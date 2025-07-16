Crypto IA 2.0 : MCP et AI agent peuvent-ils déclencher la prochaine vague d’innovation et d’engouement ?

Avec la convergence des technologies blockchain et intelligence artificielle (IA), le secteur de la Crypto IA évolue rapidement, dans un contexte à la fois instable et en pleine effervescence. Depuis ses débuts marqués par un fort engouement théorique jusqu’à l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, la Crypto IA reste l’un des domaines les plus suivis du Web3. Dans cette dynamique, l’apparition du MCP (Model Context Protocol) combiné aux agents IA attire de plus en plus l’attention — au point de se demander si cette combinaison puissante pourrait lancer la prochaine grande vague d’innovation et d’engouement sur le marché.









Le Model Context Protocol (ou MCP) est une norme open source conçue pour éliminer les barrières entre les systèmes d’intelligence artificielle et les environnements blockchain. Traditionnellement, les applications IA fonctionnaient en vase clos, obligeant les développeurs à créer des API personnalisées pour chaque connexion. Cette méthode était non seulement chronophage, mais aussi peu flexible et sujette à de nombreux problèmes liés aux autorisations, à l’accès et à l’interopérabilité.





Le MCP vise à résoudre ces problèmes en agissant comme un connecteur universel — à l’image d’un port USB pour l’IA. Il propose un standard permettant aux modèles et agents IA de communiquer, d’accéder à des données en temps réel et d’interagir avec des systèmes basés sur la blockchain. En simplifiant ainsi les processus de développement, le MCP permet de créer un écosystème IA-blockchain bien plus intégré, scalable et efficace.





La valeur fondamentale du MCP réside dans sa capacité à permettre à une IA décentralisée d’interagir de manière pertinente avec son environnement. Il prend en charge l’exécution automatique de tâches, la compréhension contextuelle et le retour d’informations on-chain, le tout dans un cadre sécurisé et soumis à autorisation. Grâce à sa couche sémantique complète sur la blockchain, il offre la structure nécessaire pour que les modèles interprètent les tâches, accèdent aux contextes pertinents et réalisent des opérations de manière autonome tout en restant vérifiables.









Le protocole MCP est conçu pour constituer une couche universelle complète, permettant aux modèles IA d’opérer, d’exécuter des tâches, de fournir des retours et de recevoir des récompenses directement on-chain. Il répond non seulement au défi de l’utilisation efficace des modèles IA sur la blockchain, mais il soutient aussi la transition du Web3 vers un paradigme « orienté par l’intention ».





Son principal avantage réside dans sa couche sémantique full-chain, qui intègre des mécanismes d’identification des modèles, des systèmes de collecte de contexte et d’interprétation sémantique, des cadres de décomposition et d’exécution des tâches, ainsi que des mécanismes d’incitation et de retour. Grâce à cette architecture, les modèles IA peuvent disposer de leur propre adresse on-chain et, via des systèmes de vérification des autorisations, recevoir des actifs, initier des transactions et interagir avec des contrats intelligents — devenant ainsi de véritables « comptes de première classe » dans l’univers blockchain. De plus, le protocole MCP abstrait les états on-chain, les données off-chain et les historiques d’interactions pour fournir aux modèles une structure claire des tâches et un contexte d’exécution, permettant ainsi une réalisation sémantico-contextuelle d’instructions complexes.













Virtualsa lancé une série d’initiatives, notamment VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (système de fidélité) et Genesis (un nouveau mécanisme de lancement). Le VPN vise à redéfinir l’intersection entre l’IA et la crypto en connectant investisseurs, experts sectoriels, universitaires et développeurs. L’ACP construit un écosystème commercial composé d’agents IA capables d’interagir, de collaborer et de réaliser des transactions de manière autonome. Le système Points permet de suivre l’engagement des utilisateurs et d’accorder des droits exclusifs de participation au Launchpad. Le programme Genesis introduit un nouveau mécanisme de lancement, basé sur un accès par points, des méthodes de distribution de tokens on-chain et des garanties de remboursement. a lancé une série d’initiatives, notamment VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (système de fidélité) et Genesis (un nouveau mécanisme de lancement). Le VPN vise à redéfinir l’intersection entre l’IA et la crypto en connectant investisseurs, experts sectoriels, universitaires et développeurs. L’ACP construit un écosystème commercial composé d’agents IA capables d’interagir, de collaborer et de réaliser des transactions de manière autonome. Le système Points permet de suivre l’engagement des utilisateurs et d’accorder des droits exclusifs de participation au Launchpad. Le programme Genesis introduit un nouveau mécanisme de lancement, basé sur un accès par points, des méthodes de distribution de tokens on-chain et des garanties de remboursement.





AI16Z a considérablement renforcé son écosystème avec la sortie d’ElizaOS V2, qui introduit des améliorations architecturales majeures telles que les « swarms » (essaims) et l’interaction agent-à-agent. En parallèle, l’équipe a dévoilé AUTOFUN, une plateforme de lancement innovante propulsée par l’IA, dotée d’une courbe de liaison plus équitable et orientée long terme, d’adresses de contrats intelligents personnalisables, d’un système de vérification de chat basé sur un token IA, ainsi que d’outils pour la création de contenu communautaire. Le nouveau modèle économique réinjecte les profits générés par la plateforme de lancement dans des rachats afin de soutenir la liquidité du token de lancement. Dans Spartan V2, le token DEGENAI sera mis à niveau et lancé en parallèle d’ElizaOS V2, jouant un rôle central dans l’écosystème et contribuant à la promotion des projets sur AUTOFUN. a considérablement renforcé son écosystème avec la sortie d’ElizaOS V2, qui introduit des améliorations architecturales majeures telles que les « swarms » (essaims) et l’interaction agent-à-agent. En parallèle, l’équipe a dévoilé AUTOFUN, une plateforme de lancement innovante propulsée par l’IA, dotée d’une courbe de liaison plus équitable et orientée long terme, d’adresses de contrats intelligents personnalisables, d’un système de vérification de chat basé sur un token IA, ainsi que d’outils pour la création de contenu communautaire. Le nouveau modèle économique réinjecte les profits générés par la plateforme de lancement dans des rachats afin de soutenir la liquidité du token de lancement. Dans Spartan V2, le token DEGENAI sera mis à niveau et lancé en parallèle d’ElizaOS V2, jouant un rôle central dans l’écosystème et contribuant à la promotion des projets sur AUTOFUN.









Dark est un réseau MCP expérimental construit sur Solana, centré sur les environnements d’exécution sécurisés (TEE – Trusted Execution Environments). En facilitant l’intégration automatique de nouveaux outils et les interactions on-chain, Dark ambitionne de stimuler l’innovation dans les technologies décentralisées. Toutefois, la majorité des fonctionnalités du projet en sont encore au stade conceptuel et n’ont pas encore été officiellement lancées.





SkyAIest une infrastructure IA native construite sur la chaîne BNB, offrant un accès aux données multi-chain et un déploiement d’agents IA. Bien que le projet soit encore en phase conceptuelle, il est considéré comme l’un des projets les plus prometteurs du secteur MCP. est une infrastructure IA native construite sur la chaîne BNB, offrant un accès aux données multi-chain et un déploiement d’agents IA. Bien que le projet soit encore en phase conceptuelle, il est considéré comme l’un des projets les plus prometteurs du secteur MCP.









Solixest un réseau DePIN construit sur le protocole MCP, se concentrant sur le partage intelligent de bande passante. Les utilisateurs peuvent partager leur bande passante via une extension de navigateur et recevoir des récompenses, avec une couverture s'étendant sur 63 pays à travers le monde. Le projet a connu un déploiement technique relativement rapide, mais son succès à long terme dépendra de la validation de l'engagement des utilisateurs et de la viabilité de son modèle économique. est un réseau DePIN construit sur le protocole MCP, se concentrant sur le partage intelligent de bande passante. Les utilisateurs peuvent partager leur bande passante via une extension de navigateur et recevoir des récompenses, avec une couverture s'étendant sur 63 pays à travers le monde. Le projet a connu un déploiement technique relativement rapide, mais son succès à long terme dépendra de la validation de l'engagement des utilisateurs et de la viabilité de son modèle économique.





HighKey est un projet DeFi compatible avec les protocoles MCP et DARP, spécialisé dans l'arbitrage DeFi et l'analyse professionnelle. Bien que le projet dispose d'une feuille de route de développement claire, il reste encore nécessaire d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer sa différenciation sur le marché. est un projet DeFi compatible avec les protocoles MCP et DARP, spécialisé dans l'arbitrage DeFi et l'analyse professionnelle. Bien que le projet dispose d'une feuille de route de développement claire, il reste encore nécessaire d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer sa différenciation sur le marché.









DeMCP a été lancé officiellement le 25 avril, avec un volume de trading atteignant presque huit chiffres dès la première heure. Il s'agit d'un marché Web3 MCP en direct qui offre un accès à prix réduit à de grands modèles de langage tels que GPT-4 et Claude. La plateforme utilise des environnements d'exécution sécurisés (TEE) et des mécanismes de sécurité on-chain, et a établi un partenariat technique avec Phala Network. a été lancé officiellement le 25 avril, avec un volume de trading atteignant presque huit chiffres dès la première heure. Il s'agit d'un marché Web3 MCP en direct qui offre un accès à prix réduit à de grands modèles de langage tels que GPT-4 et Claude. La plateforme utilise des environnements d'exécution sécurisés (TEE) et des mécanismes de sécurité on-chain, et a établi un partenariat technique avec Phala Network.





Cookie.fun a lancé un serveur MCP dédié — un serveur MCP prêt à l’emploi (plug-and-play) conçu spécifiquement pour les agents intelligents. Il est adapté aussi bien aux développeurs qu'aux utilisateurs non techniques, ne nécessitant aucune configuration pour démarrer. a lancé un serveur MCP dédié — un serveur MCP prêt à l’emploi (plug-and-play) conçu spécifiquement pour les agents intelligents. Il est adapté aussi bien aux développeurs qu'aux utilisateurs non techniques, ne nécessitant aucune configuration pour démarrer.





OpenServ se prépare à lancer son système MCP, qui permettra d'intégrer des agents IA dans une variété d'applications réelles. Il prend en charge l'intégration avec des plateformes telles qu'AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps et Slack. se prépare à lancer son système MCP, qui permettra d'intégrer des agents IA dans une variété d'applications réelles. Il prend en charge l'intégration avec des plateformes telles qu'AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps et Slack.









Dark, sur la blockchain D'un point de vue de la performance du marché, bien que la plupart des projets Web3 IA basés sur le protocole MCP soient encore aux premières étapes de développement et que leurs produits ne soient pas encore pleinement lancés, certains projets ont déjà émis des tokens et attiré l'attention des investisseurs à mesure que le sentiment du marché s'améliore. Par exemple, le token lié au MCP,, sur la blockchain Solana , a bien performé après son lancement, suscitant l'enthousiasme des investisseurs et une vague d'investissements dans les tokens liés au MCP. Avec les progrès et la mise en œuvre de plus de projets, ainsi que l'acceptation croissante du marché de l'intégration de l'IA et de la blockchain, il existe une certaine possibilité d'une deuxième vague d'engouement pour le MCP + les agents IA.





Cependant, réaliser tout le potentiel de cette combinaison nécessitera de surmonter plusieurs défis critiques. La scalabilité technique, la fiabilité des modèles et la sécurité des agents doivent tous être abordés pour soutenir une croissance à long terme. De plus, la concurrence intense dans l'espace Web3 IA signifie que seuls les projets les plus différenciés et techniquement solides émergeront du bruit ambiant. L'incertitude réglementaire demeure un obstacle supplémentaire. À mesure que l'IA devient plus autonome et intégrée aux systèmes financiers, la conformité jouera un rôle de plus en plus important pour façonner l'adoption et la confiance des utilisateurs. Assurer l'alignement de ces systèmes avec les normes mondiales en évolution sera essentiel.









La seconde moitié de l'histoire de Crypto AI est en cours, et la combinaison MCP + Agent IA semble prête à jouer un rôle de premier plan. Son potentiel pour remodeler la manière dont nous construisons, interagissons avec et bénéficions de l'intelligence décentralisée est énorme. À mesure que le développement s'accélère et que les applications réelles commencent à émerger, le MCP pourrait bien devenir la fondation d'une nouvelle génération de systèmes d'IA natifs à la blockchain. Bien que l'impact complet prendra du temps à se déployer, une chose est certaine : MEXC reste déterminé à rester à l'avant-garde de cette transformation, en offrant une plateforme sécurisée, efficace et à faible barrière pour permettre aux utilisateurs de découvrir et d'interagir avec l'avenir de Crypto AI.





Explorez dès aujourd'hui les opportunités MCP + Agent IA sur MEXC et faites partie de la prochaine grande vague d'innovation technologique.





Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finances, de comptabilité ou de tout autre service connexe, et ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement et ne donne pas de conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.



