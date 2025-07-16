Le BTC revient à 100 000 $ : pourquoi l'or numérique brille toujours

BTC franchit de nouveau les 100 000 $ !





Bitcoin a récemment dépassé de nouveau le seuil des 100 000 $, atteignant un sommet à 104 000 $, soit une progression de 7,41 % en 24 heures — son plus haut niveau depuis près de trois mois. D'autres cryptomonnaies majeures ont également enregistré des hausses significatives. Selon les données de MEXC, la majorité des 100 premiers tokens par capitalisation boursière sont en hausse. L' ETH a dépassé les 2 600 $, le SOL a franchi les 180 $, et le DOGE a grimpé au-dessus de 0,25 $.





Ce retour en force ne doit rien au hasard : il reflète une convergence puissante de transformations structurelles au sein du système financier mondial. Derrière les mouvements de prix apparents, c'est une nouvelle logique de valorisation du Bitcoin qui s'impose, portée par les capitaux souverains, l'innovation technologique et un changement de paradigme réglementaire.













Les bouleversements récents dans les dynamiques commerciales mondiales ont agi comme catalyseur pour la récente envolée du marché. Le 8 mai, les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé un nouvel accord commercial , supprimant certains droits de douane et élargissant l'accès réciproque à leurs marchés. Deux jours plus tard, le 10 mai, la Chine et les États-Unis ont conclu un accord de réduction tarifaire sur les produits agricoles lors de discussions à Genève. Ces deux avancées majeures ont incité les capitaux mondiaux à réévaluer leur position.





Selon les données d' Investing.com , dans les 72 heures suivant la signature de ces accords, l'indice du dollar américain a chuté de 2,3 %, tandis que le Bitcoin enregistrait un afflux net de 4,7 milliards $ on-chain. Ce contraste frappant dans les flux de capitaux révèle une tendance de fond : la confiance dans les systèmes monétaires traditionnels s'effrite.









Deux forces principales alimentent cette migration de capitaux. Premièrement, l'assouplissement des barrières commerciales a accéléré les flux de capitaux transfrontaliers, soulignant l'avantage concurrentiel du Bitcoin comme actif transférable mondialement. Deuxièmement, la baisse des droits de douane a réduit les anticipations d'inflation, diminuant ainsi l'attrait du dollar en tant que couverture contre l'inflation.





D'après Bloomberg, au cours de la semaine de signature des accords, les investisseurs institutionnels ont accru leur exposition de 32 000 BTC via le Grayscale Bitcoin Trust — soit l'afflux hebdomadaire le plus important depuis le début de l'année 2024. Cela valide l'évolution du Bitcoin en tant que « or numérique », qui passe d'un actif spéculatif à une valeur refuge stratégique.









Le positionnement continu des investisseurs institutionnels constitue l'une des principales sources de capitaux ayant permis au Bitcoin de franchir le seuil des 100 000 $. Depuis le début de 2025, les plans d'accumulation mis en place par des sociétés cotées en bourse et des États souverains suscitent une attention croissante sur le marché.





Strategy (anciennement MicroStrategy) reste l'un des acheteurs les plus engagés sur le Bitcoin. Le 2 mai, la société a annoncé son nouveau « plan 42/42 », visant à lever 84 milliards $ sur deux ans pour acheter du Bitcoin. Ce plan succède au précédent programme « 21/21 », par lequel elle avait déjà investi 42 milliards $ en accumulation de BTC. En mai 2025, MicroStrategy détient plus de 500 000 BTC, soit plus de 58 milliards $ au prix actuel.









D'autres entreprises s'inspirent clairement de cette stratégie et augmentent leurs avoirs en cryptomonnaies dans leurs bilans. L'analyste Gautam Chhugani de Bernstein note qu'environ 80 entreprises ont adopté ce qu'il appelle le « Bitcoin Standard », en intégrant une exposition significative au Bitcoin dans leurs actifs — représentant environ 3,4 % de l'offre totale de BTC.« Dans un contexte de ralentissements économiques cycliques et de contraintes d'offre, le Bitcoin pourrait devenir plus résilient à mesure que les sociétés cotées continuent d'en accumuler », déclare Chhugani. Par exemple, Metaplanet , au Japon, a alloué plus de 35 % de ses actifs au Bitcoin, tandis que Jetking, en Inde, prévoit de constituer une réserve de 18 000 BTC . Ces décisions dépassent le cadre de l'investissement financier : elles deviennent des choix stratégiques de couverture contre la dépréciation des monnaies fiduciaires.





Plus significatif encore est l'entrée en scène du capital souverain. L'État du New Hampshire a adopté la « Digital Asset Reserve Bill » , autorisant son Trésor à acheter des actifs numériques tels que le Bitcoin, à condition que leur capitalisation dépasse 500 milliards $. Au Texas, une proposition de loi similaire est en phase finale d'examen législatif. Ces mesures n'apportent pas seulement un soutien à long terme au marché, mais elles renforcent également le statut du Bitcoin au sein du système financier mondial.









Pendant longtemps, l'industrie des cryptomonnaies a évolué dans une zone grise réglementaire, où l'incertitude politique constituait un frein majeur à son développement. Mais le retour de l'administration Trump a marqué un tournant : le ton réglementaire s'est radicalement adouci, signalant une posture beaucoup plus favorable aux cryptomonnaies. En mars 2025, Donald Trump a signé un décret présidentiel ordonnant la création d'une réserve stratégique en Bitcoin et d'un inventaire national d'actifs numériques. Il s'agit d'une avancée historique, qui reflète la reconnaissance stratégique du Bitcoin par le gouvernement américain. Cela marque un basculement clair : on passe d'une posture prudente à une démarche proactive d'acceptation et de déploiement.





Parallèlement, la SEC (Securities and Exchange Commission) montre des signes d'assouplissement de son approche à l'égard du secteur crypto. Jusqu'à récemment, la SEC adoptait une ligne dure vis-à-vis des projets crypto, engendrant d'importants obstacles de conformité. Mais aujourd'hui, le paysage évolue peu à peu. Même si le règlement avec Ripple a suscité une certaine controverse dans l'industrie, il illustre une tendance plus large vers une régulation accommodante. Cette évolution permet aux entreprises du secteur d'opérer dans un cadre plus clair, plus souple, et donc moins coûteux en matière de conformité et de gestion du risque. En d'autres termes, cette nouvelle approche réglementaire rassure l'ensemble de l'industrie quant à sa viabilité à long terme.









Le Bitcoin est en pleine transformation : il passe d'une simple narration conceptuelle à un actif de valeur soutenu par une infrastructure technologique réelle. La Lightning Network, solution de seconde couche dédiée à la scalabilité du Bitcoin , connaît un développement rapide. Au 13 mai, le nombre de nœuds sur le Lightning Network a atteint 11 375, avec une capacité de canaux de paiement dépassant 4 200 BTC.









La proposition de valeur du Bitcoin continue de se consolider grâce à l'interaction entre son mécanisme de halving et sa rareté intégrée. Depuis le quatrième halving, le taux d'inflation annuel du Bitcoin est passé de 1,75 % à 0,85 %. Selon un rapport du World Gold Council (2024), l'offre totale d'or déjà extrait en 2023 s'élevait à 212 582 tonnes, avec une croissance annuelle d'environ 1,64 %. Cela signifie que le taux de croissance de l'offre de Bitcoin post-halving est environ deux fois inférieur à celui de l'or, ce qui en fait un actif encore plus rare d'un point de vue de l'offre.





Sur le plan comportemental, les données de MacroMicro révèlent que 63 % des adresses Bitcoin n'ont pas déplacé leurs fonds depuis plus d'un an — un record historique. Cette explosion du phénomène dit des « diamond hands » reflète un changement fondamental dans la perception des investisseurs : le Bitcoin n'est plus considéré comme un simple actif spéculatif à court terme, mais bien comme une réserve de valeur à long terme.













Avec le franchissement historique des 100 000 $, l'attention du marché se tourne désormais vers le prochain niveau de résistance majeur. L'analyse technique suggère que si le BTC parvient à maintenir sa position au-dessus du support des 105 000 $, il pourrait viser la zone des 120 000 à 130 000 $ au T3 2025. Ce scénario est en ligne avec le rapport de Standard Chartered, qui prévoit un objectif de prix à 148 000 $ d'ici la fin de l'année. Mais derrière ces perspectives haussières se cachent des défis évolutifs majeurs. Pour les investisseurs particuliers souhaitant surfer sur cette vague de croissance en toute confiance, le choix d'une plateforme de trading fiable est devenu plus critique que jamais.





Clause de non-responsabilité : Les informations présentées dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, juridique, financier ou comptable, ni aucune autre forme de recommandation. Elles ne représentent en aucun cas une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement informatif. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés et faire preuve de prudence lors de toute opération d'investissement. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement prises par les utilisateurs.











