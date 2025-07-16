Comment réclamer les récompenses d'airdrop de Nillion (NIL) ?

Nillion (NIL) est une plateforme de calcul confidentiel de pointe qui s'appuie sur sa technologie innovante de blind computation pour offrir aux utilisateurs des solutions efficaces et sécurisées de protection de la vie privée des données. Grâce à une architecture décentralisée, Nillion permet des calculs sans déchiffrement des données, éliminant ainsi les risques de sécurité associés aux traitements classiques.





En tant que leader du calcul confidentiel, Nillion lance désormais un événement d'airdrop sur la plateforme MEXC . Les utilisateurs peuvent gagner gratuitement des tokens NIL en accomplissant quelques tâches simples. Voici un guide détaillé pour participer et réclamer vos airdrops de NIL de récompense









Date de début : 21 mars 2025 à 14:00 (UTC+1)

Date de fin : 31 mars 2025 à 14:00 (UTC+1)

Cagnotte totale : 270,000 USDT

Distribution des récompenses : dans les 10 jours calendaires suivant la fin de l'événement









L'événement d'airdrop de Nillion est désormais en ligne et ouvert aux nouveaux comme aux anciens utilisateurs. En accomplissant trois tâches clés, vous pouvez partager un vaste pool de récompenses et faire croître vos actifs numériques en toute simplicité. Lancez-vous dès maintenant dans votre parcours vers la croissance financière !













Exigence : les nouveaux utilisateurs doivent déposer un montant net de 300 NIL ou 100 USDT pendant la période de l'événement.

Récompense : accomplir cette tâche vous donne une chance de recevoir des bonus en contrats à terme ou d'autres récompenses.









Trading au comptant

Exigence : trader la paire NIL/USDT au comptant et atteindre un volume de trading cumulé ≥ 100 USDT.

Récompense : les 2,000 premiers utilisateurs à accomplir cette tâche partageront une cagnotte de bonus en contrats à terme de 100,000 USDT.





Trading des contrats à terme

Exigence : trader n'importe quelle paire de contrats à terme et atteindre un volume de trading cumulé ≥ 500 USDT.

Récompense : les 2,000 premiers utilisateurs à accomplir cette tâche partageront une cagnotte de bonus en contrats à terme de 100,000 USDT.









Exigence : trader une paire de contrats à terme perpétuels et atteindre un volume de trading cumulé ≥ 20,000 USDT pendant la période de l'événement.

Récompense : les 2,000 premiers utilisateurs à accomplir cette tâche partageront une cagnotte de bonus en contrats à terme de 50,000 USDT. (Bonus en contrats à terme maximum par utilisateur : 5,000 USDT. Bonus en contrats à terme minimum : 10 USDT).









Exigence : les utilisateurs existants peuvent inviter de nouveaux utilisateurs à s'inscrire et accomplir une tâche de l'Événement 1.

Récompense : pour chaque parrainage valide, vous recevrez un bonus de 50 USDT en contrats à terme. Chaque parrain peut obtenir jusqu'à 1,000 USDT en bonus.









Définition des nouveaux utilisateurs : sont considérés comme nouveaux utilisateurs ceux qui s'inscrivent pendant la période de l'événement ou qui avaient un dépôt total inférieur à 100 $ avant le début (y compris les dépôts on-chain, en monnaie fiduciaire ou P2P).





Exigence de vérification d'identité (KYC) : les participants doivent au minimum compléter la vérification d'identité (KYC) de niveau primaire pour recevoir les récompenses. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée pour participer à l'Événement 1.





Calcul du dépôt net : Dépôt net = Dépôts totaux - Retraits totaux. Seuls les dépôts effectués via P2P, OTC ou transactions on-chain sont valides.





Distribution des récompenses : les tokens seront versés sur le compte Spot. Les bonus en contrats à terme seront crédités sur le compte Futures. Les bonus en contrats à terme sont valables pendant 14 jours et peuvent être utilisés pour trader. Les profits réalisés peuvent être retirés.





Règles de volume de trading : les transactions sans frais sont exclues du calcul. Le volume de trading est calculé automatiquement et pris en compte pour l'événement.





Limites de récompenses par utilisateur : chaque nouvel utilisateur ne peut recevoir la récompense réservée aux nouveaux utilisateurs qu'une seule fois dans l'événement Airdrop+. Si un utilisateur accomplit plusieurs tâches de l'événement, le système distribuera les récompenses selon le calendrier de distribution établi.





En participant à l'événement Airdrop+ de Nillion , vous pouvez gagner gratuitement des tokens NIL et partager le vaste pool de récompenses en déposant, en tradant et en parrainant vos amis. Assurez-vous d'accomplir les tâches requises, de rester informé des règles de l'événement et de maximiser vos gains !







