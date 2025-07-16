Ethereum : Une décennie d'épreuves et de triomphes, avec un avenir prometteur





Résumé : L'avènement des ETF Ethereum au comptant ouvre la voie à l'entrée sur le marché des institutions grand public.





Le 22 juillet, Justin Drake, chercheur officiel à la Fondation Ethereum, a annoncé qu'aujourd'hui marquait le dixième anniversaire d'Ethereum. Il y a dix ans, Ethereum a officiellement lancé son ICO (Initial Coin Offering), avec le taux de change ETH/BTC à 0,0005 à ce moment-là, il a été multiplié par 100 au cours de la dernière décennie.





Au cours de ces dix années, Ethereum a subi d'énormes transformations techniques et fluctuations du marché tout en remportant un succès remarquable dans la promotion de la finance décentralisée (DeFi) et la transformation du monde financier traditionnel. Récemment, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF au comptant Ethereum, ouvrant la voie aux institutions financières traditionnelles pour investir dans Ethereum. Cela met en évidence le statut et le potentiel d'Ethereum sur le marché financier traditionnel, ajoutant une étape importante à son développement.





De ses modestes débuts à devenir un leader dans le domaine de la cryptomonnaie et de la blockchain, l'histoire d'Ethereum n'est pas seulement une légende de l'innovation technologique, mais aussi un chapitre magnifique pour surmonter les difficultés, faire face aux défis et remodeler l'avenir. À ce moment historique important, MEXC amènera tout le monde à regarder en arrière sur la trajectoire de développement d'Ethereum et à se réjouir de son avenir prometteur.









En décembre 2013, le programmeur russe Vitalik Buterin a publié un livre blanc qui a d'abord introduit le concept d'Ethereum. Le projet a obtenu un financement de développement grâce à une campagne de financement participatif en 2014, et le réseau Ethereum a été officiellement lancé en juillet 2015.





Contrairement à Bitcoin, Ethereum permet aux développeurs de créer et de déployer des contrats intelligents sur sa blockchain. Ces contrats intelligents peuvent automatiquement exécuter les termes des contrats sans intermédiaires, permettant l'utilisation généralisée d'applications décentralisées (DApps). Cependant, Ethereum n'a pas réalisé de développement significatif de l'écosystème à ses débuts.





Initialement, Ethereum n'a pas eu d'impact significatif sur le marché et son développement a été confronté à de nombreux défis. La plateforme a connu de multiples vulnérabilités du système et des attaques de pirates, ce qui a menacé sa survie même.





Par exemple, la célèbre « Attaque de DAO » en 2016 a vu des pirates exploiter une vulnérabilité de contrat pour voler environ 3,6 millions d'Ether (d'une valeur d'environ 50 millions de dollars à l'époque, et 11,8 milliards de dollars aujourd'hui). Cet incident a conduit à de graves désaccords au sein de la communauté Ethereum sur la façon de gérer les fonds volés, en particulier sur l'opportunité de mettre en œuvre un « Hard fork » pour récupérer l'Ether volé. Finalement, Ethereum a exécuté un Hard fork pour restituer les fonds volés aux investisseurs, ce qui a abouti à la création de deux blockchains : Ethereum (ETH) et Ethereum Classic (ETC). Bien que cette action ait temporairement résolu la crise, elle a provoqué la première scission de consensus majeure au sein de la communauté Ethereum, conduisant à des désaccords et des doutes.





Dès 2017, le boom de l'ICO (Initial Coin Offering) a commencé, Ethereum jouant un rôle central. L'ETH est devenu le ticket pour les participants à l'ICO.





La fonctionnalité des contrats intelligents d'Ethereum a permis aux projets d'émettre leurs propres tokens ERC-20 et de réaliser des collectes de fonds grâce aux contrats intelligents. L'introduction de la norme ERC-20 a particulièrement simplifié le processus d'émission de tokens pour les projets ICO, promouvant considérablement la croissance de l'écosystème Ethereum.





De plus, le modèle ICO a tiré parti de la nature décentralisée d'Ethereum pour contourner les routes de financement traditionnelles du capital-risque et des banques, permettant ainsi aux startups de lever des fonds directement auprès des investisseurs mondiaux. Cette nouvelle méthode de financement a radicalement changé le paysage du financement pour les start-ups.





Avec l'essor de la frénésie des ICO, la demande d'ETH a augmenté. Selon les données du marché de MEXC, le prix de l'ETH est passé de 8 $ au début de 2017 à un sommet de 750 $ à la fin de l'année, soit une augmentation de près de 100 fois.





Cependant, la croissance rapide des ICO a également attiré l'attention des organismes de réglementation mondiaux. Certains projets se sont livrés à des activités frauduleuses et spéculatives, conduisant certains pays à imposer des réglementations strictes ou des interdictions catégoriques aux ICO. En conséquence, Ethereum est devenu un point focal dans les discussions sur la réglementation de la blockchain et de la cryptomonnaie.





De plus, l'afflux de nombreux projets ICO a révélé les limites du réseau Ethereum en termes d'évolutivité et de sécurité. Par exemple, fin 2017, le jeu CryptoKitties a provoqué une grave congestion sur le réseau Ethereum, provoquant une flambée des frais de transaction par dizaines de fois. Ces problèmes ont en outre incité la communauté Ethereum à rechercher et à développer des solutions d'évolutivité telles que Ethereum 2.0 et Couche 2.









Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Ethereum s'élève à 394 milliards de dollars (selon 8marketcap données de 8marketcap), se classant parmi les trente premiers actifs mondiaux, surpassant des entreprises comme Samsung, Oracle et Bank of America. Le succès d'Ethereum est alimenté par le développement rapide de la finance décentralisée (DeFi), en s'appuyant sur les fondations posées pendant l'ère ICO.









Des centaines de projets ont utilisé Ethereum pour les ICO, levant des milliards de dollars et attirant un grand nombre de développeurs et d'investisseurs dans l'écosystème Ethereum, couvrant des domaines allant de la fintech aux jeux et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.





L'ère ICO a non seulement apporté des capitaux et des utilisateurs, mais a également fait progresser les outils et l'infrastructure de développement d'Ethereum. Les outils de développement, les portefeuilles, les plateformes d'échange et les explorateurs de blockchain se sont tous améliorés au cours de cette période, rendant l'écosystème Ethereum plus complet et plus mature.





Après des années d'accumulation, la fleur DeFi a finalement fleuri à l'été 2020.





Les capacités des contrats intelligents d'Ethereum ont fourni un terrain fertile pour l'essor de la finance décentralisée. Les platesformes DeFi comme Compound et Aave ont permis aux utilisateurs de prêter et d'emprunter sans intermédiaires financiers traditionnels. Les plateformes d'échange décentralisées (DEX) comme Uniswap et SushiSwap offraient des environnements de trading plus ouverts et transparents. Les stablecoins comme DAI ont fourni des outils de stockage de valeur relativement stables pour le marché de la cryptomonnaie. Ces projets, utilisant les contrats intelligents d'Ethereum, ont considérablement abaissé le seuil des services financiers, brisant les monopoles financiers traditionnels et offrant des services financiers plus ouverts, transparents et équitables, favorisant l'inclusion financière et la décentralisation.





Ethereum a fourni l'infrastructure pour DeFi, et le développement rapide de DeFi, à son tour, a élargi les scénarios d'application d'Ethereum, attirant plus d'utilisateurs et de développeurs.





En 2021, la popularité des tokens non fongibles (NFT) a encore stimulé l'adoption d'Ethereum. Les NFT ont permis d'identifier et de traiter de manière unique les œuvres d'art numériques, l'immobilier virtuel et les actifs de jeu sur la blockchain, créant de nouveaux modèles économiques et opportunités de marché. En tant que principal réseau de trading NFT, Ethereum a hébergé des projets NFT bien connus tels que CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club, attirant une attention et des investissements importants.









La montée du DeFi et l'explosion du marché NFT ont posé de sérieux défis à l'infrastructure d'Ethereum, la congestion croissante du réseau entraînant des frais de transaction constamment élevés (frais de gaz). Cela a rendu difficile la prise en charge des utilisateurs ordinaires et des petites transactions, entravant l'adoption et le développement du réseau.





Pour résoudre ces problèmes, la communauté Ethereum a travaillé en permanence et a mis en œuvre plusieurs mises à niveau importantes. De « Byzance » à « Constantinople » en passant par l'actuel Ethereum 2.0, chaque mise à niveau a marqué une percée et une amélioration technologiques substantielles.





Pour résoudre les problèmes d'évolutivité et de sécurité, la communauté Ethereum a lancé le plan de mise à niveau Ethereum 2.0 (Serenity). Ethereum 2.0 vise à améliorer l'évolutivité, la sécurité et l'efficacité énergétique du réseau en introduisant le mécanisme de consensus de preuve d'enjeu (PoS), en remplaçant le mécanisme de preuve de travail (PoW) d'origine, en réduisant considérablement la consommation d'énergie et en augmentant la vitesse de traitement des transactions. Le 1ᵉʳ décembre 2020, la Beacon Chain d'Ethereum 2.0 est entrée en service.





Le 5 août 2021, Ethereum a subi le « London Hard Fork », qui comprenait le très attendu EIP-1559. EIP-1559 a modifié la structure des frais de transaction d'Ethereum en introduisant des frais de base et un mécanisme de pourboire, une partie des frais de transaction étant brûlée. Cela a non seulement amélioré l'expérience utilisateur, mais a également introduit un modèle déflationniste pour ETH, ayant un impact profond sur le modèle économique d'Ethereum.





Le 15 septembre 2022, Ethereum a terminé The Merge passant officiellement de PoW à PoS. Cet événement marquant a considérablement réduit la consommation d'énergie d'Ethereum et a ouvert la voie à de futures améliorations de l'évolutivité et des performances.





Le 12 avril 2023, Ethereum a terminé la mise à niveau de Shanghai. La mise à niveau de Shanghai a principalement introduit la fonctionnalité de retrait de staking d'ETH via l'EIP-4895 (Ethereum Improvement Proposal 4895), permettant aux validateurs de retirer leur ETH staké sur la Beacon Chain. Cela a fourni un complément important au modèle économique d'Ethereum 2.0, offrant une liquidité accrue.





Le 13 mars 2024, Ethereum a subi la mise à niveau de Dencun, impliquant principalement l'EIP-4844, qui a introduit un nouveau type de transaction avec des blocs de données pour réduire les frais de transaction de rollup. Cela a considérablement réduit le coût pour les réseaux de Couche 2 de stocker des données sur Ethereum.





Avec l'avancement continu d'Ethereum 2.0, l'évolutivité, la sécurité et les performances d'Ethereum continueront de s'améliorer. De plus, l'amélioration continue de diverses solutions de Couche 2 permet à Ethereum de gérer plus de transactions à moindre coût, prenant en charge une plus large gamme d'applications. Des solutions comme Optimism et Arbitrum fournissent un soutien solide à l'amélioration des performances d'Ethereum, permettant à plus d'utilisateurs de profiter de transactions rapides et peu coûteuses.





Ces événements ont joué un rôle crucial dans le développement d'Ethereum, façonnant non seulement Ethereum lui-même, mais ayant également un impact significatif sur l'ensemble de l'industrie de la blockchain et de la cryptomonnaie.









Le développement rapide du DeFi et des NFT a également renforcé l'importance d'Ethereum dans le monde traditionnel. Au cours des dernières années, plusieurs grandes sociétés financières traditionnelles ont commencé à entrer dans l'écosystème Ethereum.





Par exemple : (1) BlackRock, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, a créé le fonds "iShares Build" se concentrant sur l'investissement dans Ethereum et ses projets de blockchain associés. (2) Visa s'est associée à Ethereum pour développer des solutions de paiement basées sur Ethereum, offrant aux utilisateurs des expériences de paiement plus pratiques et sécurisées. (3) Microsoft a collaboré avec ConsenSys pour lancer une boîte à outils pour développeurs de blockchain Ethereum, simplifiant le processus pour les entreprises de développer et de gérer des applications blockchain sur Azure. (4) JPMorgan a développé la plateforme de blockchain d'entreprise Quorum basée sur Ethereum, principalement pour les paiements et règlements transfrontaliers internes, et est devenue la base de l'Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) propose des services de blockchain gérés, permettant aux utilisateurs de déployer et de configurer rapidement des réseaux Ethereum, dans le but de simplifier le développement d'applications blockchain pour les entreprises. (6) Samsung SDS a développé la plateforme Nexledger basée sur Ethereum pour les solutions de blockchain d'entreprise. (7) Procter & Gamble, avec ses partenaires, a développé un système de suivi de la chaîne d'approvisionnement basé sur Ethereum, garantissant la traçabilité des produits, des matières premières à la vente finale. (8) IBM, en collaboration avec ConsenSys, a participé à plusieurs projets basés sur Ethereum explorant des solutions blockchain intersectorielles.





**Ces cas démontrent qu'Ethereum est devenu une force avec laquelle il faut compter pour les institutions financières traditionnelles, entraînant des changements dans le secteur financier. L'implication de ces géants financiers traditionnels apporte sans aucun doute une nouvelle dynamique de croissance à Ethereum, signalant sa pénétration accrue sur les marchés financiers traditionnels.

En tant que tel, l'approbation officielle des ETF au comptant Ethereum en juillet n'a pas surpris beaucoup sur le marché de la cryptomonnaie. Cependant, il convient de noter que le lancement des ETF au comptant Ethereum pourrait entraîner une certaine volatilité des prix à court terme.

Les données montrent que, le 23 juillet, le premier jour du lancement, les flux entrants combinés de 9 ETH ETFs au comptant ont atteint 107 millions de dollars, avec un volume total de trading dépassant 1,1 milliard de dollars. Malgré la performance impressionnante du premier jour, depuis le 24 juillet, les ETF au comptant Ethereum ont montré une sortie de fonds continue. Au moment de la publication, la valeur liquidative totale des ETF au comptant Ethereum s'élève à 9,238 milliards de dollars, le ratio liquidatif des ETF (valeur marchande par rapport à la valeur marchande totale d'Ethereum) étant de 2,36 %. Le flux sortant net cumulé historique a atteint 341 millions de dollars, entraînant une baisse des prix des ETH de plus de 10 %.





Wintermute prédit que ces entrées de fonds feront augmenter le prix d'Ethereum de 24 % au cours des 12 prochains mois. Pour l'avenir, Trader T prédit que l'ETHE de Grayscale connaîtra une sortie de fonds de 50 % dans les 12 jours. Il convient de noter que le GBTC de Grayscale a connu une sortie de fonds de 50 % dans les 65 jours. Le grand teneur de marché Wintermute estime que les ETF Ethereum au comptant pourraient attirer jusqu'à 4 milliards de dollars d'entrées de fonds de la part des investisseurs au cours de l'année prochaine. C'est inférieur aux attentes de la plupart des analystes de 4,5 à 6,5 milliards de dollars, ce qui est déjà environ 62 % de moins que les 17 milliards de dollars levés par les ETF au comptant Bitcoin depuis qu'ils ont commencé à trader aux États-Unis il y a six mois.





Malgré l'énorme succès d'Ethereum, il est toujours confronté à de nombreux défis.





Des concurrents comme Solana et Cardano émergent, chacun avec ses avantages techniques et ses scénarios d'application, et leurs écosystèmes rattrapent Ethereum. Particulièrement cette année, la saison des Meme a montré l'immense potentiel de Solana. De plus, l'écosystème Bitcoin et diverses solutions de Couche 2 sont activement en cours de développement, essayant de prendre une part d'Ethereum.





D'un autre côté, Ethereum doit encore remédier à la congestion du réseau et aux frais de transaction élevés. Le processus de mise à niveau du sharding est complexe et long, impliquant des changements techniques de grande envergure et un large consensus au sein de la communauté.









Au cours de la dernière décennie, Ethereum a été confronté à d'innombrables défis et difficultés, mais grâce à sa technologie innovante et à son solide soutien de la communauté, il a réussi à promouvoir l'adoption et l'application de la technologie blockchain. À l'avenir, Ethereum continuera à diriger le développement de la finance décentralisée, à transformer le monde financier traditionnel et à offrir plus d'opportunités et de possibilités aux utilisateurs mondiaux. Il continuera à diriger le développement de la technologie blockchain et à contribuer à la construction d'un monde numérique plus juste, transparent et efficace. Attendons avec impatience qu'Ethereum connaisse un succès encore plus grand au cours de la prochaine décennie.





