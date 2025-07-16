Krach boursier mondial déclenché par les tarifs douaniers réciproques : combien de temps le marché des cryptomonnaies peut-il tenir ?

Alors que les marchés commençaient à retrouver une certaine stabilité après un premier trimestre mouvementé, une vague soudaine de décisions politiques a de nouveau semé la panique chez les investisseurs mondiaux. La signature du décret sur les tarifs douaniers réciproques par le président américain Donald Trump a déclenché un violent krach de trois jours, effaçant plus de 11 000 milliards de dollars des marchés boursiers américains. Le marché des cryptomonnaies, souvent considéré comme une alternative pour les investisseurs tolérants au risque, n'a pas été épargné, sombrant à son tour dans une réaction en chaîne. Certains attribuent cette chute à la thérapie de choc économique controversée de Trump, tandis que d'autres y voient l'émergence d'un nouvel ordre économique.









À peine une semaine après la signature du décret sur les tarifs douaniers réciproques par le président Trump, les marchés mondiaux ont connu leur plus violent krach depuis près de 50 ans. Lors d'une interview donnée sur le chemin du retour vers Washington, Trump a quant à lui minimisé l'effondrement des marchés, le qualifiant de nécessaire : « Parfois, il faut prendre un médicament pour régler le problème ». Cette déclaration a provoqué un vent de panique, entraînant une chute de plus de 6 % des contrats à terme sur le Nasdaq 100.





Le « médicament » en question est la nouvelle politique commerciale des États-Unis basée sur la réciprocité tarifaire. Cela signifie que les États-Unis imposeront désormais des droits de douane équivalents, voire supérieurs, à ceux pratiqués par les pays appliquant déjà des droits élevés sur les produits américains. Cette approche rompt avec les cadres traditionnels de libre-échange multilatéraux. Si l'administration la présente comme une forme de « commerce équitable », les économistes alertent sur les risques majeurs que cette mesure pourrait faire peser sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marchés de capitaux internationaux.









D'après The Kobeissi Letter, les marchés boursiers américains ont perdu en seulement 44 séances, soit environ 38 % du PIB des États-Unis. Les principaux indices américains ont chuté de plus de 15 % en seulement trois jours, dépassant même les pires jours du krach lié au COVID-19. Ce mouvement s'inscrit désormais parmi les plus violents de l'histoire moderne, surpassant le « Lundi noir » de 1987.





Ce crash ne s'est pas limité aux États-Unis — les marchés mondiaux se sont effondrés de concert :





- Au Japon, l'Indice Nikkei a chuté de plus de 2 500 points, déclenchant le disjoncteur du marché à terme.

- En Corée du Sud, le KOSPI a perdu 4,39 %, entraînant une suspension « sidecar ».

- Le TAIEX taïwanais a ouvert sur une chute de près de 10 %, avec des actions TSMC et Foxconn en chute libre.

- Le DAX allemand, le FTSE britannique et l'Euro Stoxx 50 ont tous chuté fortement.

- Les contrats à terme sur le S&P 500 ont déclenché une alerte disjoncteur ; si les pertes atteignent 20 %, les marchés seront suspendus pour la journée.





Les hedge funds, notamment sur les marchés des actions et celui des cryptomonnaies, font désormais face à une crise de margin calls rappelant l'époque de la chute de Lehman Brothers, ravivant les craintes d'un effondrement systémique.













Autrefois considéré comme un refuge pour les investisseurs tolérants au risque, le marché des cryptomonnaies est à son tour frappé de plein fouet par la tempête financière mondiale :









L'indice de peur et de cupidité est tombé à 23, entrant dans la zone de « peur extrême » et reflétant le climat morose qui règne sur les marchés mondiaux. En seulement 24 heures, 290,000 traders ont été liquidés, pour un total de plus de 893 millions de dollars — dont 85 % étaient des positions longues. Le secteur des cryptomonnaies, généralement prisé par les investisseurs à forte tolérance au risque en tant qu'alternative à haute volatilité face aux marchés traditionnels, subit désormais les mêmes pressions, sans offrir la moindre échappatoire.

















Les tarifs douaniers réciproques ont suscité des réactions diverses à travers le monde :





Le Vietnam, l'Argentine et l' Israël ont déjà annulé les droits de douane sur les produits américains.

L'Inde montre des signes d'un passage progressif vers une suppression totale des tarifs sur les produits américains.

La Chine a rapidement répliqué avec un tarif douanier de 34 % sur les importations en provenance des États-Unis.

L'Union européenne doit voter sur des mesures de rétorsion tarifaire le 9 avril 2025.





Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, a déclaré : « L'ère de la mondialisation fondée sur des règles et du libre-échange est terminée. Nous entrons dans une nouvelle phase – plus arbitraire, plus protectionniste et plus dangereuse ».





Cette instabilité ne reflète pas une simple fluctuation de marché, mais un bouleversement plus profond de l'ordre commercial mondial, où le protectionnisme et les tensions géopolitiques redessinent l'avenir.









Au milieu de la panique intense à court terme, certains investisseurs entrevoient déjà des opportunités potentielles. Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a déclaré : « Si l'indice de volatilité MOVE sur le marché obligataire dépasse 140, la Fed pourrait être contrainte de relancer la planche à billets ».









Selon le marché de prédiction de Kalshi, la probabilité d'une récession aux États-Unis en 2025 atteint désormais 68 %, son niveau le plus élevé depuis plusieurs mois. Même JPMorgan tire la sonnette d'alarme et appelle la Réserve fédérale à abaisser les taux d'intérêt avant sa prochaine réunion.





Malgré ces perspectives moroses, le trader de renom Eugene Ng estime que cette phase de repli offre des opportunités de création de richesse uniques pour ceux qui adoptent la bonne stratégie. Il conseille : « La survie est la clé ». De son côté, Vida, fondateur de Formula News, considère qu'il s'agit d'une correction cyclique plutôt que d'un effondrement comparable à la crise de 2008. Il prévoit un point d'inflexion au premier trimestre 2026 et recommande de construire progressivement ses positions pendant la baisse.









Que l'on adhère ou non aux théories économiques de Trump, que l'on perçoive ces tarifs douaniers comme le début d'un nouvel ordre mondial ou non, une chose est sûre : le marché mondial est entré dans une nouvelle ère de volatilité et d'incertitude. Les mouvements actuels des marchés ne peuvent plus être analysés uniquement à travers les prismes du passé — les investisseurs doivent s'adapter à cette nouvelle norme.





Dans cet environnement incertain, la maîtrise de la gestion des risques et la capacité à rester calme face à la volatilité seront essentielles. Le capital a besoin d'un nouvel ancrage, et ceux qui sauront naviguer dans cette tempête pourraient en sortir renforcés. Alors que le paysage financier évolue, il est crucial de s'appuyer sur une plateforme dotée des bons outils pour affronter l'instabilité.





MEXC , l'une des principales plateformes d'échange d'actifs numériques du monde, propose non seulement des listings de tokens rapides et une liquidité profonde , mais aussi des outils complets de gestion des risques. Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, MEXC met à votre disposition les ressources nécessaires pour rester prêt à saisir le prochain point de bascule.



