Ethereum bondit de 40 % : technologie, short squeeze et accumulation des baleines créent un « moment ETH » majeur

Ces derniers jours, Ethereum (ETH) a mené une puissante reprise sur le marché des cryptomonnaies, enregistrant une hausse de plus de 40 % en seulement 72 heures et franchissant la barre des 2 600 $, devenant potentiellement le nouveau « moteur du marché » après l'élan post-halving de Bitcoin





Cette forte montée marque la meilleure performance sur trois jours d'ETH depuis 2019, surpassant à la fois Bitcoin et d'autres actifs numériques majeurs sur plusieurs indicateurs. Derrière ce rallye se cache une confluence de facteurs : une amélioration du sentiment macroéconomique, les prochaines mises à jour techniques d'Ethereum, un short squeeze sur le marché des contrats à terme et une accumulation on-chain par des adresses de baleines. Cet article analysera les moteurs de cette montée d'Ethereum à travers quatre aspects clés : l'environnement macroéconomique, les mises à niveau du protocole, la structure du marché et les flux de capitaux on-chain.













La récente montée en puissance d'Ethereum n'est pas sans raison. Elle repose sur une combinaison de progrès techniques et de conditions macroéconomiques favorables. La convergence de ces deux forces a créé une base solide pour cette reprise.









Le 7 mai, Ethereum a achevé avec succès la mise à niveau Pectra sur son mainnet, une étape majeure après les mises à niveau Merge et Dencun , intégrant plusieurs améliorations clés :





EIP-7702 : Introduction de l'abstraction des comptes pour améliorer la flexibilité des portefeuilles et la scalabilité.

Augmentation du plafond de staking : Extension de la capacité pour les protocoles de staking liquide et les opérateurs de nœuds.

Amélioration de l'expérience développeur : Simplification du déploiement et de l'intégration des contrats intelligents.





Ces mises à jour techniques marquent une nouvelle évolution de l'infrastructure d'Ethereum. Elles renforcent le soutien aux futurs projets DeFi, aux solutions de couche 2 (L2) et aux Rollups, tout en restaurant la confiance dans le développement à long terme de l'écosystème Ethereum.









Au-delà des moteurs techniques, des événements macroéconomiques externes ont également joué un rôle clé. Le 8 mai, l'annonce d'un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que la reprise des discussions économiques et commerciales de haut niveau entre la Chine et les États-Unis , ont contribué à renforcer le sentiment du marché mondial. L'indice du dollar américain a légèrement baissé et le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a diminué, créant une fenêtre favorable pour la montée des actifs à risque.





En tant qu'actif « bêta » typique sur le marché des cryptomonnaies, Ethereum est particulièrement sensible aux changements de l'appétit pour le risque du marché. Lorsque le sentiment devient positif, l'ETH est souvent le premier à réagir.









Si les mises à niveau du protocole et les conditions macroéconomiques ont posé les bases de la reprise d'ETH, l'élément déclencheur a été un changement structurel sur le marché des contrats à terme, avec un short squeeze classique.





Prime annualisée des contrats à terme Ethereum sur 3 mois

Source: laevitas.ch





À partir du 8 mai, le marché des contrats à terme ETH a connu un short squeeze classique :

En 72 heures, les liquidations de positions courtes sur l'ETH ont atteint 438 millions, soit plus du double des 211 millions de liquidations de positions longues.

L'open interest a bondi de 21,28 milliards $ à 26,77 milliards $.

Le taux de financement perpétuel est passé de 0,10 % à 0,15 %, indiquant une forte domination haussière.





Cette hausse rapide des prix a forcé les vendeurs à découvert à clôturer leurs positions, créant une pression d'achat accrue et alimentant une boucle de rétroaction avec des liquidations courtes supplémentaires. Cette « spirale de short squeeze » a considérablement amplifié l'élan du rallye.









Bien que les mises à jour techniques et les mouvements de position à court terme aient déclenché la flambée, ce sont les actions des « smart money » qui ont donné à ce rallye une signification durable.





Selon les données de la plateforme d'analyse on-chain Glassnode, les adresses détenant plus de 10 000 ETH ont commencé à accumuler de manière nette fin avril et ont progressivement augmenté leurs positions depuis. Au 10 mai, ces grands détenteurs contrôlaient collectivement 40,75 millions d'ETH, leur plus haut niveau depuis mars 2025.





Ces adresses de baleines, souvent associées à des institutions, des market makers et des fonds majeurs, disposent généralement d'informations plus précises et plus rapides. Leur accumulation continue est largement interprétée comme un signe de sentiment haussier à long terme pour l'ETH. Les données on-chain supplémentaires montrent également une baisse des activités de transfert des grands détenteurs, suggérant que ces fonds entrent dans une phase d'accumulation et de détention à long terme, plutôt que de spéculation à court terme.













Ce rallye est également perçu comme un prélude à une « reprise du sentiment » plus large, avec plusieurs catalyseurs puissants continuant à alimenter les attentes du marché.









L'un des développements les plus transformateurs se déroule dans le domaine des ETFs. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a récemment soumis une proposition à la SEC américaine pour intégrer le staking dans les ETFs Ethereum au comptant , permettant ainsi aux investisseurs de gagner des récompenses de staking via leurs participations en ETF.





Si approuvé, l'ETF Ethereum au comptant pourrait générer un rendement annuel estimé à 3,2 % (basé sur les rendements actuels du staking).

Les investisseurs bénéficieraient à la fois de l'appréciation du capital ETH et d'un revenu passif.

L'ETF évoluerait d'un simple outil d'exposition au prix à un actif générateur de revenus, similaire aux obligations ou aux REITs.

Cette structure pourrait attirer des capitaux institutionnels significatifs cherchant une exposition à long terme à l'ETH.





Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, a noté : « L'absence d'un mécanisme de staking a été la principale raison de la demande modérée pour les ETFs Ethereum. L'ajout d'un composant de rendement pourrait considérablement stimuler l'intérêt des investisseurs traditionnels. »









If staking-enabled ETFs are eventually approved, it will fundamentally change how traditional institutions view Ethereum, not just as a speculative asset, but as a compound financial asset with cash flow, a deflationary mechanism, and an ecosystem moat.





This shift could lead to an upgrade in capital structure and bring ETH closer to traditional valuation frameworks, accelerating its entry into the institutional mainstream.









Le rallye de 72 heures d'Ethereum ne l'a pas seulement ramené au centre de l'attention du marché, mais a également marqué un tournant critique : alors que le prix du BTC se stabilise, les capitaux commencent à se diriger vers l'ETH et les altcoins de qualité.





Cette montée n'a pas été provoquée par un seul événement, mais résulte d'une combinaison de facteurs : progrès technologiques grâce aux mises à niveau du protocole, changements structurels sur le marché des produits dérivés, accumulation on-chain des baleines et amélioration des conditions macroéconomiques.





Les analystes du secteur estiment que la capacité de l'ETH à franchir le seuil psychologique clé des 3 000 $ dans les prochaines semaines dépendra de plusieurs variables :





Une activité accrue des développeurs après la mise à niveau Pectra

L'accumulation continue des baleines et des données on-chain haussières soutenues

Les évolutions des régulations américaines et des progrès des ETFs Ethereum

Les changements dans la politique de la Réserve fédérale et l'appétit pour le risque global





Ce qui est clair, c'est que Ethereum évolue d'une simple « plateforme technologique » à un actif central du consensus de capital et de la stratégie macroéconomique. L'histoire d'ETH ne fait que commencer.



