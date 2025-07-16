Sommet d'Elon Musk avec Trump : Les Altcoins sont-ils sur le point de faire fortune ?

Le 13 août 2024, "X" a a été le témoin d'un événement historique lorsque Trump et Musk sont apparus ensemble sur un flux en direct de l'espace Twitter, suscitant un immense enthousiasme dans le monde de la cryptomonnaie et attirant plus d'un million de téléspectateurs. Bien que des problèmes techniques aient initialement perturbé le flux en direct, affectant 2 millions de téléspectateurs, Musk a révélé plus tard que la plateforme X avait fait face à une attaque DDOS à grande échelle. Malgré ces défis, leur conversation convaincante s'est poursuivie sans interruption. La discussion a couvert des sujets d'actualité tels que la tentative d'assassinat de Trump, l'immigration illégale et le retrait de Biden, suscitant un intérêt public significatif. Simultanément, cette conversation a eu un impact notable sur les Altcoins, conduisant à la création de 160,000 Memes connexes, y compris la déclaration $MAGA de Trump à son retour sur Twitter et les emoji $FIGHT de la popularité des Memes associés.













Lors de la conversation entre Musk et Trump, les deux personnalités ont exploré plusieurs sujets clés. Trump a évoqué sa tentative d'assassinat et a vivement critiqué les politiques d'immigration actuelles, les défis économiques et les problèmes énergétiques. Il a souligné l'efficacité de ses politiques pendant son mandat et a critiqué les échecs de l'administration actuelle dans la gestion de l'immigration illégale, des difficultés économiques et des prix de l'énergie. En outre, il a proposé des suggestions de réforme, notamment l'augmentation de l'extraction de pétrole, l'assouplissement des réglementations et l'amélioration du système éducatif. Cette discussion s'est non seulement penchée sur les questions politiques et de sécurité, mais a également abordé des sujets majeurs liés aux futures politiques technologiques et économiques. Le contenu spécifique est le suivant :





Tentative d'assassinat : Trump a décrit une récente tentative d'assassinat, notant que ses blessures étaient mineures. Il a crédité un "tableau sur l'immigration illégale" pour l'avoir sauvé, alors qu'il tournait la tête pour regarder le tableau juste au moment où la balle était tirée, ce qui a empêché des dommages plus graves. Il a également salué la bravoure des services secrets et le maintien efficace de l'ordre sur les lieux.





Problèmes d'immigration : Trump a critiqué l'administration actuelle pour avoir inversé sa politique d'immigration, ce qui, selon lui, a conduit à une augmentation de l'immigration illégale et à une menace pour la sécurité des États-Unis. Il a mentionné la possibilité que 50 à 60 millions d'immigrants entrent dans le pays et a annoncé un plan pour le plus grand effort d'expulsion de l'histoire.





Économie américaine : Trump a accusé les politiques énergétiques de l'administration actuelle de provoquer l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Il a proposé des mesures telles que l'augmentation de l'extraction de pétrole, l'assouplissement des réglementations et la réforme du système éducatif comme étapes cruciales pour la reprise économique.





Problèmes énergétiques : Il s'est opposé à la diabolisation des combustibles fossiles tout en promouvant l'énergie durable, suggérant que l'énergie nucléaire est sous-estimée. Il a fait référence à l'accident nucléaire de Fukushima et à la nécessité d'améliorations.





Administration actuelle : Trump a critiqué l'administration Biden pour ses performances en matière juridique, de santé et de politique. Il a également remis en question les pratiques commerciales internationales et les dépenses de l'OTAN, et a discuté de la nécessité de progrès technologiques et de réforme réglementaire.









Les publications de Musk sur les réseaux sociaux révèlent que l'audience totale de son dialogue avec Trump et des discussions qui ont suivi a maintenant atteint environ 1 milliard. Cela inclut des vidéos de danse humoristiques et spirituelles générées par IA créées par des internautes, mettant en valeur l'impact durable de ce sommet. Les données indiquent également une anticipation significative au sein de la communauté des cryptomonnaies pour cette conversation. Le soir du 12 août, les ETF Bitcoin et Spot ont connu des entrées de capitaux notables, atteignant respectivement 27,8 millions de dollars et 5 millions de dollars. Cela reflète une situation financière bien équilibrée sur ces marchés, en particulier dans l'espace Ethereum. La pression à la vente sur Grayscale Ethereum Trust (ETHE) s'est considérablement atténuée en moins de deux semaines. La veille, ETHE n'a pas connu de sorties de capitaux, ce qui indique que la phase la plus difficile post-spot ETF a rebondi de 0,45, dépassant de manière significative le niveau ETH/BTC. Avec l'impact positif continu des ETF, cette tendance au rebond devrait faire augmenter les prix des ETH. Par conséquent, il est raisonnable de maintenir une perspective optimiste sur les performances futures de l'ETH. Bitcoin, en revanche, est plus influencé par les facteurs macroéconomiques, montrant une plus grande volatilité des prix à court terme, mais il reste dans une tendance haussière du marché à long terme. Le fondateur de Bitmex, Arthur Hayes, prédit que si Bitcoin casse 70,000 $et Ethereum dépasse 4,000 $, le marché de la cryptomonnaie entrera dans un nouveau cycle haussier pour les Altcoins. Les signaux actuels sur le marché des Altcoins sont forts et les investisseurs devraient surveiller ces changements dynamiques pour saisir les opportunités d'investissement à venir.









En ce qui concerne le marché de l'Altcoin, il semble être entré dans une célébration toute la nuit à la suite de ce sommet. Bien que la performance globale du marché reste stable, de nombreux secteurs ont montré une dynamique haussière imparable, reflétant la forte vitalité du marché. La flambée des prix et la flambée du volume de trading ont rempli le marché d'enthousiasme et d'anticipation, les investisseurs étant témoins de performances sectorielles robustes et d'entrées de capitaux accélérées.





Meme Craze : au cours de la conversation entre Trump et Musk, la réponse habituelle de Musk de "ouais" a conduit à une flambée du prix du token associé. Selon les données du marché, le prix a grimpé à 0,00192$ en 20 minutes, et la capitalisation boursière a rapidement dépassé les 2 millions de dollars. Le volume de trading a atteint 10,28 millions de dollars en 2 heures, indiquant une forte réaction du marché.





Performance sectorielle : les secteurs # BRC20, $SATS et $ORDI ont exceptionnellement bien performé, avec des augmentations de prix significatives. L'infrastructure liée à # BTCFi a également montré une force notable, en particulier $ORDS, dont la valeur a triplé après l'incident "85".





Piste modulaire : les tokens tels que $SAGA, $DYM et $TIA ont vu leurs prix augmenter d'environ 20 % hier soir, démontrant une nette tendance à la hausse dans tous les domaines.





Domaine de la chaîne publique : $SUI a ouvert la voie à la redéfinition du positionnement du projet. Surnommé le "Tueur de Solana", ce projet a recueilli le soutien de personnalités majeures, $APT attirant également l'attention. D'autres projets de chaîne publique à chaîne unique montrent des tendances positives, et les projets DeFi établis comme $CRV, $AAVE, $MKR, $SNX et $DYDX commencent également à se redresser. $CRV, en particulier, a connu une augmentation de 40 % ces derniers jours.





Il est évident qu'il y a des signes clairs d'activation sur le marché secondaire. La solide performance et la dynamique à la hausse dans divers secteurs indiquent que le marché subit une transformation positive. Si le marché global peut se redresser, cela ouvrira la voie à l'arrivée réelle d'un marché haussier pour les Altcoins. C'est maintenant un moment critique pour définir les orientations d'investissement et saisir les opportunités du marché. Alors que le marché se dirige peut-être vers un nouveau sommet, les investisseurs devraient surveiller de près la dynamique du marché, développer des stratégies claires et capitaliser sur cette opportunité potentielle de marché haussier. Ce n'est pas seulement une chance d'embrasser de nouveaux sommets du marché, mais aussi une opportunité d'atteindre les objectifs d'investissement.









Avant d'investir dans les Altcoins, il est essentiel de comprendre les tendances globales du marché. Le marché des cryptomonnaies en 2024 a connu des changements importants, en particulier avec l'influence des principales pièces comme le Bitcoin et l'Ethereum, entraînant des fluctuations notables des prix des Altcoins. En gardant un œil sur les nouvelles du marché, en analysant les prévisions des experts et en suivant les tendances des principales cryptomonnaies, vous pouvez mieux comprendre les mouvements potentiels des Altcoins.





