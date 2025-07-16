Contrats à terme sur les cryptomonnaies : Un aperçu des développements historiques et des réglementations en matière de trading





Le trading des contrats à terme tire son origine du trading des contrats à terme de gré à gré, qui, à son tour, a évolué à partir du trading à terme au comptant. Dès l'époque des Grecs et des Romains anciens, il existait des lieux de trading centraux, des échanges de produits de base en vrac et des activités de trading avec des caractéristiques de trading de futures. Le trading des contrats à terme de gré à gré au comptant impliquait des engagements verbaux entre deux parties pour livrer une certaine quantité de marchandises à une date spécifiée. À mesure que la gamme de transactions s'élargissait, ces engagements verbaux ont été progressivement remplacés par des contrats de vente et d'achat, donnant naissance au terme "contrats à terme".









Au fur et à mesure que ces trading de contrats à terme devenaient plus complexes, des intermédiaires étaient nécessaires pour assurer la livraison et le paiement en temps opportun entre les acheteurs et les vendeurs. En conséquence, la première plateforme d'échange de contrats à terme sur matières premières, le Royal Exchange, a été fondée à Londres en 1571, et la première plateforme d'échange moderne de contrats à terme a été fondée à Chicago, aux États-Unis, en 1848.









Pour s'adapter au développement continu de l'économie des matières premières et améliorer les conditions de transport et de stockage, en 1848, 82 marchands ont organisé le Chicago Board of Trade (CBOT). En 1851, le CBOT a introduit des contrats à terme, et en 1865, le Chicago Grain Exchange a introduit un accord standardisé appelé "Contrats à terme", remplaçant les contrats à terme précédemment utilisés. Ces contrats standardisés permettaient le transfert de contrats entre les parties et amélioraient progressivement le système de marge . En conséquence, un marché à terme spécialisé dans le trading de contrats standardisés a été formé, et les contrats à terme sont devenus un outil d'investissement et de gestion de patrimoine pour les investisseurs.









Bien que les contrats existent depuis plus de 100 ans, le trading des contrats à terme des cryptomonnaies n'a commencé à se développer que vers 2013. Depuis, de nombreuses plateformes d'echange ont manifesté de l'intérêt pour les contrats à terme des cryptomonnaies. Cependant, les types de contrats à terme tradés à l'époque n'étaient pas des contrats à terme perpétuels comme nous le voyons sur MEXC aujourd'hui. Au lieu de cela, ils étaient les prédécesseurs des contrats à terme perpétuels : les contrats de règlement.









Les contrats à terme avec règlement sont des contrats à terme dans lesquels les deux parties conviennent d'acheter et de vendre au prix convenu à une date spécifiée, connue sous le nom de date de règlement. Ces contrats sont des contrats de monnaie numérique qui utilisent l'USDT comme unité de tarification et de règlement , et ils impliquent un règlement à une date fixe . Le prix du contrat est entièrement déterminé par les mécanismes du marché, et le P&L est calculé en utilisant le dernier prix, plutôt que le prix de l'indice.









Les contrats à terme perpétuels sont un type innovant de contrat à terme qui entre dans la catégorie des dérivés financiers sur le marché de la cryptomonnaie. Contrairement aux contrats traditionnels, les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration ou de livraison et peuvent être détenus indéfiniment , d'où le nom de "contrats à terme perpétuels". Sur MEXC, les contrats à terme perpétuels peuvent être libellés et réglés en USDT ou dans la devise numérique respective.









Les contrats à terme perpétuels présentent des différences significatives par rapport aux contrats à terme avec règlement en termes de réglementation de trading.









La différence la plus significative dans le mécanisme de conception entre les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme avec règlement est l'absence de date de règlement dans les contrats à terme perpétuels. Contrairement aux contrats à terme avec règlement, les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration pour le règlement, permettant aux traders de les conserver indéfiniment tant que le contrat n'est pas liquidé.





Les contrats à terme avec livraison ont des dates d'expiration et de règlement claires. Par exemple, les traders peuvent trader un contrat de juin après l'expiration du contrat précédent en mars, et trader un contrat de septembre après l'expiration du contrat précédent en juin. À la date d'expiration, le trading du contrat s'arrête. Une fois le règlement effectué à la date de règlement, le contrat devient sans valeur.









De nombreuses plateformes d'échange appliquent la règle de perte socialisée pour les contrats à terme avec règlement. En cas de fluctuations importantes du marché qui empêchent certains utilisateurs de contrats à terme de clôturer leurs positions à temps et entraînent des faillites où leur marge ne peut couvrir les pertes, tous les utilisateurs profitables doivent partager les pertes encourues par les utilisateurs en faillite.





articles pertinents de MEXC Learn Les contrats à terme perpétuels utilisent un système de désendettement automatique (ADL) (veuillez vous référer à cespour plus d'informations détaillées) pour réduire automatiquement les positions et atténuer les risques de marché, éliminant ainsi la nécessité de scénarios de pertes socialisées. Les utilisateurs de MEXC peuvent clôturer leurs positions et retirer les bénéfices à tout moment après l'ouverture des positions.









Les contrats à terme perpétuels utilisent le mécanisme de taux de financement, qui suit le prix du marché au comptant pour éviter les fluctuations extrêmes des prix et réduit le risque de liquidation causé par une manipulation malveillante des prix.





Les contrats à terme avec règlement sont plus sensibles à la liquidation causée par une manipulation malveillante des prix, car leurs prix sont généralement déterminés par les prix du carnet d'ordres propre à la plateforme d'échange, qui peuvent être influencés par le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur du carnet d'ordres.









Les contrats à terme avec règlement ne sont pas idéaux pour le trading spéculatif, mais conviennent mieux aux mineurs ou aux utilisateurs qui se livrent à la couverture.





Les contrats à terme perpétuels offrent un effet de levier ajustable allant jusqu'à 500x , tandis que les contrats à terme avec règlement ont un effet de levier maximal de 20x. Le premier implique un risque plus élevé et un plus grand potentiel spéculatif.









MEXC exploite ses activités de contrats à terme depuis 2018. Au cours de deux années de développement, MEXC est devenu l'un des leaders du marché parmi les plateformes d'échange en 2020.





En 2022, MEXC a connu une croissance spectaculaire de 1200 % de son volume de trading des contrats à terme perpétuels, se classant parmi les dix premiers au monde en termes de volume de trading quotidien. Dans le même temps, MEXC a été classé au premier rang en matière de liquidité pour les contrats à terme perpétuels parmi d'autres plateformes d'échange.





L'absence d'une date de règlement dans les contrats à terme perpétuels sur MEXC élimine les contraintes de temps et permet aux traders de détenir des positions à long terme, gagnant potentiellement des retours sur investissement plus importants. Cette flexibilité permet aux traders d'échanger du temps pour un potentiel de profit plus important.





MEXC Futures utilise le mécanisme de taux de financement pour s'assurer que le prix des contrats à terme s'aligne sur le prix de l'indice au comptant, ce qui se traduit par une tarification plus transparente et évite les fluctuations anormales des prix.





Le mécanisme de désendettement automatique protège les intérêts des traders en mettant en œuvre un mécanisme de désendettement complet au lieu d'un mécanisme de partage des risques. Cette approche garantit que les pertes de liquidation forcée sont supportées en conséquence, protégeant efficacement les traders des pertes importantes résultant de spéculateurs à haut risque.





Le mécanisme de prix juste fixe le prix de référence comme prix juste, plutôt que le dernier prix, évitant ainsi des liquidations forcées inutiles.





Effet de levier ajustable allant jusqu'à 500x : Sur MEXC, le trading des contrats à terme perpétuels offre un effet de levier maximal allant jusqu'à 500x (par exemple, les contrats à terme perpétuels BTC / USDT). Les traders ont la flexibilité d'ajuster l'effet de levier après l'ouverture de positions en fonction de leurs besoins, fournissant une plateforme ajustable au risque tout en garantissant la meilleure expérience de trading pour les utilisateurs.



