Circle en tête de la vague des stablecoins : d'un marché de niche à un acteur majeur du secteur

Dans un contexte mondial de plus en plus contraignant pour les actifs numériques sur le plan réglementaire, Circle s'impose comme la première entreprise dédiée aux stablecoins à entrer en bourse aux États-Unis. Cette avancée marque une étape majeure dans la reconnaissance légitime du secteur. Elle met en lumière la domination croissante et les différenciations stratégiques entre USDC et USDT. Tandis que l'USDC mise sur la conformité, les subventions et la rémunération des dépôts, avec une forte activité sur l'écosystème Solana , l'USDT se concentre sur la décentralisation, le déploiement diversifié et des cas d'usage orientés paiements pratiques, jouant un rôle clé dans les échanges transfrontaliers et l'utilisation globale comme devise.









Fondée en 2013, Circle est une entreprise de paiements numériques et de finance blockchain qui s'est rapidement imposée sur le marché des stablecoins avec le lancement de l'USDC.





Optimism, L'USDC est un stablecoin centralisé indexé 1:1 au dollar américain, entièrement adossé à des réserves détenues dans des banques réglementées aux États-Unis et des titres du Trésor à court terme. Ces réserves sont auditées mensuellement par des cabinets comptables indépendants, garantissant transparence et sécurité. Ce niveau élevé de conformité réglementaire distingue l'USDC dans l'univers des stablecoins. En juillet 2025, sa capitalisation boursière avoisine 61,5 milliards de dollars, faisant de lui le deuxième plus grand stablecoin au monde. Son écosystème s'étend sur plusieurs blockchains, dont Ethereum , Solana, Arbitrum Avalanche , Base et Polygon, et prend en charge les plateformes d'échange, les protocoles DeFi, les paiements rapides et les transferts d'actifs cross-chain.





La performance récente de Circle sur les marchés boursiers américains est remarquable. Depuis son introduction en bourse sous le ticker CRCL, l'action a grimpé de 167 % le premier jour , atteignant un sommet de 284,35 $ avant de se stabiliser — soit une progression spectaculaire de 817,26 % par rapport au prix initial de 31 $. Ce succès confirme la solidité de Circle et fixe une référence pour la croissance de l'industrie des stablecoins sur les marchés financiers traditionnels.













Sur le marché des stablecoins, l'USDT conserve une position dominante. Lancé en 2014 par Tether Limited , il s'est rapidement imposé grâce à un modèle d'intermédiation décentralisée. Aujourd'hui, il est émis nativement sur plus de 13 grandes blockchains publiques, avec environ 54,1 % de l'offre sur Tron et 44,2 % sur Ethereum. Il est aussi émis en plus petites quantités sur Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS et d'autres réseaux, chacun représentant moins de 1 %, ce qui élargit les cas d'usage et la couverture de marché de l'USDT.





Selon les données de DefiLlama du 25 juin, la capitalisation totale du marché des stablecoins a atteint 252,9 milliards de dollars. L'USDT reste en tête avec une capitalisation de 157,3 milliards de dollars, franchissant pour la première fois le seuil des 150 milliards de dollars et représentant 62,23 % de part de marché. L'USDC suit avec 61,5 milliards de dollars, occupant la deuxième place. Ensemble, ces deux stablecoins détiennent plus de 86 % du marché, contre moins de 15 % pour l'ensemble des autres stablecoins.









Malgré la croissance continue de l'USDT, d'autres stablecoins gagnent du terrain, ce qui a fait baisser sa domination de 70 % à 62 % en un an. Pour conserver son avance, USDT déploie des stratégies audacieuses visant à renforcer ses capacités cross-chain, notamment via le lancement du token multi-chain USDT 0 supporté par LayerZero OFT, ainsi que la construction d'un hub autour de Legacy Hub et Plasma.









Les stablecoins ont bouleversé le paysage des actifs numériques et ont un impact profond sur le système financier mondial. L'adoption du GENIUS Act par le Sénat américain apporte un cadre plus clair pour leur réglementation. Cette loi instaure une supervision partagée entre les niveaux fédéral et État, impose un ratio de réserves de 1:1 et renforce les exigences de transparence et d'audit—favorisant un développement sain du secteur.









Outre la clarification réglementaire, le GENIUS Act contribue à la réduction de la dette et au renforcement de la domination du dollar. Selon Standard Chartered, le marché des stablecoins pourrait atteindre 2 000 milliards de dollars d'ici 2028, apportant un soutien significatif au marché des bons du Trésor américain. Leur adoption massive renforcerait le statut du dollar comme devise de réserve via l'afflux de capitaux dans les Treasuries.









L'adoption généralisée des stablecoins entraîne des transformations profondes dans la finance traditionnelle tout en ouvrant la voie à des opportunités d'innovation dans des segments de niche. Des petits transferts transfrontaliers aux protocoles de prêts DeFi, en passant par les entreprises intégrant les bons du Trésor américain on-chain, les cas d'usage des stablecoins ne cessent de s'élargir. Ces actifs numériques permettent notamment des délais de règlement plus rapides et des coûts de transfert négligeables pour les envois transfrontaliers de faible montant, offrant ainsi une solution plus pratique et efficace pour les paiements à distance. Les fournisseurs de services capables de répondre à ces besoins ciblés pourraient bien devenir les PayPal de l'ère des stablecoins.









À mesure que le marché des stablecoins se développe et que les cadres réglementaires se précisent, les géants de la finance traditionnelle investissent de plus en plus le secteur. Des banques et des leaders du paiement comme Visa et PayPal émettent désormais directement leurs propres stablecoins (par exemple PYUSD ou la version bancaire de l'USDC), tandis que des pionniers comme Circle, Paxos Fidelity , et BlackRock accélèrent l'expansion de leurs activités on-chain liées au dollar. Cette dynamique devrait non seulement stimuler la croissance rapide du marché des stablecoins, mais aussi entraîner une transformation en profondeur du système financier mondial.









L'ascension de Circle est le symbole d'une révolution financière portée par les stablecoins. Avec la domination de l'USDT et de l'USDC, l'essor constant du marché et l'évolution des cadres légaux, les stablecoins s'imposent comme des piliers du système financier mondial. Ils joueront un rôle clé dans les paiements transfrontaliers, les protocoles de prêt DeFi et la décentralisation du paysage économique mondial. Cette révolution pourrait inaugurer un système plus ouvert, transparent et efficace.





Dans ce contexte, les investisseurs du monde entier se trouvent face à des opportunités inédites. Pour en profiter, s'appuyer sur une plateforme fiable est essentiel. MEXC, grâce à son infrastructure technologique avancée, sa gestion des risques rigoureuse et sa large gamme de produits de trading, s'impose comme le choix idéal. La plateforme propose des services de trading sur stablecoins ainsi qu'une vaste sélection d'actifs numériques pour répondre aux besoins variés des investisseurs.



