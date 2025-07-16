Le Bitcoin en tête du classement des rendements d'actifs en 2024 avec un taux de rendement de 49.2 %

En 2024, sur le marché financier, le Bitcoin (BTC), grâce à sa force et à son élan puissant, a offert des rendements substantiels à de nombreux investisseurs. Cet engouement pour le Bitcoin a suscité des discussions mondiales et captivé d'innombrables investisseurs.





Selon les données du New York Digital Investment Group (NYDIG), malgré un troisième trimestre traditionnellement faible, le Bitcoin reste l'actif le plus performant cette année, avec un rendement annuel atteignant jusqu'à 49.2 %. Cela dépasse de loin les autres classes d'actifs traditionnelles comme les actions, les obligations et l'or, laissant de nombreux concurrents crypto loin derrière.

















Alors que le marché du Bitcoin continue de mûrir et de croître, de plus en plus d'investisseurs affluent vers cet espace à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement et de sources de revenus. Leur enthousiasme fervent pour le Bitcoin a non seulement propulsé son prix à la hausse, mais a également insufflé une nouvelle dynamique à l'ensemble du marché des cryptomonnaies.





Performance et croissance du marché

Selon les données de MEXC, en octobre 2024, le Bitcoin a affiché une tendance haussière stable et continue tout au long de l'année. Par rapport au début de l'année, son prix a bondi de 49.2 %, avec une capitalisation boursière atteignant 124 milliards de dollars, conservant une avance nette dans l'espace crypto. Notamment, au cours des six derniers mois, le prix du Bitcoin a fluctué de manière stable entre 50,000 et 70,000 dollars.









Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis

Cette année, l'approbation des ETF Bitcoin au comptant a marqué l'entrée officielle du Bitcoin dans la finance traditionnelle, le propulsant sous les projecteurs. Selon les données de Sosovalue, depuis leur lancement en janvier, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont globalement maintenu une tendance haussière. Même pendant les périodes de forte volatilité sur le marché crypto, le montant total de Bitcoin détenu par ces ETF est resté relativement stable. Au 11 octobre, la taille du fonds avait atteint 58.66 milliards de dollars, représentant 4.71 % de la capitalisation boursière totale du Bitcoin.





Compte tenu du taux de croissance actuel (maintenant à 900,000 BTC), certains analystes prédisent que d'ici 2025, les détentions des ETF Bitcoin au comptant pourraient dépasser les 1.1 million de BTC détenus par Satoshi Nakamoto, ce qui indique que davantage d'institutions financières traditionnelles entreront sur le marché via les ETF Bitcoin au comptant américains. Cela pourrait encore stimuler la capitalisation boursière du Bitcoin.





Soutien institutionnel

Ces dernières années, le Bitcoin a attiré une attention significative de la part des investisseurs institutionnels, qui le considèrent de plus en plus comme un canal d'investissement indispensable. Les dernières données de 2024 révèlent que des institutions comme MicroStrategy, Tesla, Grayscale et Block.one figurent parmi les plus grands détenteurs de Bitcoin. Les dix principaux détenteurs de Bitcoin incluent également des entités majeures telles que Coinbase, BlackRock, Grayscale et le gouvernement américain. Parallèlement, des institutions d'investissement haut de gamme comme les gestionnaires de grande fortune et les hedge funds ont commencé à adopter le Bitcoin, l'intégrant dans leurs portefeuilles. Selon une enquête récente, environ 25 % des gestionnaire de grande fortune ont déjà alloué du Bitcoin dans leurs portefeuilles d'investissement.





Alors que le Bitcoin s'intègre de plus en plus dans les portefeuilles des gouvernements, des entreprises cotées en bourse et d'autres secteurs, le paysage de la propriété d'actifs subit une transformation profonde, passant d'individus à des entités plus grandes et centralisées. Crypto Insights souligne que l'optimisme des gestionnaires de fonds envers les cryptomonnaies a atteint son "niveau le plus élevé" cette année, avec plus de 1,600 fonds investissant dans les cryptomonnaies.









Alors, qu'est-ce qui a propulsé la performance robuste du marché du Bitcoin ?





L'un des événements les plus marquants de l'écosystème Bitcoin cette année est le mécanisme de halving, qui a profondément affecté son prix. Lorsque la demande reste relativement stable, une réduction de l'offre pousse naturellement les prix à la hausse. En regardant en arrière, le Bitcoin a généralement connu une augmentation significative de son prix dans l'année suivant un halving. Par exemple, après le halving de 2012, le prix BTC/USDT est passé d'environ 11 $ a plus de 1000 $ en un an, soit une multiplication par 80. De même, après le halving de 2016, le prix du Bitcoin a de nouveau augmenté, fluctuant initialement entre 580 $ et 700 $, puis grimpant progressivement à 900 $ à la fin de l'année. Le halving de cette année en avril a sans aucun doute fourni un soutien solide à la trajectoire du prix du Bitcoin.





Les conditions macroéconomiques actuelles ont également été favorables à la hausse du Bitcoin. L'augmentation des tensions géopolitiques et les déséquilibres sur les marchés traditionnels ont accru les incertitudes dans les marchés financiers traditionnels. Dans le même temps, les baisses de taux mondiales déclenchées par la réduction des taux de la Réserve fédérale américaine ont créé un environnement plus accommodant pour les investissements en Bitcoin. Dans ce contexte, les investisseurs recherchent des canaux permettant de se couvrir contre les risques et d'offrir une appréciation des actifs. Avec sa nature décentralisée, son haut niveau d'anonymat et sa liquidité mondiale, le Bitcoin est devenu un outil idéal pour de nombreux investisseurs pour se couvrir et faire croître leurs actifs. Cet afflux a injecté plus de capital et de liquidités dans le marché du Bitcoin.





De plus, les mises à niveau technologiques clés que le Bitcoin a subies en 2024 ont joué un rôle déterminant dans sa performance marchande solide. L'adoption généralisée des solutions de mise à l'échelle de la couche 2 et des technologies de contrats intelligents a considérablement amélioré l'efficacité des transactions, la confidentialité, l'évolutivité et la programmabilité du Bitcoin. Ces avancées technologiques ont non seulement créé de nouveaux cas d'utilisation et des opportunités d'innovation supplémentaire pour le Bitcoin, mais ont également renforcé la confiance des investisseurs.









Alors que nous approchons de la fin de l'année, le marché reste globalement optimiste, avec la conviction que les multiples facteurs mentionnés précédemment continueront de propulser l'ascension du Bitcoin dans les mois à venir. Certains investisseurs ont même prédit avec audace que le Bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet, approchant potentiellement la barre des 100,000 $.





Dans ce contexte, MEXC , en tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan à l'échelle mondiale, est devenue le choix de confiance de nombreux investisseurs en Bitcoin, grâce à ses fonctionnalités de sécurité exceptionnelles, sa large gamme d'options de trading, ses transactions efficaces et son service client professionnel.

Bien qu'il soit impossible de prédire la prochaine grande tendance, l'essentiel est de saisir les opportunités actuelles. Pour vous y aider, MEXC propose des frais de trading extrêmement bas. Toute personne achetant du BTC sur la plateforme peut bénéficier des frais les plus bas du secteur, facilitant ainsi la capitalisation sur les opportunités d'investissement actuelles.



