Le rallye d'Ethereum stimule le restaking : EIGEN gagne plus de 27 % en une semaine

Alors que l' ETH franchissait le niveau clé des 4 600 $, l'écosystème Ethereum dans son ensemble a connu une forte hausse généralisée, avec EIGEN en tête de cette progression. Au cours des sept derniers jours, le prix d'EIGEN est passé d'environ 1,10 $ à près de 1,46 $, soit un gain d'environ 27 %. Malgré plusieurs replis à court terme en cours de route, la tendance générale est restée solidement haussière, reflétant un fort élan du marché et une confiance croissante des investisseurs.













EigenLayer est un protocole construit sur la blockchain Ethereum qui introduit un mécanisme innovant appelé restaking. Il permet aux utilisateurs de réutiliser l'ETH déjà staké en optant pour des contrats intelligents qui étendent leurs actifs stakés afin de fournir des services de sécurité et de validation pour des modules ou applications supplémentaires. Cela forme ce que l'on appelle un collectif de restaking. Grâce à ce système, EigenLayer connecte les applications émergentes recherchant la sécurité au niveau d'Ethereum avec des stakers prêts à offrir une sécurité supplémentaire, injectant ainsi une nouvelle couche de liquidité de confiance dans l'écosystème.





EIGEN est le token utilitaire natif de l'écosystème EigenLayer. Il joue un rôle crucial dans la gouvernance, la modélisation de la sécurité et les incitations économiques. Les détenteurs de tokens peuvent participer à la sécurisation du réseau et recevoir des récompenses issues des incitations de l'écosystème, créant ainsi un alignement positif des intérêts au sein du protocole.









Le flux opérationnel central d'EigenLayer comprend les composants suivants :









Les utilisateurs peuvent restaker l'ETH déjà staké ou les tokens de liquid staking correspondants (comme le stETH) dans les contrats intelligents d'EigenLayer. Ces actifs sont regroupés dans une cagnotte de sécurité unifiée, qui fournit des garanties de sécurité pour diverses applications, appelées modules ou Services Activement Validés (AVS).









EigenLayer adopte un modèle de sécurité modulaire, permettant aux stakers de choisir de manière autonome les modules qu'ils souhaitent soutenir, tels que le stockage décentralisé, la protection des actifs de jeux, les protocoles DeFi, et bien d'autres. Cette conception modulaire améliore la flexibilité et l'évolutivité.









EigenLayer prend en charge deux formes de staking :





1) Restaking natif : restaker directement l'ETH déjà staké dans EigenLayer.

2) Restaking LST : restaker des tokens de liquid staking émis par d'autres protocoles de staking.









Lors du restaking, les utilisateurs doivent autoriser l'opération via des contrats intelligents, tandis que les modules ou AVS (ou leurs opérateurs de nœuds) doivent accepter les contributions stakées. Ce mécanisme d'autorisation à double sens garantit à la fois sécurité et transparence.













L'augmentation du prix d'EIGEN n'est pas un événement isolé, mais est étroitement liée à l'expansion plus large de l' écosystème Ethereum . Depuis la transition d'Ethereum vers le proof-of-stake (PoS) et le développement continu de son infrastructure, des innovations comme le restaking sont apparues comme de nouveaux points forts du marché, attirant des capitaux et l'attention.





En tant que pierre angulaire du marché crypto, les mouvements de prix d'ETH et l'activité de son écosystème influencent souvent l'appréciation générale des tokens liés à ETH. EIGEN, en tant que protocole clé dans le secteur du restaking, joue un rôle crucial dans la construction de l'infrastructure AVS, alliant sécurité et efficacité. Ce positionnement a renforcé les attentes du marché quant à sa valeur à long terme.









Fin juillet, la valeur totale verrouillée (TVL) d'EigenLayer a dépassé 25 milliards de dollars, confirmant sa position de protocole leader dans le domaine du restaking. Selon un rapport de Cointelegraph , l'intérêt des institutions pour le restaking continue de croître, et EigenLayer est largement considéré comme le protocole central du secteur. À mesure que le capital institutionnel continue d'affluer, la demande pour le token EIGEN devrait augmenter, assurant un soutien continu au prix et renforçant la dynamique du marché.









Le 9 juillet, Eigen Labs a annoncé la suppression d'environ 25 % de ses effectifs et un recentrage stratégique de ses ressources sur sa nouvelle plateforme destinée aux développeurs, EigenCloud . Cette initiative a attiré un nouvel investissement de 70 millions de dollars de la part de a16z. EigenCloud intègre EigenDA, EigenVerify et EigenCompute, avec pour objectif de fournir une infrastructure de confiance unifiée pour les applications on-chain et off-chain.





Cette restructuration, combinée à cet apport de capital significatif, a donné un puissant élan à EigenLayer. L'investissement améliore non seulement la capacité technique et le potentiel d'innovation du projet, mais renforce également la confiance du marché dans le token EIGEN. Les investisseurs se montrent optimistes quant aux perspectives de développement d'EigenCloud et estiment qu'elle apportera davantage de cas d'usage innovants et de valeur à l'écosystème Ethereum, soutenant ainsi l'appréciation future du token EIGEN.









D'un point de vue technique, bien qu'EIGEN ait atteint un creux au début de 2025, il est depuis entré dans une phase de stabilisation et semble former un triangle descendant. Si la pression d’achat augmente, le prix pourrait revenir au niveau de 2 USDT, avec la possibilité de tester la zone des 3–4 USDT lors du prochain mouvement haussier.





EigenLayer consolide progressivement sa position au sein de l'écosystème Ethereum. Son modèle de restaking, reconnu pour son efficacité en capital, sa conception modulaire et sa sécurité partagée, s'impose comme un acteur clé pour renforcer l'infrastructure on-chain de demain. Actuellement, avec la hausse des prix des tokens, l'augmentation du TVL et le soutien croissant des institutions, EIGEN montre des signes solides d'un potentiel renouveau.





À l'avenir, si l'écosystème Ethereum continue d'évoluer et que le modèle de restaking gagne en adoption, la position sur le marché et la performance de prix d'EIGEN pourraient atteindre de nouveaux sommets. Il est bien placé pour devenir un composant essentiel de l'ère « post-Ethereum », apportant innovation et valeur à l'ensemble du marché crypto.





En résumé, de la conception technique à la performance sur le marché et au développement de l'écosystème, EIGEN reste un acteur majeur dans le domaine du restaking. Bien que des risques de marché subsistent, sa proposition de valeur claire, son modèle innovant et sa large participation en font un actif clé, digne d'attention et d'étude continue. Les investisseurs doivent rester informés, comprendre les risques associés et prendre des décisions réfléchies lorsqu'ils s'engagent avec EIGEN.





