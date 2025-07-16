Einstein (EIN) : une expérience sociale décentralisée mêlant science et Web3

À l'ère du Web3 où tout peut être tokenisé, Einstein (EIN) s'inspire de la rencontre entre science et blockchain pour bâtir un écosystème unique « Connaissance × Token × Communauté ». Le projet transpose les concepts de la physique comme les particules fondamentales ou le tableau périodique dans le monde on-chain, tout en incitant les utilisateurs de manière décentralisée à explorer la science, construire de l'ordre, et participer à une expérience scientifique évolutive sur la blockchain.









Einstein est un projet crypto expérimental, fondé sur la cognition scientifique et intégrant des mécanismes blockchain. Il naît d'une question inspirante : « Et si les particules, les éléments et l'énergie issus du monde scientifique devenaient des actifs composables sur la blockchain ? »





L'objectif d'Einstein ne se limite pas à créer un système économique on-chain à la fois ludique et complexe, mais aussi à :





Encourager les utilisateurs à apprendre les principes scientifiques par la participation

Créer un terrain d'expérimentation ouvert mêlant science et Web3

Repenser les logiques de cognition, de contribution et d'incitation via les tokens

Einstein recompose la logique de la matière scientifique grâce à son système de tokens de particules et d'éléments, tout en redéfinissant les mécanismes de diffusion et de valorisation des savoirs scientifiques grâce à la blockchain. Le projet mise sur le gameplay constructif propre au monde crypto pour permettre aux utilisateurs de redécouvrir les briques fondamentales de l'univers, l'évolution des systèmes et les règles qui les gouvernent.









Einstein innove en construisant un écosystème basé sur trois types de tokens, inspirés de la structure de la matière cosmique.









Offre totale : 9 990 620 000 EIN

Utilisations principales : Gouvernance communautaire et propositions, Certificat de staking pour l'extraction de matériaux et de tokens élémentaires, Mécanismes d'incitation (récompenses de parrainage, airdrops), Création ou échange d'« actifs élémentaires » on-chain

EIN joue le rôle de « noyau gravitationnel » du protocole, assurant l'élasticité économique à long terme et les incitations à la participation via des émissions quotidiennes et un mécanisme de halving annuel.









Ces tokens représentent les cinq particules fondamentales qui composent l'univers :





ATOM

PROTON

NEUTRON

ELECTRON

TIME

Les utilisateurs obtiennent ces tokens en stackant des EIN. Chaque matériau possède son propre taux d'extraction et son propre cycle de halving. Ces tokens servent à la fois de métaphores scientifiques et de ressources de base pour la « synthèse élémentaire » ultérieure.









Le projet intègre on-chain 122 éléments du tableau périodique (de H à Og). Chaque élément devient un token indépendant doté des caractéristiques suivantes :





Mécanisme d'activation on-chain

Échangeables contre des tokens de matériaux

Pools de trading dédiés

Récompenses de staking

Système de rareté (éléments communs, rares, super éléments)





Ces éléments incarnent la combinabilité du savoir scientifique et constituent l'infrastructure d'actifs de base pour les mécaniques de jeu et d'économie futures.









Le système économique d'Einstein repose sur plusieurs mécanismes d'incitation :





Minage quotidien : les utilisateurs stakent des EIN pour recevoir des tokens de matériaux ; le montant total distribué chaque jour est fixe et diminue chaque année.

Récompenses de parrainage : jusqu'à 547 500 000 EIN sont alloués pour les incitations au parrainage afin de stimuler la croissance de la communauté.

Activation d ' éléments : les éléments s'activent via des échanges de matériaux ou par participation au trading.

Multiples paires de trading : notamment les pools EIN/USDT , EIN/MATERIAL et EIN/ELEMENT , permettant d'orienter la liquidité des tokens.

Pools de staking des super éléments : des récompenses avancées sont débloquées après activation d'éléments de haut niveau.

L'ensemble du mécanisme repose sur l'idée que la participation est une incitation et la cognition un actif, alimentant le fonctionnement et l'évolution du protocole de manière décentralisée.









Les droits de gouvernance d'Einstein reviennent aux détenteurs de tokens EIN. Tous les paramètres fondamentaux — allocation des tokens, politiques de récompense, mises à jour des contrats — seront décidés via des propositions DAO et des votes communautaires. La communauté joue un rôle clé dans l'évolution du projet, qui se définit lui-même comme une expérience scientifique ouverte.





Fonctionnalités supplémentaires prévues :





Système d ' enregistrement d ' expériences on-chain (pour visualiser la participation des utilisateurs)

Collaboration autour de contenus scientifiques (avec des universités, projets DeSci…)

Science gamifiée on-chain (ex. : défis de synthèse d'éléments, courses de vitesse de protons)





Dans ce monde décentralisé où tout le monde peut « jouer à la science », chaque proton, électron ou combinaison d'éléments est une nouvelle façon pour l'humanité d'explorer les lois de l'univers. EIN n'est pas qu'un token : c'est un pont entre la science, la cognition et le futur.



