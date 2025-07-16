Analyse du Rapport sur la stabilité financière en Chine de 2024 : la Banque centrale envoie-t-elle un nouveau signal ?

La Banque populaire de Chine (PBoC) a récemment publié le Rapport sur la stabilité financière en Chine en 2024 , mettant en lumière les dernières évolutions du marché mondial des cryptomonnaies ainsi que les réglementations associées. Le rapport analyse en détail les pratiques réglementaires de Hong Kong dans le secteur des cryptomonnaies. Fait notable, c'est la première fois que la Banque centrale adopte une approche relativement objective dans sa discussion sur les actifs numériques.









Par rapport au rapport de 2023, la Banque populaire de Chine (PBoC) a visiblement modifié son discours dans le Rapport sur la stabilité financière en Chine de 2024. En 2023, la Banque centrale insistait sur les risques financiers et technologiques liés aux actifs numériques, mettant en avant leur menace potentielle pour la stabilité financière et appelant à un renforcement des réglementations.





Cependant, le rapport de 2024 adopte un ton plus objectif et neutre. Bien que la Banque populaire de Chine (PBoC) continue de mettre en garde contre la forte volatilité et le manque de transparence du marché des cryptomonnaies, elle reconnaît aussi la reprise du marché et les progrès des cadres réglementaires à l'échelle mondiale.





Le rapport souligne que de grandes économies comme les États-Unis et l'Union européenne ont introduit des réglementations spécifiques aux cryptomonnaies, marquant une tendance mondiale vers la conformité. Cela suggère que, bien que la Chine continentale maintienne une réglementation stricte, les décideurs surveillent de près les évolutions internationales et pourraient laisser la porte ouverte à de futurs ajustements politiques.





Ce changement marque une évolution dans l'approche de la Banque populaire de Chine (PBoC), qui passe d'une priorité absolue à la prévention des risques à une perspective plus prudente et globale sur le marché des cryptomonnaies.









Le rapport met en avant l'approche innovante de Hong Kong en matière de réglementation des cryptomonnaies. Ces dernières années, Hong Kong a mis en place un cadre réglementaire basé sur un système de « double licence », classant les plateformes de trading d'actifs numériques en deux catégories : celles basées sur les titres financiers et celles non basées sur les titres financiers, chacune des deux catégories étant soumise à des exigences réglementaires distinctes. Ce modèle vise à assurer un fonctionnement ordonné du marché tout en renforçant la conformité du secteur.





Le cadre réglementaire de Hong Kong a suscité un intérêt considérable tant sur le marché intérieur qu'à l'international. Son système de double licence, qui favorise la transparence et la conformité, est également devenu une référence pour d'autres juridictions à travers le monde. Alors que Hong Kong continue d'affiner ses régulations sur le trading des cryptomonnaies, une question clé à surveiller est de savoir dans quelle mesure ce modèle pourrait influencer la politique réglementaire de la Chine continentale à l'avenir.









En plus d'analyser les pratiques réglementaires de Hong Kong en matière de cryptomonnaies, le rapport accorde une attention particulière à l'évolution et à la régulation des stablecoins au niveau mondial, indiquant que la Banque populaire de Chine (PBoC) suit de près ce secteur. Grâce à leur stabilité des prix, les stablecoins sont devenus un sujet clé dans les marchés financiers mondiaux, avec un fort potentiel dans les paiements transfrontaliers et la finance décentralisée (DeFi). En conséquence, leur réglementation suscite un intérêt croissant de la part des banques centrales à travers le monde.





Par exemple, la Réserve fédérale américaine et l'Union européenne ont déjà introduit des cadres réglementaires visant à garantir la légalité et la stabilité des stablecoins dans les transactions transfrontalières et la gestion de la liquidité financière.





L'accent mis par la Banque populaire de Chine (PBoC) sur les stablecoins suggère qu'elle cherche activement un équilibre entre la stabilité financière et l'innovation fintech, se préparant ainsi à d'éventuels ajustements de politique à l'avenir. En tant qu'élément clé du marché des cryptomonnaies, les stablecoins et leur cadre réglementaire en évolution joueront un rôle central dans le futur de la finance mondiale. Le suivi continu de ce secteur par la Chine indique que son exploration de la réglementation des cryptomonnaies n'est pas figée et qu'elle pourrait progressivement s'engager dans les discussions internationales sur la supervision des stablecoins.









Bien que la Banque populaire de Chine (PBoC) continue d'insister sur les risques associés aux actifs numériques dans son rapport 2024, son approche ne se limite plus uniquement à la prévention des risques. Elle s'intéresse désormais à l'évolution des marchés mondiaux et aux tendances réglementaires. Ce changement laisse entendre que la Chine pourrait affiner sa régulation des cryptomonnaies à l'avenir, s'éloignant ainsi d'une approche uniforme et stricte.Pour les acteurs du secteur et les investisseurs, deux tendances majeures se dégagent :





À court terme, les réglementations resteront strictes. Bien que le marché soit en phase de reprise progressive, le chemin vers une conformité claire pour les actifs numériques reste incertain. La Chine continentale maintient une position réglementaire rigide, ce qui signifie que les acteurs du secteur et les investisseurs doivent rester prudents et ne pas se fier uniquement aux rebonds de marché à court terme comme indicateur d'un assouplissement des politiques.





À long terme, le cadre réglementaire de Hong Kong pourrait servir de référence pour la Chine continentale. Le système de double licence de Hong Kong continue de se perfectionner, et son expérience réglementaire pourrait offrir des enseignements précieux aux décideurs chinois. À l'avenir, les régulations pourraient devenir plus précises et mieux définies, tout en garantissant la stabilité du marché et la conformité du secteur.





Dans l'ensemble, le rapport de la Banque populaire de Chine (PBoC) suggère que l'environnement réglementaire des actifs numériques reste incertain, mais que les autorités adoptent désormais une approche plus pragmatique. Alors que l'industrie des cryptomonnaies globale s'oriente vers une meilleure conformité, les politiques réglementaires chinoises pourraient également évoluer, en privilégiant des régulations plus détaillées et clarifiées.





Que ce soit pour les investisseurs, les institutions financières ou les organismes gouvernementaux, il sera essentiel de renforcer en continu la compréhension et l'adaptabilité aux nouveaux produits financiers afin de naviguer efficacement dans un paysage financier en pleine mutation.









Le Rapport sur la stabilité financière en Chine de 2024 marque un changement dans l'approche de la Banque populaire de Chine (PBoC) vis-à-vis du marché des actifs numériques. Bien que la Banque centrale continue de mettre en avant les risques liés aux cryptomonnaies, le rapport témoigne également d'un intérêt croissant pour l'évolution du marché, en particulier en ce qui concerne les tendances réglementaires mondiales. Le cadre réglementaire innovant de Hong Kong ainsi que la régulation mondiale des stablecoins figurent parmi les principaux points d'attention.





À l'avenir, avec l'affinement des politiques réglementaires et la maturation du marché, le secteur des cryptomonnaies en Chine pourrait progressivement s'aligner sur les cadres de conformité internationaux. Cependant, les participants du marché doivent rester prudents face aux incertitudes réglementaires, tandis que les professionnels du secteur doivent s'adapter aux tendances réglementaires mondiales et renforcer leur conformité pour saisir les opportunités futures.





