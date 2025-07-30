Premiers pas avec Elympics – Construire la nouvelle ère du divertissement









1) Elympics est une infrastructure de divertissement qui relie les marques et les IP à des mini-jeux Play2Win disponibles sur les superapps et les plateformes sociales.

2) Le SDK Elympics permet aux développeurs de créer des jeux basés sur les compétences, intégrant des fonctionnalités clés d'esport telles que la synchronisation en temps réel, l'appariement basé sur les compétences, la gestion de lobby, l'hébergement de serveurs et l'auto‑scalabilité, le tout sans nécessiter d'expérience préalable en blockchain.

3) Les joueurs peuvent gagner des récompenses en tokens en remportant des matchs, permettant de véritables mécaniques Play2Win dans un écosystème qui prend en charge plusieurs formats, notamment les matchs gratuits, les défis payants et les tournois officiels.

4) La tokenomics est conçue pour équilibrer les intérêts des joueurs et des développeurs, en créant un écosystème durable grâce aux frais d'entrée, aux mécanismes de distribution de tokens et au partage des revenus avec les développeurs.

5) Elympics vise à construire le plus grand réseau Web3 au monde axé sur une infrastructure de divertissement multiplateforme, avec des projets futurs incluant le « agentic gaming », un réseau décentralisé d'hébergement de jeux avec des nœuds, des jeux, une plateforme de lancement et bien plus encore.













SDK (Software Development Kit) et une couche d'infrastructure qui permet aux développeurs de créer des mini‑jeux blockchain basés sur les compétences. Mais ses ambitions vont bien au‑delà de simples outils de développement de jeux. Elympics vise à devenir une couche fondamentale pour l'industrie du divertissement, en connectant les marques et les licences (IP) au monde on‑chain sans qu'il soit nécessaire de lancer des tokens, de gérer des portefeuilles ou de se confronter à l'UX blockchain classique que de nombreux utilisateurs trouvent complexe. Au cœur du projet, Elympics est unqui permet aux développeurs de créer des mini‑jeux blockchain basés sur les compétences. Mais ses ambitions vont bien au‑delà de simples outils de développement de jeux. Elympics vise à devenir une couche fondamentale pour l'industrie du divertissement, en connectant les marques et les licences (IP) au monde on‑chain sans qu'il soit nécessaire de lancer des tokens, de gérer des portefeuilles ou de se confronter à l'UX blockchain classique que de nombreux utilisateurs trouvent complexe.





L'infrastructure est conçue pour permettre :

Une intégration fluide des marques et IP dans le Web3

Des jeux PvP basés sur les compétences qui récompensent les performances réelles

Un déploiement multiplateforme via Telegram, Coinbase Wallet et bientôt d'autres applications sociales

Des cagnottes de tokens réglées on‑chain













À l'heure où le fandom numérique devient une force dominante dans l'engagement social des consommateurs, les IP de divertissement cherchent activement de nouvelles façons d'exploiter le Web3. Elympics offre à ces marques une solution pour s'intégrer au gaming basé sur la blockchain sans émettre de tokens ni nécessiter une expertise technique avancée de leurs équipes.





Des projets connus comme Pudgy Penguins expérimentent déjà ce modèle en connectant leur audience à travers des jeux simples et basés sur les compétences, ancrés dans des environnements sociaux qui ne se limitent pas au Web3.





Pour les IP, cela ouvre de nouvelles voies de monétisation : tournois liés à la marque, mini‑jeux événementiels limités dans le temps ou classements communautaires, tout en préservant l'intégrité de la marque et de l'IP.













L'un des principaux éléments différenciateurs d'Elympics est son modèle Play2Win unique en son genre. Contrairement aux jeux play‑to‑earn qui peinent souvent à maintenir des émissions de tokens durables, à éviter les abus de bots et d'autres problèmes, le Play2Win met l'accent sur l'équité compétitive et une économie soutenable.





Voici comment fonctionne ce modèle :

Les joueurs paient des frais d'inscription en ELP (le token natif d'Elympics) pour participer à une partie

Les gagnants reçoivent des récompenses provenant d'un fonds commun

Une partie de chaque frais est redistribuée aux développeurs, créateurs de tournois, protocoles et autres parties prenantes

Ce modèle de partage des revenus aligne les incitations de toutes les parties, sans s'appuyer sur des récompenses inflationnistes ni sur un engouement spéculatif.













Apple Pay ou Google Pay. Pour les joueurs, l'une des innovations majeures est l'abstraction du portefeuille. Elympics réduit la barrière d'entrée en permettant aux utilisateurs de rejoindre les jeux via leurs comptes sociaux sur des plateformes qu'ils utilisent déjà, comme Telegram , et de financer leur participation dans l'écosystème grâce à des moyens familiers tels qu'





Une fois dans le jeu, les récompenses peuvent être réclamées en monnaie fiduciaire ou en stablecoins, ce qui simplifie le parcours utilisateur tout en maintenant la couche de transaction sur la blockchain. Ce type d'intégration fluide est essentiel pour atteindre un public plus large de joueurs mobiles et occasionnels et devenir le cœur du nouvel écosystème de divertissement.









Module de fonctionnalités Description Gameplay SDK Le module principal le plus couramment utilisé lors du développement. Un framework et un kit d'outils natifs Unity conçus pour vous aider à créer des jeux compétitifs et sécurisés avec un minimum de surcharge de développement. Système de lobby et d'appariement Gère les menus des joueurs et prend en charge à la fois l'appariement social et l'appariement automatisé. Le système apprend les règles de votre jeu et utilise le machine learning pour offrir des expériences de match plus engageantes. Authentification SDK PlayPad Fournit une vérification simple et sécurisée de l'identité des joueurs. Que votre jeu soit déployé sur navigateur, Telegram ou en tant qu'application autonome, il simplifie l'authentification afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement. Déploiement et hébergement cloud Une solution d'hébergement mondial entièrement gérée et sans maintenance. Comprend l'hébergement des builds, des serveurs de match à la demande et des environnements évolutifs pour prendre en charge des joueurs dans le monde entier. Fonctionnalités de monétisation Web3 Permet de récompenser et de monétiser les joueurs via des contrats intelligents compétitifs construits sur EVM et TON. Utilisez les modèles intégrés ou intégrez des contrats de tournois décentralisés personnalisés pour activer rapidement la compétition on-chain. Intégration de bot Telegram Déployez directement votre jeu sur Telegram et générez un bot personnalisé afin d'augmenter la rétention, la visibilité et l'engagement des joueurs au sein de votre communauté Telegram. Accès API externe Utilisez de simples hooks HTTP pour implémenter des fonctionnalités backend personnalisées comme les systèmes de progression des joueurs, la synchronisation des résultats de match, et plus encore. Système de classement dynamique Garantit une compétition équitable même dans les modes de jeu asynchrones. Construit sur l'architecture serveur autoritaire d'Elympics pour des résultats sécurisés et fiables. Système de points d'honneur Encourage la participation et la fidélisation grâce à un mécanisme de points et d'honneur pour les joueurs et les développeurs, favorisant un écosystème compétitif et sain. PlayPad Une interface front-end connectée à votre build de jeu, gérant l'authentification des utilisateurs et la participation aux tournois. Activée automatiquement lors du déploiement sur Elympics Cloud. Tableau de bord des joueurs Les joueurs peuvent explorer tous les jeux de l'écosystème Elympics (y compris le vôtre), gérer leurs identités et configurer les paramètres de leur compte personnel. Console développeur Configurez les paramètres du jeu, choisissez les clusters de serveurs et définissez la logique d'appariement pour préparer le lancement. Outil CLI Pour ceux qui préfèrent les environnements en ligne de commande ou qui ont besoin d'automatiser les tâches de déploiement et de gestion, un outil CLI dédié est disponible.









Elympics combine blockchain et jeu compétitif multijoueur en associant résultats de matchs on-chain et distribution de récompenses aux gagnants, créant ainsi une économie sécurisée basée sur la blockchain.





Les résultats de matchs on-chain signifient que chaque résultat officiel de match est enregistré sur la blockchain, créant un environnement où :

Les joueurs ne peuvent pas falsifier leurs performances

Tous les résultats de matchs sont visibles publiquement et vérifiables

L'arbitrage communautaire et les audits décentralisés deviennent possibles





En plus de cela, Elympics prend en charge un modèle de jeu à somme nulle. Dans un match entre deux joueurs, le gagnant reçoit une récompense tandis que le perdant paie un certain montant de tokens sous forme de « frais d'entrée » ou de « mise ». Cela ressemble à un duel esport équitable où le vainqueur gagne non seulement de l'honneur mais aussi de réels gains. Les joueurs peuvent également participer à des matchs free-to-play, où des victoires régulières rapportent des points de classement qui mènent à des récompenses dans le leaderboard et à une progression constante vers les meilleures places.









Toutes les interactions au sein de l'écosystème Elympics reposent sur l'ELP, le token utilitaire natif de la plateforme. L'ELP joue plusieurs rôles :





1) Alimente la boucle de valeur entre tous les participants de l'écosystème, captant la valeur générée par chaque interaction sur le protocole.

2) L'accès aux fonctionnalités clés du réseau Elympics est soumis à la détention de tokens ELP pour les participants principaux : les développeurs de jeux et les opérateurs de nœuds.

3) Les stakers d'ELP obtiennent un accès réservé par tokens aux campagnes de récompenses. Plus le nombre de tokens stakés et la durée de verrouillage sont élevés, plus les opportunités pour les stakers augmentent.

4) Une partie des frais du protocole est utilisée pour le rachat de tokens ELP, soutenant ainsi la valeur à long terme.

5) Elympics permet aux joueurs de verrouiller des ELP, offrant ainsi une entrée instantanée dans les matchs sans attendre la confirmation des transactions.

6) Les joueurs peuvent accéder à des fonctionnalités premium (par exemple : demandes de révision) en brûlant des tokens ELP.

7) Les jeux doivent verrouiller des ELP pour louer la sécurité du réseau et assurer l'opérabilité du jeu.





De cette façon, plutôt que d'être simplement un outil de spéculation, l'ELP est directement intégré aux mécaniques de jeu, sa valeur étant ancrée dans l'activité et l'utilisation de l'écosystème.













Offre totale : 3 500 000 000 ELP

Offre en circulation au TGE : 24,60 %

Déverouillage complet des tokens : atteindra l'offre totale sur 30 mois





Catégorie de répartition Pourcentage Description Contributeurs clés 14 % Réservé aux principaux bâtisseurs et visionnaires qui assurent le développement, la croissance et le succès à long terme du protocole Elympics. Premiers investisseurs 11 % Attribué à des partenaires et investisseurs de confiance ayant apporté un financement et un soutien cruciaux aux premières étapes du projet. Tour stratégique 12 % Attribué à des partenaires stratégiques et investisseurs alignés sur la vision à long terme et les objectifs de l'écosystème d'Elympics. Vente communautaire et airdrop 4,5 % Utilisé pour récompenser les premiers participants de la communauté et soutenir la distribution initiale des tokens sur le réseau. IDO 1,5 % Réservé aux participants de la prévente de tokens avant le TGE sur une plateforme de lancement dédiée. Liquidité 10 % Assure un trading actif, réduit le slippage et soutient les listings ainsi que la profondeur de marché sur les principales plateformes d'échange. Développement de l'écosystème et du réseau 28 % Dédié à l'expansion de l'écosystème grâce à des incitations pour les développeurs, des campagnes marketing, des programmes de récompenses pour les utilisateurs et des actions globales de promotion du protocole. Réserve 19 % Sécurisé pour de futures opportunités stratégiques, le développement produit, l'innovation technologique et la durabilité à long terme du protocole.













Catégorie d'allocation Période de cliff (mois) Période d'acquisition (mois) Déblocage au TGE (%) Part de l'allocation (%) Contributeurs clés 6 24 0 % 14 % Premiers investisseurs 4 12 20 % 11 % Tour stratégique 3 6 20 % 12 % Vente communautaire et airdrop 0 3 30 % 4,5 % IDO 0 3 40 % 1,5 % Développement de l'écosystème et du réseau 0 30 5 % 28 % Liquidité 0 0 100 % 10 % Réserve 0 24 35 % 19 %

















Cas d'utilisation Description Accès aux jeux Les développeurs doivent verrouiller une certaine quantité de ELP pour accéder à l'infrastructure d'Elympics et monétiser leurs jeux. Opérations des nœuds Les opérateurs de nœuds doivent mettre en staking des ELP pour héberger et valider les matchs et peuvent ainsi obtenir des récompenses. Vérification du gameplay Les ELP peuvent être utilisés pour vérifier les résultats des matchs via des oracles ou pour lancer des relectures vidéo. Certaines de ces actions peuvent impliquer un burn de tokens. Fonctionnalités premium Le verrouillage de ELP débloque des fonctionnalités privilégiées comme un appariement plus rapide, des cagnottes de plus grande valeur et de meilleurs scores de réputation influençant la priorité des matchs. Staking et airdrops Les utilisateurs peuvent mettre en staking des ELP dans des coffres pour participer à des airdrops de tokens lancés par les jeux, le protocole ou les partenaires de l'écosystème. Rachats de revenus La trésorerie du protocole utilisera les revenus de la plateforme pour racheter des ELP sur le marché afin de contribuer à stabiliser la valeur du token. Gouvernance Les détenteurs de ELP peuvent voter sur les mises à jour du protocole, les propositions de la communauté et l'allocation des fonds de l'écosystème. Accès aux données réservé aux détenteurs de tokens

L'accès aux données de gameplay en temps réel (par ex. pour les outils IA, les plateformes de streaming ou les services tiers) nécessite de détenir ou de dépenser des ELP.













Au sein de l'écosystème Elympics, le moteur principal du développement est le SDK Elympics. Il offre aux développeurs une suite complète et conviviale d'outils pour intégrer rapidement des fonctionnalités multijoueurs à leurs jeux, sans avoir à créer une infrastructure backend complexe à partir de zéro.





Grâce à l'appariement en temps réel intégré, aux mécanismes anti‑triche et au support de serveurs cloud évolutifs, le SDK Elympics permet aux développeurs de se concentrer sur la conception du gameplay plutôt que sur la logique multijoueur, la sécurité ou le déploiement des serveurs. Cela accélère considérablement le développement et facilite les lancements de jeux dans des délais beaucoup plus courts.





Qu'il s'agisse d'un déploiement sur TON, Base ou d'autres blockchains, le SDK simplifie grandement la création de jeux intégrant la blockchain, permettant aux développeurs de se consacrer pleinement à la conception du prochain succès viral tandis qu'Elympics gère la complexité du backend. De plus, le SDK Elympics offre plusieurs avantages clés qui simplifient encore le développement :





Plug‑and‑play : avec une infrastructure multijoueur robuste, des systèmes de règlement des récompenses et des composants d'interface utilisateur prêts à l'emploi, les développeurs peuvent réduire drastiquement le temps de mise sur le marché pour les jeux PvP sociaux.

Aucune expérience blockchain nécessaire : même les développeurs sans connaissances préalables en blockchain peuvent facilement créer des jeux et intégrer des mécanismes de récompenses grâce aux composants modulaires du SDK.

Déploiement cloud automatisé : aucune configuration manuelle de serveur n'est requise. Les jeux sont automatiquement déployés sur des nœuds mondiaux, garantissant de bonnes performances en ligne pour les joueurs du monde entier.

Sécurité complète : les développeurs ont accès à une suite complète d'outils de sécurité, tels que des systèmes anti‑triche, un appariement équitable basé sur l'IA et des résultats de matchs vérifiables on‑chain, garantissant un environnement compétitif juste et fiable.





Grâce à ces fonctionnalités, le SDK Elympics réduit non seulement les obstacles au développement de jeux Web3, mais fournit également aux développeurs un environnement sûr, efficace et scalable pour créer, expérimenter et concrétiser leurs idées de jeux viraux.









Elympics construit les infrastructures de divertissement pour la prochaine ère d'adoption de la blockchain en alimentant des mini‑jeux compétitifs et basés sur la blockchain au sein de superapps, de portefeuilles et de plateformes sociales.





Plutôt que de se concentrer uniquement sur la décentralisation ou sur l'infrastructure du gaming compétitif, Elympics vise à devenir la couche où les licences (IP), les développeurs et les joueurs se rencontrent pour s'engager dans des formes de divertissement compétitif. Grâce à son SDK, les développeurs peuvent intégrer des systèmes de récompenses, du matchmaking multijoueur, des mesures anti‑triche et toute une suite de solutions de sécurité, sans avoir besoin de connaissances préalables en blockchain ni de complexité backend.





L'écosystème prend en charge les principaux réseaux (intégration de TON et Base, d'autres blockchains à venir) tout en permettant la distribution via des applications comme Telegram et bientôt Coinbase Wallet, offrant ainsi un accès simplifié aux jeux basés sur la blockchain pour le grand public.





Avec l'engouement croissant des licences et des écosystèmes partenaires, Elympics redéfinit la manière dont le Web3 gaming peut se développer, en l'intégrant directement dans le flux du divertissement numérique et en transformant chaque jeu en une expérience on‑chain partageable.









Avertissement : Le présent document ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou de tout autre service connexe, et ne constitue pas non plus une recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir des actifs. MEXC Learn fournit ces informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. Toutes les décisions et les résultats liés à l'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.