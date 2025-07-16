Présentation de Hemi : un « Super Protocole » reliant Bitcoin et Ethereum

Bitcoin et Ethereum représentent respectivement la base la plus solide en matière de sécurité et le réseau le plus avancé en termes de programmabilité dans l'écosystème crypto. Toutefois, l'absence d'interopérabilité entre les deux reste un défi majeur pour le développement de la blockchain et du Web3. Par exemple, les actifs Bitcoin sont difficiles à intégrer dans les écosystèmes on-chain, tandis qu'Ethereum ne parvient pas à hériter de la confiance et du consensus propres à Bitcoin.





Hemi a été conçu pour résoudre ce problème. Il s'agit d'un réseau modulaire de couche 2 (Layer 2) innovant, qui connecte Bitcoin et Ethereum grâce à quatre éléments clés : une machine virtuelle (hVM), un mécanisme de transfert cross-chain (Tunnels), un modèle de consensus unique (Proof of Proof), et un token natif (HEMI).









Hemi est un réseau de couche 2 (Layer-2) innovant conçu pour combiner la sécurité de Bitcoin avec la programmabilité d'Ethereum, brisant ainsi l'isolement entre les écosystèmes blockchain. Grâce à sa machine virtuelle (hVM), son consensus PoP, son système de transfert cross-chain Tunnels et son token natif HEMI, Hemi construit un écosystème Web3 modulaire véritablement interopérable, scalable et favorable aux développeurs.









Pour concrétiser sa mission de liaison entre Bitcoin et Ethereum, Hemi a développé une série de technologies novatrices qui renforcent la sécurité et l'efficacité du réseau tout en élargissant considérablement la programmabilité des actifs Bitcoin.









La machine virtuelle Hemi (hVM) permet aux développeurs de lire directement l'état on-chain de Bitcoin (comme les UTXO, les en-têtes de blocs, les preuves de Merkle, etc.) et d'écrire des logiques cross-chain en Solidity. Cela permet notamment de :





Créer des contrats intelligents fondés sur des données Bitcoin

Concevoir des stablecoins, oracles ou protocoles DeFi adossés à Bitcoin

Intégrer véritablement le BTC natif à l'écosystème DeFi









Hemi utilise un mécanisme de consensus Proof of Proof (PoP), qui soumet périodiquement des états hachés du réseau à la blockchain principale de Bitcoin. Cela permet au réseau d'hériter de la sécurité de Bitcoin sans participer au minage, tout en assurant une finalité forte. PoP permet également des blocs rapides et des frais faibles — idéal pour les contrats intelligents à forte valeur et les opérations cross-chain.









Hemi introduit un nouveau mécanisme cross-chain appelé Tunnels, qui permet des transferts d'actifs sûrs et efficaces entre Bitcoin, Ethereum et d'autres réseaux, sans dépendre d'intermédiaires de confiance. Comparés aux ponts cross-chain traditionnels, les Tunnels sont plus décentralisés et plus sécurisés, offrant aux utilisateurs la confiance nécessaire pour utiliser du BTC, de l'ETH et d'autres actifs majeurs dans des scénarios avancés tels que la DeFi et les NFT.









HEMI est le token natif du réseau Hemi, jouant plusieurs rôles fondamentaux :









HEMI sert à récompenser les validateurs PoP pour assurer la sécurité et l'efficacité des soumissions d'état vers Bitcoin. Les validateurs qui stakent du HEMI peuvent recevoir des récompenses de blocs et des frais de transaction.









Des opérations telles que le déploiement des contrats intelligents sur la hVM, l'accès à l'état de Bitcoin, ou encore l'utilisation du mécanisme cross-chain Tunnels nécessitent toutes du HEMI en tant que gas. À mesure que l'écosystème se développe, la demande pour ces opérations — et donc pour le token HEMI — continuera d'augmenter.









Les détenteurs de HEMI participent à la gouvernance du réseau : votes sur les paramètres, les mises à jour, les orientations stratégiques, etc.









Dans le cadre du mécanisme Tunnels, le HEMI peut également servir d'actif de référence pour ancrer la liquidité, utilisé comme collatéral cross-chain, garantie ou incitation pour les fournisseurs de liquidité (LP).





HEMI n'est pas simplement un token pour le trading : il constitue le pilier de la sécurité du réseau, de l'allocation des ressources et du pouvoir de gouvernance. Son mécanisme de captation de valeur est clairement défini, avec un fort potentiel de croissance à long terme.









Hemi a été cofondé par Jeff Garzik, développeur principal de Bitcoin, et Max Sanchez, ancien ingénieur chez Coinbase. L'équipe bénéficie d'une expertise approfondie en développement de protocoles bas-niveau, ainsi que d'une solide expérience en déploiement réel. En septembre 2024, Hemi Labs a annoncé la clôture d'un tour de financement de 15 millions $, avec des investisseurs clés tels que Breyer Capital et Big Brain Holdings





Actuellement, Hemi collabore déjà avec des projets DeFi de premier plan tels que Sushi, Izumi et LayerBank, tout en conservant une compatibilité ouverte avec d'autres réseaux couche 2 d'Ethereum . À mesure que hVM arrive à maturité et que le système Tunnels est mis en ligne, davantage d'actifs natifs BTC seront intégrés à l'écosystème Hemi, rapprochant un véritable avenir multi-chain.



