliers de transactions par seconde tout en maintenant des frais réduits en fait une solution idéale pour répondre aux exigences du trading à haute fréquence des marchés actions.





Les tokens suivent le standard SPL (Solana Program Library), ce qui permet une intégration fluide avec les principales applications de l'écosystème Solana, telles que le portefeuille Phantom l'agrégateur Jupiter et divers protocoles DeFi — sans nécessiter de développement sur mesure.









L'un des piliers technologiques d'xStocks repose sur son intégration avec les solutions Oracles fournies par Chainlink . Ce partenariat permet de relever un défi majeur : transmettre de manière fiable et précise les prix des actifs du monde réel sur la blockchain.





En tant que fournisseur officiel d'Oracles pour xStocks, Chainlink a développé un système dédié baptisé xStocks Data Stream, doté des fonctionnalités clés suivantes :





Mises à jour de prix à haute fréquence : une latence inférieure à la seconde garantit une synchronisation en temps réel entre les prix on-chain et ceux des marchés traditionnels

Vérification des actions corporatives : traitement en temps réel des dividendes, splits et autres événements d'entreprise

Interopérabilité cross-chain : intégration avec le protocole CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), ouvrant la voie à une expansion vers d'autres blockchains

Proof of Reserves : vérification transparente des actifs sous-jacents via Le protocole Proof of Reserve (Preuve de Réserve) de Chainlink





Ce système d'Oracle avancé permet ce que l'équipe décrit comme une expérience utilisateur de qualité CEX avec une exécution on-chain, comblant ainsi l'écart de performance entre les environnements de trading centralisés et décentralisés.









Chaque token xStocks est adossé à 1:1 à l'action sous-jacente correspondante — ce qui signifie que chaque action tokenisée est garantie par une action réelle conservée par Backed Finance, une institution financière agréée en Europe. Ce modèle de conservation offre plusieurs avantages clés :





Conformité réglementaire : fonctionne dans le cadre réglementaire européen, garantissant la sécurité juridique et la protection des utilisateurs

Remboursabilité : en principe, les tokens peuvent être échangés contre leur valeur de marché hors chaîne, ce qui soutient la stabilité des prix

Conservation de niveau institutionnel : des services de conservation professionnels assurent la sécurité des actifs sous-jacents

Transparence : des audits réguliers et des rapports garantissent une visibilité sur les réserves détenues









Dans sa phase initiale, xStocks propose plus de 60 actions et ETF tokenisés soigneusement sélectionnés, en se concentrant sur des actifs à forte liquidité et à forte notoriété, répondant aux besoins des investisseurs particuliers comme institutionnels. Cette stratégie de sélection des actifs reflète une connaissance approfondie du marché :









Apple (APPLx) : l'entreprise la plus valorisée au monde

Microsoft (MSFTx) : un géant du cloud computing et des logiciels

NVIDIA (NVDAx) : leader des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle

Google / Alphabet (GOOGLx) : acteur dominant de la recherche en ligne et des services cloud

Meta (METAx) : plateforme majeure de réseaux sociaux et du métavers









Coinbase (COINx) : l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies basées aux États-Unis

MicroStrategy (MSTRx) : réputée pour détenir d'importantes réserves de Bitcoin

Circle (CRCLx) : émetteur du stablecoin USDC









SPDR S&P 500 ETF (SPYx) : fonds indiciel offrant une exposition large au marché

Invesco QQQ Trust (QQQx) : ETF axé sur le secteur technologique





Cette sélection illustre la compréhension fine, par l'équipe du projet, des attentes des utilisateurs — en proposant un accès à des actifs de qualité, liquides et performants issus des marchés traditionnels.













En tant que l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, Kraken s'associe à Backed Finance pour soutenir le concept xStocks. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de Kraken dans plus de 190 pays peuvent désormais accéder aux actions tokenisées directement depuis leur interface de trading de cryptomonnaies habituelle — apportant une infrastructure de niveau institutionnel aux investisseurs particuliers du monde entier.









L'innovation majeure de xStocks réside non seulement dans la tokenisation des actions, mais surtout dans son intégration fluide avec les protocoles DeFi, ouvrant la voie à de nouveaux cas d'usage financiers :





Kamino Finance : en tant que premier marché monétaire sur Solana (plus de 2 milliards de dollars de liquidité), Kamino permet d'emprunter en utilisant les xStocks comme garantie, ou de générer du rendement en prêtant des actions tokenisées — rendant accessibles des stratégies financières auparavant réservées aux investisseurs institutionnels. en tant que premier marché monétaire sur Solana (plus de 2 milliards de dollars de liquidité), Kamino permet d'emprunter en utilisant les xStocks comme garantie, ou de générer du rendement en prêtant des actions tokenisées — rendant accessibles des stratégies financières auparavant réservées aux investisseurs institutionnels.

Raydium : principal hub de liquidité des xStocks sur Solana, Raydium permet aux utilisateurs de fournir de la liquidité et de percevoir des frais de trading. Son modèle de teneur de marché automatisé (AMM) garantit une découverte de prix continue et des réserves de liquidité profondes. principal hub de liquidité des xStocks sur Solana, Raydium permet aux utilisateurs de fournir de la liquidité et de percevoir des frais de trading. Son modèle de teneur de marché automatisé (AMM) garantit une découverte de prix continue et des réserves de liquidité profondes.

Jupiter: en tant que principal agrégateur d'échange décentralisé sur Solana, Jupiter achemine les ordres à travers plusieurs sources de liquidité pour garantir les meilleurs prix sur les transactions xStocks. Ses algorithmes de routage avancés assurent une exécution optimale.









La création de l'Alliance xStocks reflète une volonté stratégique de privilégier la neutralité et l'accessibilité large plutôt que l'exclusivité à une seule plateforme. Parmi les membres de l'alliance figurent : Backed Finance (émetteur des tokens et initiateur du projet), Kraken (plateforme d'échange de cryptomonnaies grand public), Solana (infrastructure blockchain), AlchemyPay (fournisseur de solutions de paiement) et Chainlink (infrastructure Oracle).





Ce modèle collaboratif vise à faire des xStocks une classe d'actifs accessible à tous — un bien commun — plutôt qu'un produit limité à un écosystème ou une blockchain spécifique.













xStocks a connu un lancement remarqué, enregistrant plus de 2 millions de dollars de volume de trading en quelques heures — révélant une forte demande latente au sein de l'écosystème crypto pour des produits d'actions tokenisées.





Plusieurs facteurs clés ont contribué à cette performance :





Demande refoulée : les utilisateurs de cryptomonnaies recherchent depuis longtemps des moyens d'accéder aux actifs traditionnels sans quitter l'univers crypto

Trading 24h/24 et 7j/7 : contrairement aux marchés boursiers traditionnels, xStocks permet un trading en continu

Accessibilité mondiale : les utilisateurs peuvent investir dans les actions américaines sans les contraintes géographiques imposées par les courtiers traditionnels

Intégration DeFi : accès immédiat à des cas d'usage concrets au-delà du trading, grâce à l'intégration avec les protocoles DeFi existants









xStocks adopte une stratégie de liquidité hybride, combinant des sources centralisées et décentralisées :





Les plateformes centralisées offrent des carnets d'ordres profonds et une liquidité de niveau institutionnel

Les protocoles décentralisés permettent le market-making automatisé et ouvrent des opportunités de rendement

L'arbitrage inter-protocoles contribue à maintenir une cohérence des prix entre les différentes plateformes

Cette approche à plusieurs niveaux garantit une liquidité solide, une découverte de prix efficace et une accessibilité diversifiée, adaptée aux préférences variées des utilisateurs.













En tant qu'institution financière agréée en Europe, Backed Finance fournit une base réglementaire solide pour xStocks, couvrant les principales exigences en matière de conformité :





Exigences en matière de licence : fonctionne sous la réglementation européenne des services financiers, garantissant la conformité pour la conservation des actifs et la tokenisation

Protection des consommateurs : la supervision réglementaire assure des garanties pour les investisseurs particuliers, y compris des mécanismes de résolution des litiges et des normes opérationnelles

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) : conforme aux lois européennes AML, avec des procédures de vérification et de surveillance des transactions

Règles de conduite du marché : respect des pratiques de trading équitables et des mesures de prévention de la manipulation du marché









En raison de la complexité réglementaire entourant les titres tokenisés, xStocks n'est actuellement pas disponible pour les utilisateurs situés aux États-Unis ou dans d'autres juridictions restreintes. Cette limitation découle d'une approche prudente axée sur la conformité, et non d'une contrainte technique — permettant au produit de se développer dans des environnements réglementaires plus favorables, tout en gardant une marge d'expansion à mesure que la clarté réglementaire progresse.













Par rapport aux courtiers en ligne traditionnels, xStocks présente plusieurs avantages distincts :





Trading 24h/24 et 7j/7 : supprime les contraintes des horaires de marché traditionnels, permettant un trading en continu

Accès mondial : dépasse les barrières géographiques, permettant aux utilisateurs du monde entier d'investir dans des actions américaines

Barrière d'entrée réduite : abaisse les exigences d'investissement minimum et simplifie l'ouverture de compte

Intégration DeFi : permet d'utiliser les actions détenues comme collatéral ou de participer à des stratégies de rendement









Dans l'univers des cryptomonnaies, xStocks est en concurrence avec plusieurs catégories de produits :





CFD (Contrats sur la différence) sur actions : certaines plateformes de cryptomonnaies proposent des CFD sur des actions traditionnelles, mais ceux-ci n'offrent ni les droits de propriété ni la composabilité DeFi que propose xStocks

Actifs synthétiques : d'autres protocoles permettent une exposition aux actifs traditionnels via des mécanismes synthétiques, mais sans le support direct ni la conformité réglementaire de xStocks

ETF traditionnels : les ETF axés sur les cryptomonnaies offrent une exposition partielle aux actifs traditionnels, mais ne permettent pas la sélection granulaire d'actions individuelles ni l'intégration DeFi qu'offre xStocks













L'offre initiale de plus de 60 actifs ne constitue qu'une première étape dans une stratégie d'expansion plus vaste. Les prochaines priorités incluent :

Actions internationales : aller au-delà des actions américaines pour inclure des actions d'Europe, d'Asie et des marchés émergents

Instruments à revenu fixe : introduction d'obligations tokenisées et d'autres instruments de dette

Matières premières : exposition aux métaux précieux, à l'énergie et aux produits agricoles

Actifs alternatifs : inclusion potentielle de sociétés d'investissement immobilier (REIT), d'infrastructures et d'autres classes d'actifs non traditionnelles









Déploiement cross-chain : utilisation de Chainlink CCIP pour déployer xStocks sur d'autres blockchains comme Ethereum, Polygon, etc.

Fonctionnalités DeFi avancées : développement de produits financiers complexes tels que les options, les produits structurés et les outils de gestion de portefeuille automatisée

Infrastructure institutionnelle : renforcement de la prise en charge des transactions de grande envergure et des services de conservation dédiés aux investisseurs institutionnels









Outils pour développeurs : création d'API et de cadres de développement pour permettre l'intégration d'applications tierces

Ressources éducatives : mise à disposition de contenus pédagogiques complets pour aider les utilisateurs à comprendre et utiliser efficacement les actifs tokenisés

Expansion mondiale : déploiement dans de nouveaux marchés régionaux, sous réserve des approbations réglementaires













L'écosystème xStocks génère de la valeur à travers plusieurs canaux :





Frais de transaction : commissions prélevées sur les plateformes de trading intégrées

Frais de garde : frais liés à la gestion et à la détention des actifs sous-jacents

Partage des revenus avec les intégrations DeFi : revenus partagés avec les partenaires des protocoles DeFi

Services à valeur ajoutée : fonctionnalités premium et frais de services institutionnels









Le modèle économique profite à un large éventail de participants :





Détenteurs de tokens : bénéficient d'une exposition aux actifs traditionnels via une interface crypto-native

Fournisseurs de liquidité : perçoivent des frais de trading en apportant de la liquidité

Partenaires du protocole : partagent les revenus issus des intégrations et des services collaboratifs

Croissance de l'écosystème : les frais soutiennent le développement continu et l'expansion de la plateforme













xStocks franchit une étape importante vers la démocratisation de l'accès aux marchés actions mondiaux en éliminant les barrières traditionnelles :

Accès géographique : permet aux utilisateurs du monde entier d'investir dans des actions américaines sans restrictions liées à leur localisation

Seuils d'investissement bas : la propriété fractionnée et les faibles montants d'entrée rendent l'investissement plus accessible

Disponibilité 24 h/24 : le trading continu s'adapte aux fuseaux horaires mondiaux et aux préférences des utilisateurs

Services financiers intégrés : l'intégration DeFi offre aux particuliers des outils financiers de niveau professionnel









L'intégration des actifs traditionnels à l'infrastructure blockchain génère de nombreux gains d'efficacité :





Règlement accéléré : règlement quasi instantané, contre un délai traditionnel de type T+2

Frais de transaction réduits : l'efficacité de la blockchain abaisse les coûts de transfert et de conservation des actifs

Transparence renforcée : les transactions on-chain permettent une traçabilité et une auditabilité complètes

Cagnottes de liquidité mondiales : l'intégration multiplateforme crée des marchés plus profonds et plus efficaces









Le lancement de xStocks par Backed Finance marque une étape majeure dans l'évolution des services financiers basés sur la blockchain. En reliant avec succès les actions traditionnelles à l'infrastructure DeFi, le projet démontre la viabilité concrète des actifs tokenisés en tant que produits financiers grand public.





Grâce à une infrastructure Oracle de pointe, des partenariats stratégiques solides et un lancement remarqué sur le marché, xStocks montre son potentiel à transformer en profondeur l'accès aux marchés actions mondiaux, aussi bien pour les particuliers que pour les institutions. Sa disponibilité 24 h/24, son accessibilité mondiale et sa compatibilité native avec la DeFi constituent une proposition de valeur que l'infrastructure financière traditionnelle peine à reproduire.





Cependant, le succès à long terme de xStocks reposera sur plusieurs facteurs clés : le respect durable de la réglementation et l'expansion régionale, la capacité de son infrastructure technique à gérer des volumes croissants, la diversification des classes d'actifs pour répondre à des profils d'investisseurs variés, ainsi qu'une innovation continue dans l'intégration DeFi. L'importance de xStocks dépasse le simple cadre du produit : il prouve que la convergence entre finance traditionnelle et finance décentralisée n'est plus une vision théorique, mais une réalité concrète. Ce succès pourrait catalyser une nouvelle vague d'innovation dans le domaine des actifs tokenisés et accélérer l'adoption des infrastructures financières basées sur la blockchain.





À mesure que le projet évolue et s'étend, il devient une étude de cas essentielle pour évaluer la faisabilité des actifs tokenisés en tant que catégorie centrale de la finance traditionnelle. Les premiers signaux indiquent que xStocks a déjà surmonté les obstacles techniques, réglementaires et commerciaux qui ont freiné les précédentes tentatives de tokenisation, ce qui le positionne comme une référence potentielle pour les services financiers de nouvelle génération sur la blockchain.





Son véritable indicateur de réussite sera sa capacité à servir des millions d'utilisateurs à l'échelle mondiale dans des cadres conformes, à élargir sa gamme d'actifs et à innover en continu pour offrir une valeur utilisateur supérieure à celle de la finance traditionnelle. Les premiers progrès montrent que le projet avance régulièrement vers cette vision ambitieuse — ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère d'accès tokenisé aux marchés financiers mondiaux.





