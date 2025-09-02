Tutoriel de trading des contrats à terme (Futures) de MEXC (site web)





Le trading des contrats à terme est une composante essentielle du marché des cryptomonnaies, où les traders utilisent l'effet de levier de manière flexible pour immobiliser une partie de leur marge sur des positions longues et courtes, dans le but d'obtenir des rendements élevés à partir de petits investissements. Ce guide vise à offrir aux débutants une vue d'ensemble détaillée des opérations afin de leur permettre de démarrer facilement le trading des contrats à terme.





« Sur MEXC, le trading des contrats à terme se divise en contrats à terme perpétuels USDT-M et en contrats à terme perpétuels Coin-M. Ce guide se concentrera sur les contrats à terme USDT-M pour le trading sur le web. Si vous préférez utiliser l'application pour trader des contrats à terme, vous pouvez consulter l'article « Tutoriel du trading des contrats à terme MEXC (App) » pour en savoir plus.









Avant de trader des contrats à terme, assurez-vous que votre compte Futures dispose des actifs correspondants, notamment des USDT. Si votre compte Futures ne dispose pas des USDT, vous pouvez effectuer un transfert depuis vos actifs au comptant. Ces opérations de transfert sont gratuites.

Ouvrez le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur [Portefeuilles] en haut à droite, puis sur [Futures].









Cliquez sur le bouton [Transférer] à droite pour transférer des actifs de votre compte Spot vers votre compte Futures. Sélectionnez USDT dans la section [Cryptomonnaie], puis saisissez le montant que vous souhaitez transférer dans [Montant]. Cliquez sur [Transférer] pour finaliser l'opération.













Parce que le [Mode de position], le [Mode de marge] et le [Mode d'effet de levier] peuvent avoir un impact significatif sur vos gains et pertes dans le trading de contrats à terme, MEXC recommande de suivre ces étapes pour placer un ordre :

Définissez votre [Mode de position], [Mode de marge] et [Mode d'effet de levier].

Sélectionnez le mode de l'ordre.

Définissez vos paramètres.

Placez l'ordre en choisissant [Ouvrir Long] ou [Ouvrir Short].









Le mode de position sur MEXC est divisé en mode couverture( Hedge Mode) et en mode unidirectionnel. La différence réside dans la possibilité de détenir simultanément des positions longues et courtes sur une même paire de trading.





Par exemple, si vous souhaitez trader des contrats à terme perpétuels BTC/USDT, en mode couverture, vous pouvez détenir à la fois des positions longues et courtes sur la paire BTC/USDT. En mode unidirectionnel, vous ne pouvez détenir qu'une seule position, soit longue, soit courte.





Sur le site de MEXC, sélectionnez [Contrats à terme] dans la barre de navigation supérieure, puis choisissez [Contrats à terme perpétuels réglés en USDT] sous [Contrats à terme perpétuels] pour accéder à la page de trading. Sur cette page, sélectionnez la paire de contrats à terme perpétuels BTC/USDT.





Cliquez sur le bouton [⚙️] Paramètres en haut à droite pour ouvrir la page des préférences.









Sur la page des préférences, allez dans [Mode de position] sous les paramètres de trading, et sélectionnez soit [Mode de couverture (Hedge Mode)], soit [Mode unidirectionnel]. Une fois votre choix fait, cliquez sur [Confirmer] pour enregistrer les paramètres. Ici, nous allons illustrer l'utilisation du mode de couverture (Hedge Mode).





Notez que vous ne pouvez pas modifier le mode de position si vous avez déjà des positions ouvertes ou des ordres en cours.













La plateforme MEXC propose deux modes de marge : marge croisée et marge isolée.





En mode marge croisée, tous les soldes disponibles dans la crypto de règlement correspondante sont utilisés comme marge de position pour maintenir la position et éviter la liquidation. Si la valeur nette de l'actif est insuffisante pour répondre aux exigences de marge de maintien, une liquidation forcée sera déclenchée, entraînant la perte de tous les actifs dans la crypto concernée.





En mode marge isolée, chaque position est calculée indépendamment lors du déclenchement de l'ordre. Si vous devez ajouter de la marge, même si vous disposez d'actifs suffisants dans d'autres comptes de marge isolée ou croisée, le système ne l'ajoutera pas automatiquement à cette paire de trading. Vous devrez ajouter manuellement la marge.





Sur la page de trading des contrats à terme de MEXC, cliquez sur [Croisée] ou [Isolée] à droite pour ouvrir la fenêtre de réglage du mode de marge. Sélectionnez vos paramètres et cliquez sur [Confirmer] pour activer. Ici, nous faisons une démonstration avec le mode de marge croisée





Veuillez noter que le mode de marge ajusté ne s'applique pas aux positions et ordres existants.













Les modes de de l'effet levier sur MEXC sont divisés en Mode simple et Mode avancé. La différence réside dans l'utilisation de l'effet de levier avec des multiplicateurs et des modes de marge identiques ou différents pour les positions longues et courtes.





Cliquez sur l'icône [⚙️] Paramètres en haut à droite de la page de trading pour ouvrir la page des préférences. Ensuite, cliquez sur [Mode de de l'effet levier] sous les paramètres de trading, choisissez [Mode simple] ou [Mode avancé], puis cliquez sur [Confirmer] .









Nous illustrons ici l'utilisation du Mode Avancé en exemple. Le mode avancé permet aux positions longues et courtes d'utiliser des multiplicateurs d'effet de levier et des modes de marge distincts. Comme illustré ci-dessous, la position longue utilise un multiplicateur d'effet de levier de 25x en marge isolée, tandis que la position courte utilise un multiplicateur d'effet de levier de 20x en marge croisée.













MEXC prend en charge cinq types de modes d'ordre différents : Ordre Limit, ordre Market, ordre Trigger, ordre Stop Suiveur et les ordres Post-Only. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces types d'ordres, vous pouvez consulter l'article suivant : « Placer différents types d'ordres sur les contrats à terme ».









« Illustrons le placement d'un ordre en utilisant le mode ordre Limit comme exemple. »

Définissez le mode de marge sur [Croisée], l'effet de levier sur [20x], et choisissez le mode [Limit]. Saisissez le prix cible dans le champ [Prix] ci-dessous. Dans cet exemple, nous utiliserons 65 000 USDT et définirons la [Quantité] à 49 %. Cliquez sur [Ouvrir Long] ou [Ouvrir Short] ci-dessous pour finaliser l'ordre.













Dans le panneau de trading, vous pouvez consulter la taille maximale de position disponible pour placer une position longue ou courte.





Calcul de la taille maximale de position : Lorsque vous placez un ordre sur les contrats à terme, le système calcule d'abord la taille maximale de position que vous pouvez ouvrir. Si vous modifiez l'unité de position en USDT ou en token utilisé dans la paire de trading, le système convertira la quantité en valeur équivalente en USDT ou en montant du token. Le montant maximal affiché sur la page représente la quantité maximale que vous pouvez placer en position longue ou courte selon l'effet de levier que vous avez sélectionné.









Méthode de calcul pour différentes unités de position (Montant en token, USDT, Quantité)

Ouverture maximale Long/Short (Contrats) = Marge disponible / [Prix estimé rempli * Taille du contrat * (Taux de marge initial + 2 × Taux de frais estimé)]

Ouverture maximale (Valeur en USDT) = Contrat * Taille du contrat à terme * Prix

Ouverture maximale (Montant en tokens) = Contrat * Taille du contrat à terme





Remarque :

1) Le prix d'entrée estimé et le taux de frais estimé (utilisés pour calculer les frais d'ouverture et de clôture) dépendent du type d'ordre (Market ou Limit) et de la direction de la transaction (long ou short).

2) Ordres Limit : le système utilise le prix que vous avez saisi comme prix d'entrée estimé (exécuté en tant qu'ordre non-taker).

3) Ordres Market : le système utilise le meilleur prix disponible dans le carnet d'ordres — Bid1 pour ouvrir un Short, et Ask1 pour ouvrir un Long.

La quantité de contrats doit être un nombre entier. Si la valeur calculée comprend une décimale, elle sera arrondie à l'inférieur.













Si votre ordre n'a pas encore été déclenché, vous pouvez le consulter dans la section [Ordres ouverts] ci-dessous, comme indiqué sur l'image. Une fois déclenché, vous pourrez le retrouver dans la section [Positions ouvertes].













Si votre ordre a été déclenché et entraîne un gain ou une perte, vous pouvez activement [Fermer] votre position selon vos attentes. Vous pouvez également [Fermer] votre position de manière proactive en configurant les fonctions TP/SL avant ou après avoir placé un ordre. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'article « Définir le Take-Profit et le Stop-Loss pour le trading de contrats à terme . »









La liquidation forcée est une action de liquidation passive. MEXC garantit que les pertes ne dépassent pas la marge que vous avez déposée. Lorsque la marge existante tombe en dessous du montant requis pour maintenir la position, la partie non exécutée sera liquidée de force. Pour plus d'informations, consultez l'article « Qu'est-ce que la liquidation forcée ? »





Le trading de contrats à terme nécessite un apprentissage continu et des ajustements stratégiques en fonction des conditions du marché. Pour les débutants, il est essentiel de gérer les risques efficacement, d'allouer les positions de manière réfléchie, d'éviter de suivre aveuglément les conseils des autres, et de trader en fonction de son propre jugement.



