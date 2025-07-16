Dolomite : Révolutionner le hub de liquidité de la finance décentralisée





À mesure que la technologie blockchain évolue, la finance décentralisée (DeFi) ne cesse d'introduire des solutions d'infrastructure innovantes et concrètes. Dolomite, construit sur le réseau Arbitrum, redéfinit le trading et le prêt d'actifs numériques grâce à une architecture financière spécialisée. Le lancement de son token de gouvernance natif, DOLO, marque une étape clé dans le développement de cette plateforme en tant que marché monétaire décentralisé et plateforme d'échange.









Dolomite se distingue par trois piliers fondamentaux :





1) Système de liquidité virtuelle : un cadre algorithmique avancé qui maximise l'efficacité du capital sur une large gamme d'actifs, des cryptomonnaies majeures aux tokens émergents, en contournant les limites des modèles de liquidité traditionnels.

2) Modèle d'incitation axé sur l'utilisateur : au lieu de reposer sur des frais élevés, Dolomite redistribue directement les revenus du protocole aux utilisateurs. Grâce à des mécanismes durables, comme les récompenses de staking, une boucle vertueuse aligne la croissance de la plateforme avec les bénéfices des utilisateurs.

3) Architecture financière axée sur la sécurité : tous les prêts sont surcollatéralisés et gérés par des contrats intelligents audités et des contrôles de risque solides. Cette approche protège les actifs des utilisateurs tout en assurant la stabilité du protocole.





D'après les données opérationnelles, les utilisateurs ne paient que les frais de réseau on-chain, sans frais supplémentaires, abaissant considérablement la barrière à l'entrée.









Le token DOLO remplit deux fonctions principales au sein de l'écosystème Dolomite :





1) Droits de gouvernance : les détenteurs du token peuvent soumettre des propositions et voter sur les mises à jour du protocole, les paramètres et d'autres décisions clés, assurant une gouvernance communautaire.

2) Utilité fonctionnelle : DOLO est au cœur des récompenses de staking et des incitations à la fourniture de liquidité. Les prochaines versions introduiront l'interopérabilité cross-chain et d'autres fonctions, augmentant son utilité.









1) Offre fixe : l'offre totale est plafonnée à 1 milliard de tokens, assurant leur rareté.

2) Distribution transparente : 20 % sont réservés aux premiers contributeurs et à la communauté (dont les airdrops), 3 % pour les récompenses ciblées aux déposants du protocole Boyco, et le reste alloué aux pools de liquidité et au fonds de développement de l'écosystème.

3) Calendrier de distribution : le jour du Token Generation Event (24 avril 2025), environ 361 millions de tokens, y compris les veDOLO (Vote Escrowed DOLO) verrouillés, seront en circulation, conciliant liquidité immédiate et engagement long terme.









Token Generation Event (TGE) : à partir du 24 avril 2025, les utilisateurs peuvent réclamer leurs tokens DOLO v ia la plateforme officielle du projet.

Déploiement cross-chain : en plus de son ancrage sur Arbitrum, DOLO sera lancé sur Berachain pour appuyer sa stratégie multi-chain et élargir son accessibilité.

Mécanisme d'airdrops rétroactifs : basé sur un snapshot du 6 janvier 2025, seuls les utilisateurs actifs avant cette date sont éligibles — illustrant le principe de « récompenses en fonction de la contribution ».









Alors que l'économie des plateformes et des créateurs s'accélère, Dolomite transforme l'expérience DeFi grâce à l'innovation technologique. Son système de liquidité virtuelle et son modèle d'incitation axé sur l'utilisateur établissent une nouvelle norme alliant efficacité du capital et accessibilité étendue. À mesure que l'écosystème du token DOLO arrive à maturité, ce hub de finance décentralisée est bien positionné pour attirer un public toujours plus large désireux d'explorer l'avenir de la finance numérique. Grâce à son expertise dans la sélection et le soutien de projets prometteurs, MEXC est la plateforme de référence pour acquérir et trader du DOLO.





DOLO est désormais disponible au trading Spot et Futures sur MEXC, avec des frais ultra-compétitifs





1) Ouvrez l'application MEXC ou connectez-vous à notre site officiel

2) Saisissez DOLO dans la barre de recherche, puis sélectionnez le trading au comptant ou sur les contrats à terme.

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis placer votre ordre.





Vous pouvez également participer aux événements de dépôt et de trading liés sur la page d' Airdrop+ . Il vous suffit d'accomplir quelques tâches simples pour tenter de remporter des tokens DOLO supplémentaires ou des récompenses en USDT.









1) Liquidité supérieure : spreads plus serrés, exécution plus rapide et trading plus stable.

2) Interface intuitive : une interface conviviale qui permet aux débutants comme aux traders expérimentés de démarrer rapidement.

3) Sécurité renforcée : protections multicouches pour vos actifs, surveillance des risques en temps réel et compensation intégrale en cas de pertes liées à la plateforme.

4) Service client 24/7 : une assistance disponible à tout moment.

5) Frais extrêmement bas : des frais de trading ultra-compétitifs pour maximiser vos rendements..



