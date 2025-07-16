Le buzz inspiré de Ghibli déferle sur la cryptomonnaie : la chaîne BNB au cœur de la tempête









L'un des sujets les plus en vogue sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'est incontestablement… Ghibli. Sur toutes les grandes plateformes, une vague d'images meme reprenant l'esthétique emblématique des films du Studio Ghibli est devenue virale — insufflant un nouveau souffle et une pertinence inédite au style visuel intemporel popularisé par Hayao Miyazaki. Et cette résurgence dépasse le monde de l'animation : elle crée aussi des remous dans l'univers des cryptomonnaies.









Le style Ghibli fait référence à la signature visuelle et émotionnelle unique du célèbre studio d'animation japonais Studio Ghibli. Réputé pour ses chefs-d'œuvre comme Le Voyage de Chihiro ou Mon Voisin Totoro, le studio est mondialement reconnu pour son art poétique et ses récits profonds. Ces œuvres sont devenues des classiques indémodables, gravées dans le cœur de générations de fans.









Tout a commencé avec une nouvelle fonctionnalité de GPT-4o. Grâce aux capacités image-à-image désormais accessibles via l'interface de chat, les utilisateurs peuvent télécharger une photo et la transformer en version Ghibli avec un simple prompt — par exemple : « Transforme ceci en dessin Ghibli ».





Cette fonctionnalité puissante a offert une nouvelle visibilité au style Ghibli. D'abord passée inaperçue, elle a explosé quand les influenceurs ont commencé à partager leurs portraits façon Ghibli. Et quand Elon Musk, PDG de Tesla, a publié sa propre image dans ce style… la tendance s'est envolée.













Portée par l'engouement des réseaux sociaux, la tendance Ghibli a rapidement déferlé sur le monde des cryptomonnaies, avec l'apparition de meme coins inspirés de l'univers Ghibli. Parmi eux, la star incontestée est *URLS-GHIBLI_USDT*, un token lancé sur la blockchain Solana . Propulsé par les influenceurs et un élan viral massif, le token a littéralement explosé — enregistrant un x100 en moins de 24 heures et attirant une vague d'investisseurs.





En parallèle de la version Solana, un autre token Ghibli a vu le jour sur la BNB Chain. Bien qu'évoluant sur des blockchains différentes, les deux tokens ont profité de l'esthétique virale et de l'exposition médiatique autour du style Ghibli. À mesure que la folie Ghibli s'intensifiait, le volume de trading sur la BNB Chain a grimpé en flèche, contribuant à étendre encore davantage la tendance.





Le succès du token Ghibli a également inspiré la création d'au moins 20 autres meme coins sur le même thème, parmi lesquels GhinliCZ, Ghibli Elon ou encore Ghiblification. Si leurs performances varient, tous ont surfé sur la vague Ghibli pour capter l'attention du marché.









La scène des meme coins sur la chaîne BNB connaît une croissance explosive. Selon les données d'Artemis, depuis le 25 janvier, le volume de trading sur la chaîne BNB rivalise de près avec celui de Solana, les deux blockchains alternant régulièrement en tête.









De CZ (Changpeng Zhao, fondateur de Binance) soutenant à l'origine de petites tendances isolées comme « Happy Trading », à une stratégie plus structurée mobilisant divers outils pour orienter le sentiment de marché sur les DEX, la chaîne BNB a clairement gagné en maturité dans l'univers des memecoins.





En février, l'équipe de BNB Chain a publié une vidéo promotionnelle pour Four.meme mettant en avant des tokens de test, que CZ a relayée avec un simple commentaire : « Happy Trading ». Malgré son ton désinvolte, le FOMO s'est rapidement déclenché. Le volume DEX sur BNB Chain a triplé temporairement, alors que seulement 10 tokens avaient été lancés cette semaine-là sur Four.meme.





Plus tard, CZ a tweeté à propos des meme coins centrés sur les animaux de compagnie. Après avoir révélé son chien « Broccoli », la communauté s'est ruée pour créer des milliers de tokens à ce nom. Mais sans projet officiel, l'engouement s'est dispersé : l'intérêt des investisseurs s'est fragmenté, et aucun « Broccoli » ne s'est imposé comme leader.





Cet épisode a mis en évidence un point essentiel : les memecoins ne peuvent pas reposer uniquement sur le buzz — ils ont besoin de structure et d'une direction claire. En réponse, la chaîne BNB a commencé à offrir un soutien en liquidité aux meilleurs projets memes, tout en lançant un second round de financement en liquidité. En mars, la chaîne a également entamé des tests pour le hard fork Pascal, visant à contrer les extractions MEV malveillantes et d'autres problèmes systémiques.





Ces efforts ont porté leurs fruits pendant la vague du meme Mubarak. CZ a simplement posté « Mubarak », déclenchant une nouvelle tendance mème à thème moyen-oriental. Le volume de trading sur *URLS-MUBARAK_USDT* a explosé, et depuis, BNB Chain domine le volume quotidien de trading parmi les principales blockchains. L'activité sur Four.meme a également redécollé.





Mais le plus important : les tendances memes ne reposent plus uniquement sur CZ. Les tokens memes sur BNB Chain gagnent en autonomie, avec l'émergence de nouveaux styles comme le *URLS-BUBB_USDT*, au design dessiné à la main. Un nouveau chapitre s'ouvre : un écosystème de memecoins plus mature, diversifié et auto-suffisant sur la chaîne BNB.









MEXC a récemment lancé DEX+, le tout premier produit hybride du marché combinant les fonctionnalités des CEX et des DEX. Cette solution permet un trading fluide, on-chain et off-chain, depuis une seule et même plateforme. Elle prend déjà en charge les écosystèmes Solana et la chaîne BNB, avec d'autres à venir prochainement.





DEX+ offre aux investisseurs un avantage sur les projets émergents, tout en réduisant les coûts de transaction et le temps d'exécution. Grâce à son système de cotation rapide, MEXC permet un accès anticipé aux tokens tendance. Sa structure optimisée garantit des frais faibles, une forte liquidité et une expérience de trading plus stable et abordable.





En résumé, MEXC se distingue par son approche innovante et centrée sur l'investisseur. Que vous cherchiez à investir dans des meme tokens inspirés de Ghibli ou dans d'autres projets crypto prometteurs, MEXC vous offre une plateforme fiable, performante et facile d'utilisation.





Clause de non-responsabilité : les informations présentées dans ce contenu ne constituent ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance ou comptabilité, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement informatif et ne propose aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC ne saurait être tenu responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.