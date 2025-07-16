Bitcoin face aux tensions géopolitiques : comment les conflits mondiaux déclenchent la volatilité du marché des cryptomonnaies

Le 13 juin 2025, Israël a lancé des frappes aériennes ciblant des installations militaires et nucléaires en Iran, ravivant les tensions au Moyen-Orient. Cette escalade soudaine a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux — et le marché des cryptomonnaies n'a pas été épargné. Selon les données MEXC , le BTC a chuté de près de 4 % à un moment donné, tandis que l' ETH a cassé un niveau de support clé. Le total des liquidations sur le marché a dépassé 1,1 milliard de $ en 24 heures.





Alors que l'instabilité mondiale s'intensifie, les actifs numériques agissent de plus en plus comme un miroir reflétant à la fois la peur des investisseurs et les flux mouvants du capital international.









Les frappes israéliennes sur le territoire iranien ont déclenché une forte hausse des actifs refuges traditionnels comme le pétrole brut, l'or et les bons du Trésor américain. Parallèlement, le marché des cryptomonnaies a connu une volatilité extrême en l'espace de quelques heures : le BTC est tombé sous les 106 000 $, l'ETH sous les 2 500 $, et d'autres cryptomonnaies majeures comme SOL et TON ont enregistré des baisses marquées.





Ce type d'événement « cygne noir » non économique est brutal et hautement contagieux entre classes d'actifs. Il peut rapidement renverser le sentiment de marché et déclencher une cascade de liquidations dans des environnements fortement exposés à l'effet de levier. Le jour de l'attaque, les liquidations de positions longues ont dépassé 800 millions de $, les mauvaises anticipations autour de la thèse du « rallye lié à la guerre » ayant largement alimenté la vague de ventes.









Ce n'est pas un cas isolé. Depuis le début de la guerre Russie–Ukraine en 2022, les conflits géopolitiques sont devenus des variables déterminantes de la volatilité du marché des cryptomonnaies.





Au début du conflit Russie–Ukraine, l'Ukraine a reçu d'importants dons en cryptomonnaies à l'échelle mondiale, avec le BTC, l'ETH et l'USDT utilisés comme outils de financement en temps de guerre. De l'autre côté, certaines entités russes, confrontées aux sanctions financières, se sont tournées vers la cryptomonnaie pour contourner les restrictions bancaires internationales.

Lors du conflit Israël–Palestine en 2023, Israël a bloqué des adresses de portefeuilles liées au Hamas, alimentant un débat intense sur la conformité on-chain et les limites de la décentralisation. Pendant ce temps, des habitants de Gaza utilisaient des stablecoins pour transférer des fonds au-delà des frontières et se protéger de la dévaluation monétaire.





Les crises géopolitiques ont propulsé les actifs numériques dans des rôles de plus en plus complexes : au-delà des instruments spéculatifs, ils deviennent des outils financiers civils et des canaux de transfert de valeur transfrontalier en temps de conflit.









En théorie, le BTC est souvent surnommé « or numérique » en raison de sa rareté et de son absence de lien avec un État. Cependant, à chaque événement de type cygne noir, sa volatilité dépasse largement celle des actifs refuges traditionnels comme l'or ou les bons du Trésor américain. Cela traduit une divergence persistante dans la perception du BTC par les marchés : les investisseurs institutionnels le considèrent encore comme un actif à haut risque et à forte volatilité, plus enclins à réduire leur exposition en période de crise qu'à l'augmenter. À l'inverse, des actifs traditionnels comme l'or, le dollar américain ou le pétrole brut restent les principaux choix de repli en cas de turbulence.





Lors de l'escalade Israël–Iran, la chute du BTC a été bien plus marquée que la hausse de l'or, montrant que son statut d'actif refuge n'est pas encore pleinement reconnu par les marchés traditionnels.









Selon les données de CoinGlass , si le BTC descend sous les 100 000 $, plus de 1,74 milliard de $ de positions longues seraient menacées de liquidation. Une telle cascade pourrait déclencher un effet domino, constituant un point de pression critique pour l'ensemble de l'écosystème crypto.





Dans le même temps, l'ETH montre des signes de faiblesse notables. D'après les données MEXC , l' ETH a perdu plus de 10 % au cours des 7 jours suivant le début du conflit, atteignant brièvement un plus bas à 2 454 $ avant de remonter à 2 575 $. Plus inquiétant encore, les ETF Ethereum au comptant ont enregistré une sortie nette de 2,1 millions de $ vendredi, mettant fin à 19 jours consécutifs d'entrées. Ce retournement pourrait refléter une aversion croissante au risque de la part des investisseurs ETH, qui réallouent leur capital vers des actifs plus stables.









Cette nouvelle chute a mis en lumière un problème récurrent dans le marché des cryptomonnaies : la concentration excessive de positions à effet de levier sur les contrats à terme, combinée à un écart croissant entre les récits dominants et la réalité.





Beaucoup de traders ont parié sur une hausse du BTC déclenchée par la guerre, en prenant massivement des positions longues dès l'annonce des frappes. Pourtant, de grands acteurs ont pris la direction opposée, vendant agressivement sur ce récit et déclenchant une vague de liquidations. Cette dynamique est tristement familière dans un marché où l'effet de levier élevé et la spéculation dominent, souvent alimentés par des narratifs simplifiés.





Lorsque l'attente et la réalité divergent, l'effet de levier transforme une correction en effondrement. C'est pourquoi les grands événements mondiaux sont souvent suivis de liquidations massives : une vulnérabilité structurelle inhérente à l'architecture du marché des cryptomonnaies.









Un phénomène notable est l'usage croissant des stablecoins dans les zones de conflit. Des adresses officielles de dons en USDT en Ukraine aux habitants de Gaza utilisant le réseau Tron pour transférer des fonds, la cryptomonnaie s'impose comme un outil financier « non officiel mais fonctionnel » dans les zones où les systèmes traditionnels s'effondrent.





Bien que ces usages soulèvent des inquiétudes légitimes autour du financement illicite ou du blanchiment d'argent, c'est justement cette capacité à fonctionner dans la « zone grise » qui révèle la valeur de survie de la cryptomonnaie — en assurant une continuité financière lorsque les infrastructures classiques échouent.









Cette nouvelle escalade au Moyen-Orient rappelle que le marché des cryptomonnaies ne se limite plus à l'innovation technologique ou à la politique monétaire. Il s'inscrit désormais pleinement dans les dynamiques macroéconomiques et géopolitiques mondiales.





Dès lors, les acteurs du marché devront répondre à trois questions fondamentales :





Comment comprendre les multiples rôles des actifs numériques ? Sont-ils des outils spéculatifs, des valeurs refuges ou des canaux financiers parallèles en temps de guerre ?

Comment les événements géopolitiques influencent-ils la tarification du risque ? Sont-ils cycliques ou désormais structurels ?

La finance décentralisée (DeFi) peut-elle surmonter les barrières géopolitiques ? Dans un monde marqué par la censure, les sanctions et la fragmentation réglementaire, les actifs numériques peuvent-ils encore garantir un accès financier réellement ouvert ? Dans un monde marqué par la censure, les sanctions et la fragmentation réglementaire, les actifs numériques peuvent-ils encore garantir un accès financier réellement ouvert ?









Le conflit renouvelé au Moyen-Orient constitue un nouveau signal d'alerte pour le marché des cryptomonnaies. Les cygnes noirs ne se limitent pas aux données d'inflation, aux décisions de taux ou aux régulations : ils se nichent aussi dans chaque missile non explosé et dans les lignes de fracture de la géopolitique mondiale.





Survivre dans ce marché ne consiste pas à courir après chaque mouvement de panique ou de court terme. Il faut comprendre la logique macro sous-jacente et les forces extérieures qui façonnent l'écosystème. Dans un avenir incertain, la protection du capital et l'identification de nouvelles opportunités par des stratégies diversifiées seront des défis incontournables pour chaque investisseur.



