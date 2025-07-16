Captain & Company (CNC) arrive sur MEXC ! Guide étape par étape pour réclamer des millions de récompenses en airdrop

Résumé : le compte à rebours du listing du token CNC est lancé ! Ce guide d'airdrop tout-en-un est votre passeport pour prendre une longueur d'avance sur ce qui s'annonce comme le jeu blockchain à thème pirate le plus attendu de 2025.





Alors que le lancement de Captain & Company (CNC) sur MEXC approche à grands pas, une airdrop d'envergure se prépare autour de l'un des jeux blockchain les plus prometteurs de 2025.





Cet article vous propose un aperçu complet de tout ce qu'il faut savoir — des dates clés au guide détaillé pour réclamer votre airdrop — afin de surfer sur cette opportunité et voguer vers des récompenses de grande valeur !













1. Présentation de l'airdrop CNC





Captain & Company est un jeu MMORPG à thème pirate basé sur la blockchain, qui adopte un modèle de « lancement équitable » — ce qui signifie que 100 % des tokens CNC sont générés par des nœuds gérés par la communauté. En rejoignant la campagne d'airdrop, les joueurs peuvent accumuler des points d'Airdrop (AP) pour échanger gratuitement des licences de nœud (node licences). Une fois un nœud activé, les utilisateurs peuvent miner en continu des tokens CNC et profiter d'avantages en jeu tels que le vote, l'achat, la forge et le trading.





2. Premiers pas : ce qu'il vous faut avant de participer





2.1 Créer et lier votre portefeuille

Rendez-vous sur kap.gg/profile pour vous inscrire et vérifier votre compte. Cela vous permettra de suivre en temps réel l'accumulation de vos AP (Airdrop Points).

Suivez les instructions sur le site pour créer un portefeuille Abstract et le lier à votre portefeuille principal (EOA).





2.2 Comprendre les tokens clés

CNC : Le token central du jeu, généré exclusivement via l'activité des nœuds.

KAP : Le token de l'écosystème KAPGames. Utiliser du KAP pour acheter des licences de nœud (node licences) permet de bénéficier de réductions. Tous les tokens dépensés seront brûlés ultérieurement.





3. Comment participer à l'airdrop de CNC





Créez un compte : Rendez-vous sur kap.gg/profile et complétez le processus d'inscription.

Liez vos portefeuilles : Connectez à la fois votre portefeuille Abstract et votre portefeuille principal (EOA) afin que votre activité soit enregistrée et que vous soyez éligible à l'obtention de AP (Airdrop Points).









Vous pouvez accumuler des AP via les méthodes suivantes :

Activités en jeu (50 % des AP)

▍Participez à des missions, des combats, de la chasse aux monstres ou à des compétitions JcJ (PvP) pour gagner des AP.





Staking ou détention de NFTs (35 % des AP)

▍Staker ou conserver des NFTs Ship et Skellie sur des plateformes comme [ kap.gg/staking ] permet de gagner des AP supplémentaires.





Contributions créatives (10 % des AP)

▍Proposez des idées, rédigez des articles, développez le lore ou contribuez via Discord, les forums communautaires ou le wiki officiel.





Rejoignez des communautés partenaires (5 % des AP)

▍Si vous appartenez à une communauté partenaire officielle, vous pouvez réclamer des AP quotidiens automatiquement.





Récompenses de parrainage

▍Invitez de nouveaux joueurs et recevez 5 % de leurs AP totaux en bonus.









Accumulation des AP

▍Vos AP sont mis à jour automatiquement sur votre tableau de bord au fur et à mesure que vous accomplissez des tâches et participez aux événements.





Échange contre des licences de nœud (node licences)

▍Une fois le seuil requis atteint, vous pourrez réclamer une licence de nœud NFT non transférable. Elle doit être réclamée dans un délai de 30 jours après l'ouverture de la page de vente, sinon elle expirera.





Réclamez votre licence de nœud

▍Disponible via kap.gg/profile ou depuis la page dédiée à la prévente.





Minez des tokens CNC

▍Une fois activé, votre nœud commencera à générer automatiquement des tokens CNC. Vous pouvez choisir une période de verrouillage :

0 jour : recevez 25 % des tokens, 75 % seront brûlés

30 jours : recevez 50 %, 50 % seront brûlés

60 jours : recevez 75 %, 25 % seront brûlés

90 jours : recevez 100 %, aucune combustion

Plus la période de verrouillage est longue, plus la récompense est élevée — une incitation à l'engagement à long terme.





4. Remarques importantes





Date limite de réclamation : Les licences de nœud (node licences) doivent être réclamées dans un délai de 30 jours après l'ouverture de la page de vente. Passé ce délai, votre éligibilité expirera.

Distribution équitable : 100 % des tokens CNC sont générés par des nœuds opérés par la communauté — aucune réserve d'équipe ni allocation préalable aux investisseurs.

Implication communautaire : Au-delà du gameplay, vous pouvez augmenter vos AP et contribuer à l'avenir du jeu en proposant des idées et en participant aux votes de gouvernance.









CNC est un jeu MMO naval basé sur la blockchain, dans lequel les joueurs incarnent des capitaines pirates évoluant dans un système économique entièrement on-chain. En tant que token central de l'écosystème, le CNC permet d'acheter des actifs premium, de forger des objets, de faire du staking et de participer aux votes de gouvernance. Tous les nœuds sont opérés par la communauté, sans pré-minage ni allocations privées, faisant de CNC le premier écosystème de token avec un « lancement équitable (fair launch) » dans le secteur du gaming Web3.





Image Source: Captain & Company (CNC)









Le token CNC alimente l'ensemble de l'écosystème :

Gouvernance : Les détenteurs de CNC peuvent participer aux votes communautaires pour influencer les décisions clés du développement du jeu.

Récompenses de staking : Faites du staking avec du CNC pour obtenir des récompenses supplémentaires et débloquer des avantages exclusifs en jeu.

Transactions en jeu : Utilisez du CNC pour acheter des objets premium, forger de l'équipement et effectuer diverses transactions essentielles.

Monnaie de l'écosystème : En tant que seule monnaie on-chain, le CNC assure l'équilibre économique via les nœuds opérés par la communauté.









Développé par KAP Games, Captain & Company (CNC) repose sur des valeurs fortes de décentralisation et de priorité à la communauté. L'équipe s'engage à combiner technologie blockchain de pointe et expérience de jeu de qualité. Bien que la liste des partenaires et collaborateurs continue d'évoluer, la participation communautaire et une distribution équitable du token restent au cœur de la mission de CNC.





Conclusion

Captain & Company (CNC) marque le début d'une nouvelle ère du gaming Web3, où les joueurs ne sont plus de simples participants, mais de véritables co-créateurs de l'économie et de la feuille de route du jeu grâce à un modèle fair launch. Avec son campagne d'airdrop innovante et son listing à venir sur MEXC, c'est le moment idéal pour rejoindre cet écosystème révolutionnaire.









Q : Qu'est-ce que Captain & Company (CNC) ?

R : Captain & Company est un jeu MMO naval basé sur la blockchain, dans lequel les joueurs gagnent des tokens CNC via des nœuds opérés par la communauté et participent activement à la gouvernance du jeu.

Q : Comment rejoindre l'airdrop de CNC ?

R : Il suffit de créer un compte, de lier votre portefeuille, d'accomplir des missions en jeu pour obtenir des points d'Airdrop (AP), puis de réclamer votre licence de nœud pour commencer à gagner.

Q : À quoi sert le token CNC ?

R : Le CNC alimente l'ensemble de l'écosystème : il est utilisé pour la gouvernance, le staking, les achats en jeu, la forge et bien plus encore.

MEXC Learn. Pour en savoir plus sur le trading de cryptomonnaies, rendez-vous sur





