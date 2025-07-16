Perspectives du marché des cryptomonnaies pour le second semestre 2025

Avec la fin du premier semestre 2025, le marché des cryptomonnaies a une fois de plus démontré son attrait unique et son immense potentiel. Des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum ont atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets, dynamisant un marché en pleine effervescence.





Quelles opportunités et quels défis le marché des cryptomonnaies devra-t-il relever au cours du second semestre de l'année ?









Le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta prévoit une croissance du PIB américain de 4,6 % au deuxième trimestre , ce qui indique une amélioration de l'économie et suggère un possible « atterrissage en douceur » pour l'économie américaine. Le marché anticipe largement au moins une baisse des taux au cours du second semestre, ce qui assouplirait davantage les conditions de liquidité à l'échelle mondiale.





Le rendement des Bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 4,8 % en début d'année à 4,2 % en juin.

L'indice du dollar américain a chuté de son sommet annuel de 106 à environ 98 .

L'or et le Bitcoin ont tous deux atteint des sommets historiques, témoignant d'une dynamique commune des actifs refuges.





Le rôle du Bitcoin en tant qu'« or numérique » est de plus en plus reconnu par les investisseurs institutionnels, notamment dans un contexte de hausse du fardeau de la dette souveraine. Les actifs numériques deviennent une nouvelle voie de diversification pour les capitaux, permettant de se couvrir contre les risques systémiques.









L'année 2025 marque un tournant dans l'institutionnalisation du marché des cryptomonnaies. Après l'approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis en 2024, la voie est désormais ouverte pour l'entrée des acteurs institutionnels. À mi-parcours de l'année, Fidelity et BlackRock ont porté les encours sous gestion (AUM) de leurs ETF BTC à plus de 50 milliards de dollars. En juin, les encours mondiaux liés aux ETF crypto ont dépassé les 1 100 milliards de dollars, avec près de 60 % du volume de trading généré par des institutions professionnelles, des family offices et des fonds spéculatifs.





Dans le même temps, des multinationales comme MicroStrategy et Tesla ont renforcé leurs réserves en actifs numériques, les intégrant à des stratégies de « réserve de trésorerie dynamique ». L'approche des entreprises évolue d'un simple « déploiement stratégique » vers une véritable « allocation structurelle ». Selon le rapport Monthly Outlook: Three Themes for 2H25 , environ 228 entreprises listées en bourse détiennent collectivement 820 000 BTC. Ces entreprises acquièrent du Bitcoin par le biais de financements par actions ou obligations convertibles, avec des valorisations de marché largement supérieures à leurs actifs nets. Cette intensification de l'engagement institutionnel de grande envergure soutient non seulement la dynamique haussière du prix du BTC, mais renforce également la légitimité et l'acceptation des cryptomonnaies.









Le marché actuel se situe à la croisée des chemins entre un « supercycle » et un « marché haussier structurel ». Contrairement aux cycles de 2017 ou 2021, la dynamique haussière de 2025 se distingue par une progression plus stable et une liquidité mieux répartie. Trois caractéristiques clés ressortent :









Les tendances de recherche Google pour des mots-clés comme « crypto » et « Bitcoin » n'ont pas encore atteint leurs sommets historiques, ce qui indique que les bulles spéculatives portées par les investisseurs particuliers ne se sont pas encore manifestées.

Le nombre d'adresses Bitcoin continue de croître régulièrement, avec plus de 1,5 million d'adresses actives.

Les volumes de transactions sur les couches 1 et 2 (Layer 1 et Layer 2) ont progressé de plus de 40 % d'un mois sur l'autre.









Contrairement aux précédents marchés haussiers où la majorité des tokens montaient en même temps, ce cycle s'apparente davantage à un marché de « capture de valeur ». Les tokens liés à l'intelligence artificielle (IA), aux actifs du monde réel (RWA) et aux protocoles couche 2 (Layer 2) montrent un fort potentiel de croissance durable.









Les secteurs auparavant portés par la spéculation, comme le GameFi ou le SocialFi, évoluent progressivement à la mi-2025 vers des produits centrés sur des « modèles économiques durables et la rétention des utilisateurs ».









Au second semestre 2025, les avancées technologiques demeurent la force motrice fondamentale du développement approfondi de l'écosystème crypto.









La tokenisation des actifs du monde réel ( RWA ) s'impose comme l'un des thèmes les plus en vue de l'industrie blockchain. À l'heure actuelle, Ethereum conserve une position dominante sur le marché des RWA, tandis que des plateformes DeFi matures comme Solana s'étendent également dans ce domaine. Selon les données RWA , au 17 juin 2025, la valeur totale des RWA on-chain dépasse 23,8 milliards de dollars (hors stablecoins), dont 13,8 milliards en crédits privés, 7,4 milliards en obligations d'État américaines et 1,6 milliard en matières premières.













BlackRock prévoit que la taille du marché des RWA atteindra 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. À mesure que la tokenisation des actifs du monde réel s'intensifie, les émetteurs, les banques dépositaires, les investisseurs et les acteurs blockchain au sein de l'écosystème RWA se développent rapidement. Des opportunités d'investissement devraient émerger dans la gestion d'actifs, les technologies bancaires et les paiements transfrontaliers, marquant une véritable convergence entre la finance décentralisée (DeFi) et la finance traditionnelle (TradFi).









Depuis l'activation de l'EIP-4844 (Proto-Danksharding) fin 2024, l'écosystème couche 2 (Layer 2) d'Ethereum connaît une croissance explosive. L'EIP-4844 réduit considérablement les frais de gas sur les solutions couche 2 (L2) grâce à l'introduction des transactions en blob, ouvrant ainsi la voie à une adoption massive par les développeurs et les utilisateurs. En cette seconde moitié de 2025, le développement des L2 va désormais au-delà du simple « scaling » pour entrer dans une nouvelle phase : « optimisation des performances, approfondissement de l'écosystème et viabilité commerciale. »





1) Selon les dernières données de L2Beat , la valeur totale verrouillée (TVL) sur les réseaux de couche 2 (Layer 2) dépasse les 43 milliards de dollars, avec un nombre d'utilisateurs actifs également en hausse.





2) Le secteur des zkRollups a atteint sa maturité en 2025. Des projets phares comme zkSync Era, Scroll et Polygon zkEVM sont désormais compatibles avec l'EVM et fonctionnent de manière stable sur le réseau principal, après avoir surmonté les anciens défis liés aux coûts de migration élevés et au manque d'outils adaptés.





3) Les solutions Layer 2 explorent largement les architectures « L3/L4 », en tentant de créer des chaînes applicatives plus légères et personnalisées via des « rollups spécifiques aux applications ». Cette tendance devrait renforcer encore la compétitivité des applications Web3 dans des domaines comme le trading haute fréquence, le calcul confidentiel et l'inférence d'IA on-chain.













Au premier semestre 2025, la politique américaine en matière de cryptomonnaies a connu des changements sans précédent. La législation sur les stablecoins devrait être mise en place en priorité. Actuellement, la Chambre des représentants fait avancer le STABLE Act (Loi STABLE), tandis que le Sénat progresse avec le GENIUS Act , tous deux bénéficiant d'un soutien bipartisan. Le 11 juin, le Sénat a adopté le GENIUS Act et l'a transmis à la Chambre pour examen. Ces projets de loi fixent des exigences en matière de réserves, des règles de lutte contre le blanchiment d'argent, des protections en cas de faillite ainsi que des dispositions relatives aux droits des consommateurs, offrant ainsi un cadre réglementaire plus clair pour le marché des stablecoins.









En plus de la législation sur les stablecoins, la commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine a officiellement présenté le CLARITY Act . Ce projet de loi vise à clarifier précisément les compétences réglementaires entre la SEC et la CFTC concernant les actifs numériques, en adaptant les règles selon les caractéristiques propres à chaque actif. Cette avancée législative devrait instaurer un cadre réglementaire plus clair et transparent pour le marché des cryptomonnaies, réduisant ainsi l'incertitude et renforçant la confiance des investisseurs.





Le marché des cryptomonnaies au second semestre 2025 ne sera plus un simple « marché haussier » basé sur le sentiment. Il marque le début d'une évolution écologique complexe. Porté par l'alliance des progrès technologiques, du capital, de la régulation et de l'adoption par les utilisateurs, ce marché s'apprête à franchir un cap majeur, passant de la spéculation à une infrastructure essentielle d'actifs numériques.





Grâce à une analyse approfondie et des choix d'investissement réfléchis, les investisseurs auront plus de chances de saisir les opportunités et d'accroître leur patrimoine au cours de cette seconde moitié d'année. MEXC continuera d'être à la pointe de l'innovation technologique, offrant à ses utilisateurs dans le monde entier des solutions de trading accessibles, performantes et sécurisées, pour explorer ensemble les immenses possibilités offertes par la cryptomonnaie.

