Bondex : l’essor d’un nouveau networking professionnel Web3, propulsé par la blockchain et l’intelligence artificielle

Bondex (BDXN) est une plateforme décentralisée de réseautage professionnel qui combine la blockchain et l’intelligence artificielle pour redéfinir l’avenir du développement de carrière et du recrutement de talents. En intégrant une économie fondée sur les tokens et des mécanismes de gamification, Bondex crée un écosystème équitable, transparent et axé sur les incitations pour favoriser la croissance professionnelle.









Sur les plateformes traditionnelles de réseautage professionnel Web2, les données des utilisateurs sont contrôlées de manière centralisée par la plateforme, ce qui limite la capacité des utilisateurs à en tirer une réelle valeur. De plus, le marché du recrutement souffre d’une asymétrie de l’information et de processus de recommandation peu transparents. Bondex a été créé pour répondre à ces problématiques en s’appuyant sur la technologie blockchain afin de bâtir une plateforme Web3 de réseautage professionnel plus équitable, plus transparente et plus efficace.





Grâce à la blockchain et à une économie fondée sur les tokens, Bondex permet aux utilisateurs de détenir leurs données, de prouver leur identité professionnelle et d’être justement récompensés pour leurs contributions. Il ne s’agit pas seulement d’une plateforme de réseautage professionnel, mais aussi d’un réseau décentralisé de talents qui intègre des éléments de DeFi et de GameFi.













Bondex permet aux utilisateurs de créer des profils professionnels vérifiables, basés sur la blockchain. Des informations telles que le parcours éducatif, les certifications de compétences et l’expérience professionnelle peuvent être enregistrées on-chain. Cela renforce considérablement l’authenticité et la crédibilité des CV, tout en redonnant aux utilisateurs la pleine propriété de leurs données personnelles.









Sur la plateforme Bondex, les utilisateurs peuvent mettre en valeur leurs compétences et leur expérience de manière détaillée, tout en développant leur réseau professionnel. Grâce à des algorithmes intelligents, la plateforme recommande des opportunités d’emploi pertinentes et des collaborateurs potentiels, facilitant ainsi des correspondances précises. Les utilisateurs peuvent également accéder à davantage d’opportunités de carrière et de ressources via leur réseau, favorisant leur développement professionnel à long terme.









Bondex intègre des éléments de gamification pour stimuler l’engagement actif des utilisateurs. En accomplissant des tâches quotidiennes et en atteignant des objectifs, les utilisateurs peuvent gagner des tokens BDXN et des Bond Points (BP), augmentant ainsi leur valeur personnelle tout en générant des récompenses.









Afin de garantir l’équité et la transparence des échanges sur la plateforme, Bondex a mis en place un Tribunal d’arbitrage décentralisé (DAC). Les utilisateurs peuvent participer à la résolution des litiges en plaçant des tokens BDXN en staking et en votant sur les transactions contestées. Ce mécanisme renforce non seulement la confiance envers la plateforme, mais favorise également un plus grand sentiment d’implication et de responsabilité chez les utilisateurs.













Nom du token : BDXN

Offre totale : 1 000 000 000









La répartition des tokens BDXN a été soigneusement conçue pour équilibrer les intérêts des parties prenantes et soutenir le développement à long terme de la plateforme. La répartition est la suivante :





Récompenses de l’écosystème : 24 %

Équipe : 15 %

Vente publique : 10 %

F inancement initial + Vente privée : 13,5 %

Liquidité : 10 %

Trésorerie : 13 %

Marketing : 5,5 %

Airdrop communautaire : 3 %

Conseillers et consultants : 6 %













Le BDXN joue plusieurs rôles au sein de l’écosystème Bondex, sa valeur étant captée à travers différents mécanismes :

Les utilisateurs peuvent gagner des BDXN en interagissant avec la plateforme.

Les détenteurs de BDXN peuvent participer à la gouvernance de la plateforme.

Les utilisateurs peuvent staker leurs BDXN pour recevoir une part des revenus de la plateforme, tels que les revenus publicitaires ou les frais d’API.

Détenir des BDXN donne accès à des services et fonctionnalités premium, notamment le tribunal d’arbitrage DAC.









Bondex repose sur un modèle à double token, combinant le BDXN et les Bond Points (BP). Les BP représentent un score de réputation off-chain, qui évalue la qualité et la fiabilité des activités des utilisateurs. Ils peuvent être utilisés comme garantie pour certaines actions sur la plateforme. Le BDXN, de son côté, est le token utilitaire on-chain, au cœur de la distribution de la valeur, de la gouvernance et des mécanismes d’incitation. Ensemble, ces deux tokens agissent de manière complémentaire pour assurer la croissance durable de l’écosystème Bondex.









Bondex redéfinit le travail numérique grâce à son concept de réseautage professionnel natif Web3 et à une tokenomics innovante. En repensant la relation entre les individus, leur carrière et les plateformes, Bondex ouvre la voie à un nouveau paradigme du développement professionnel. Face à une demande mondiale croissante en matière de propriété des données, de mobilité du travail et d’évaluation équitable des talents, Bondex et l’écosystème BDXN sont bien placés pour devenir une nouvelle référence parmi les réseaux sociaux professionnels, offrant aux utilisateurs comme aux entreprises un environnement d’interaction ouvert, transparent et efficace.





