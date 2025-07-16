La volatilité du Bitcoin propulse son prix au-dessus de 87,000 $ : le deuxième trimestre peut-il offrir un rebond significatif ?

Le 21 avril, le BTC a dépassé les 87,000 $ suscitant de nouvelles spéculations sur le marché. Dans le même temps, l' ETH a franchi les 1,600 $ et le SOL a dépassé les 140 $, tandis que les altcoins ont enregistré des gains modestes, indiquant tous des signes d'un rebond robuste. Selon CoinGlass, les liquidations sur 24 heures de tous les contrats à terme ouverts ont atteint 220 millions de dollars, dont 142 millions de positions courtes. Pourtant, malgré la hausse volatile du Bitcoin, l'incertitude macroéconomique mondiale continue de peser sur le sentiment. Les politiques de la Réserve fédérale, les politiques tarifaires de l'administration et d'autres facteurs ont créé un contexte complexe. Les investisseurs se demandent désormais : le Bitcoin va-t-il continuer à grimper ? Quand arrivera le tournant du deuxième trimestre ? Cet article analyse la situation actuelle et les perspectives du Bitcoin sous trois angles : l'environnement macroéconomique, les conditions actuelles du marché et les points de vue institutionnels.

















L'incertitude actuelle du marché découle principalement des évolutions politiques, en particulier du dernier drame entourant la Réserve fédérale et la politique commerciale des États-Unis. Le président de la Fed, Jerome Powell, a récemment réaffirmé une position ferme, déclarant que, même face à une forte volatilité du marché, la Fed n'interviendra pas à la légère. Cette déclaration a déçu les investisseurs qui espéraient un changement de politique et a exercé une pression à la baisse sur les actifs risqués, rendant le sentiment plus prudent.





Parallèlement, les récents commentaires du président Trump sur les tarifs douaniers ont laissé entrevoir un apaisement, lorsqu'il a déclaré que les augmentations de tarifs entre les États-Unis et la Chine 'pourraient bientôt prendre fin.' Cependant, les perspectives politiques restent floues et ces déclarations n'ont pas réellement atténué l'anxiété du marché. Ce niveau élevé d'incertitude macroéconomique a poussé les actifs refuges à la hausse, l'or au comptant atteignant un record de 3,364 $ l'once, tandis que les marchés des cryptomonnaies ont oscillé sans établir de tendance claire





Globalement, le biais restrictif de la Fed et l’ambiguïté des politiques commerciales ont un impact profond sur les marchés mondiaux, en particulier sur le Bitcoin et les autres actifs numériques. La direction des politiques est devenue la variable clé, et tant que des signaux plus clairs ne seront pas émis, le sentiment du marché risque de rester en position d’attente









La récente flambée du Bitcoin au-delà des 87,000 $ représente un point d'inflexion critique. Certains investisseurs considèrent cette percée comme le début potentiel d'un nouveau marché haussier. Les données on-chain montrent que les « whales (grands détenteurs) » continuent d'accumuler : les portefeuilles détenant entre 10 et 10,000 BTC contrôlent désormais environ 67.77 % de l'offre totale, et depuis le 22 mars, ils ont ajouté plus de 53,600 BTC. Ce comportement des whales (grands détenteurs) souligne leur perspective optimiste sur les prochains mouvements du Bitcoin.









Cependant, le rebond repose sur une base fragile. Le rapport de Matrixport souligne que, pour que le rallye du Bitcoin se maintienne, plusieurs catalyseurs doivent s'aligner :





La Réserve fédérale signalant un changement de politique accommodante ou débutant des baisses de taux

Une augmentation de la liquidité des stablecoins et une activité d'effet de levier plus élevée

Une résurgence de la liquidité macroéconomique via un assouplissement monétaire mondial ou des mesures de relance budgétaire





À court terme, ces moteurs ne se sont pas pleinement matérialisés. En conséquence, la hausse actuelle est plus susceptible d'être un rebond de courte durée qu'un renversement de tendance durable.









Bien que le sentiment du marché soit devenu positif, tous les analystes ne partagent pas une perspective optimiste sur les prochains mouvements du Bitcoin. Les institutions sont divisées sur la question de savoir si cela marque le début d'un nouveau marché haussier ou simplement la fin d'une phase de consolidation.





Camp haussier : Chris Burniske, associé chez Placeholder, prédit que le Bitcoin atteindra de nouveaux sommets historiques au cours des prochains trimestres. Il conseille aux investisseurs de prendre des bénéfices lorsque la surchauffe du marché se produit et de maintenir un rythme discipliné.

Optimisme chez Bitwise : Matt Hougan, Directeur des investissements de Bitwise, est également optimiste pour le deuxième trimestre. Il souligne trois moteurs clés : l'expansion de la masse monétaire mondiale, un record historique des actifs en stablecoins sous gestion, et un contexte réglementaire américain en amélioration, qui pourrait pousser le marché vers une tendance haussière durable.

Point de vue de Real Vision : Le fondateur de Real Vision a récemment superposé le prix du Bitcoin à la liquidité mondiale M2 dans un graphique, affirmant que le Bitcoin devrait augmenter en parallèle avec la croissance de la masse monétaire globale.









D'un autre côté, le camp prudent estime que le marché reste proche de son sommet cyclique. Markus Thielen de 10x Research souligne que l'indicateur 'oscillateur stochastique' de Bitcoin présente actuellement les caractéristiques d'un sommet de cycle. Il avertit que, malgré les espoirs répandus de nouveaux sommets d'ici la moitié de l'année, il est plus probable que le marché entre dans une phase de consolidation prolongée, évoluant latéralement à des niveaux élevés, plutôt que de lancer une nouvelle phase haussière.





David Duong, responsable de la recherche chez Coinbase, a noté dans son dernier rapport mensuel que le marché pourrait tester ses niveaux bas au milieu ou vers la fin du deuxième trimestre de 2025, préparant le terrain pour une reprise au troisième trimestre. Il recommande aux investisseurs d'adopter une posture défensive vis-à-vis des actifs risqués pendant cette période afin de faire face à une éventuelle volatilité









La percée du Bitcoin au-delà des 87,000 $ est certainement encourageante, mais une incertitude significative demeure. Le resserrement de la Fed, la rhétorique changeante sur les tarifs et l'accumulation continue par les grands détenteurs créent une interaction complexe de forces. Bien que la volatilité à court terme puisse persister, ces catalyseurs posent également une base solide pour un rebond potentiel au deuxième trimestre.





Dans cet environnement volatil, les investisseurs doivent rester vigilants et adapter leur approche à mesure que les conditions évoluent, plutôt que de rechercher des gains excessifs de manière indiscriminée. Il est essentiel d'établir un cadre discipliné : définir et fixer des seuils clairs de Stop-Limit , entrer progressivement dans des positions et réaliser des bénéfices de manière systématique. L'utilisation d'outils tels que les alertes de prix et les ordres Limit peut améliorer l'exécution et renforcer la gestion des risques. En combinant rigueur et flexibilité, les participants au marché peuvent naviguer plus efficacement dans la volatilité et tirer parti des opportunités structurelles réelles.



