Explosion des demandes d'ETF en cryptomonnaies : quel sera le prochain ETF en cryptomonnaies à obtenir l'approbation ?

Suite à l'approbation des ETFs au comptant sur le BTC et l'ETH qui ont établi un précédent solide pour l'industrie, de nombreuses institutions financières se tournent désormais vers d'autres cryptomonnaies prometteuses et se précipitent pour soumettre des demandes d'ETF afin de s'assurer une part de ce marché en pleine expansion.





En particulier, plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs ont récemment déposé des demandes d'ETFs au comptant pour des cryptomonnaies populaires telles que *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, et *URLS-DOGE_USDT*, indiquant que le marché des ETFs entre dans une nouvelle phase de croissance rapide et d'intérêt accru.









L'approbation des ETFs en BTC au comptant par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en janvier 2024 a marqué un tournant décisif pour les marchés des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle. Les données montrent que les ETFs en BTC au comptant ont connu une activité de trading exceptionnelle dès leur première année. Rien que dans le premier mois, leur volume de trading a dépassé les 38 milliards de dollars, et à la fin de l'année, ce chiffre avait franchi la barre des 660 milliards de dollars.





Selon les données de Coinglass, au 26 février, la valeur totale du marché des ETFs en BTC au comptant a atteint 103,08 milliards de dollars, tandis que celle des ETFs en ETH au comptant s'élevait à 8,95 milliards de dollars.









Au-delà des ETFs en BTC et ETH au comptant, les institutions financières cherchent à obtenir l'approbation de nouveaux ETFs pour d'autres cryptomonnaies à forte valorisation. Des acteurs majeurs comme Grayscale, VanEck, 21Shares et Canary Funds ont soumis des demandes d'ETFs auprès de la SEC américaine pour plusieurs actifs, notamment SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK et M.





Token Institutions déposantes XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, etc. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, etc. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, etc. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Actuellement, l'avancement des demandes d'ETFs pour les cinq principales cryptomonnaies – ADA, XRP, SOL, LTC et DOGE – suscite une attention particulière. Selon les dernières données, les différentes institutions en sont à des stades variés du processus d'approbation.





Au cours de la deuxième semaine de février 2025, Grayscale Investments est devenue la première institution à déposer une demande pour le premier ETF en ADA au comptant auprès de la SEC américaine. Cette demande est actuellement en phase d'examen préliminaire par la SEC, avec une réponse attendue dans les prochains mois.





Parallèlement, plusieurs institutions, dont Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree et Canary Capital, ont soumis des demandes d'ETFs en XRP au comptant. Parmi elles, la demande de Bitwise a été officiellement déposée via le Cboe BZX Exchange et confirmée par la SEC. Ces demandes sont toujours en cours d'examen, avec des évolutions majeures attendues dans les mois à venir.





En ce qui concerne les ETFs en SOL au comptant, VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares et Canary Capital ont tous soumis des demandes. Notamment, les demandes de Grayscale et VanEck ont entré la phase de consultation publique, marquant une nouvelle avancée dans le processus d'approbation.





Concernant les ETFs en LTC au comptant, Nasdaq, Grayscale et Canary Capital ont également soumis des demandes. La demande de Nasdaq a été acceptée par la SEC et est actuellement en phase d'examen préliminaire, ce qui reflète une position favorable de la SEC à l'égard d'un éventuel ETF en LTC au comptant.





En revanche, les ETFs en DOGE au comptant progressent plus lentement. Bien que NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree et Canary Capital aient tous soumis des demandes, la SEC n'a pas encore communiqué publiquement de détails supplémentaires, laissant planer une incertitude significative quant à ses chances d'approbation.









Avec la démission officielle de l'ancien président de la SEC, Gary Gensler, et la nomination de Paul Atkins à sa succession, le sentiment des investisseurs est passé du pessimisme à l'optimisme concernant l'avenir des ETFs en cryptomonnaies au comptant. Cependant, des divergences subsistent sur des points clés, notamment quelles cryptomonnaies la SEC approuvera pour des ETFs au comptant et quand ces approbations pourraient avoir lieu.





Selon les dernières données de la plateforme de prédiction Polymarket, l'ETF en SOL au comptant est actuellement le plus susceptible d'être approuvé cette année, avec une probabilité de 85 %. Il est suivi de LTC (75 %), DOGE (74 %) et XRP (73 %).









Les analystes de Bloomberg, James Seyffart et Eric Balchunas, estiment que LTC a les meilleures chances d'approbation, en raison de sa classification par la SEC comme un fork de Bitcoin et son statut de commodity. Cependant, d'autres experts ont des avis divergents. Par exemple, l'analyste de cryptomonnaies Kare suggère qu'ADA pourrait être approuvé plus rapidement que SOL, soulignant les relations relativement favorables de Cardano avec la SEC. De plus, l'infrastructure technique robuste d'ADA et le soutien actif de sa communauté en font une option attrayante pour les investisseurs.





En résumé, contrairement à l'approche stricte de l'administration Biden vis-à-vis des cryptomonnaies, l'administration Trump a activement œuvré pour faire des États-Unis un hub mondial de la cryptomonnaie, favorisant un cadre réglementaire plus souple. Ce changement de politique a accéléré le développement des ETFs en cryptomonnaies au comptant aux États-Unis et devrait attirer une participation institutionnelle croissante à l'avenir. Avec la confiance des investisseurs qui se renforce, le marché des cryptomonnaies connaît un afflux massif de capitaux. Cette dynamique devrait alimenter une croissance stable et soutenue du volume de trading et des actifs sous gestion (AUM) des différents ETFs au comptant, offrant ainsi un fort soutien haussier aux cryptomonnaies comme *URLS-BTC_USDT* et *URLS-ETH_USDT*. L'interaction entre l'orientation politique de l'administration Trump et la réaction des marchés a ainsi accéléré l'expansion rapide du marché des ETFs en cryptomonnaies.





