Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) : un phénomène de hausse fulgurante !





Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) est une cryptomonnaie meme tendance construite sur la blockchain Solana, qui se distingue par son mélange original de haute technologie et de culture du divertissement. Derrière ce projet se trouvent des figures influentes telles qu'Iqram Magdon-Ismail (cofondateur de Venmo) et Sam Lessin (investisseur historique de Venmo). Plus qu'un simple token, JELLYJELLY ambitionne de devenir un pont entre la blockchain et la vie réelle — que ce soit dans les jeux, les réseaux sociaux ou des cas d'usage concrets.





Depuis son lancement, JELLYJELLY fait sensation grâce à deux éléments clés : des fluctuations de prix en montagnes russes et un lien étroit avec l'application Jelly, une plateforme d'enregistrement d'appels vidéo intégrant une intelligence artificielle avancée. Cette fusion entre les codes viraux des memes crypto et la technologie AI a déclenché un véritable engouement communautaire, avec une vague d'investissements et des discussions enflammées sur tous les forums.





Alors, qu'est-ce qui fait de JELLYJELLY une étoile montante parmi des milliers d'autres memecoins ?

Découvrons ensemble les atouts clés de ce projet unique à travers cet article !









JELLYJELLY est un projet de memecoin lancé par Iqram Magdon-Ismail (cofondateur de Venmo) et Sam Lessin (investisseur historique de Venmo). En combinant leur expertise en finance et en technologie, ils ont introduit la blockchain dans l'univers du divertissement numérique, créant une cryptomonnaie à la fois ludique et dotée d'applications concrètes dans la vie réelle.









JELLYJELLY, ce n'est pas qu'un simple memecoin — c'est un élément central de l'écosystème de l'application vidéo Jelly.

L'application Jelly permet aux utilisateurs d'enregistrer et de partager facilement des vidéos, avec des fonctionnalités d'IA intégrée telles que le sous-titrage automatique et la génération de titres.

Ce concept original a rapidement suscité un fort intérêt au sein de la communauté.





Le projet a également été lancé via pump.fun, une plateforme spécialisée dans le soutien aux memecoins sur la blockchain Solana. Grâce à pump.fun, JELLYJELLY a bénéficié d'une exposition rapide et transparente sur le marché, renforçant la confiance des investisseurs et stimulant la croissance du token.









Dès son premier jour de lancement, JELLYJELLY a secoué le marché des cryptomonnaies avec une envolée de 70,000 %, portée par une liquidité exceptionnelle sur des plateformes majeures comme MEXC. Une augmentation aussi vertigineuse reste extrêmement rare dans l'univers des memecoins, illustrant l'attrait incroyable du projet auprès des investisseurs.





La capitalisation de JELLYJELLY est ainsi passée de 18 millions de dollars à 250 millions de dollars en un temps record, avant de chuter brutalement suite à des ajustements techniques. Actuellement, le prix du token oscille autour de 0.015 $, bien en dessous de son pic historique.





Selon les analystes, cet emballement est le résultat d'un puissant effet FOMO (fear of missing out) combiné à une stratégie marketing ultra-agressive, provoquant des fluctuations extrêmes. C'est à la fois une opportunité unique pour ceux qui ont su acheter au bon moment, mais aussi un risque élevé pouvant rapidement entraîner des pertes importantes. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure à hauts risques, une surveillance attentive des graphiques et des tendances du marché est indispensable.









JELLYJELLY adopte un modèle de tokenomics simple mais efficace, garantissant transparence et équité pour l'ensemble des investisseurs.





Offre fixe totale : 999,999,099 tokens, sans mécanisme de combustion ni calendrier de vesting.

Tous les tokens ont été émis dès le départ, éliminant tout risque de manipulation de l'offre et assurant une transparence totale.

Aucune allocation privée pour l'équipe fondatrice ou les investisseurs institutionnels, créant un environnement de marché équitable.

Cette stratégie d'émission renforce la confiance de la communauté et limite les effets négatifs liés au contrôle de l'offre.





Pas de prévente, pas d'allocations privées, conformément aux règles de pump.fun, réduisant les risques de manipulation des prix.

Accès égal aux tokens pour tous les investisseurs dès le lancement, assurant une répartition équitable.





À ses débuts, JELLYJELLY a connu une flambée des prix grâce à l'intérêt massif de la communauté.

À long terme, ce modèle aide à stabiliser le projet dans un marché de cryptomonnaies naturellement volatil.

Ce modèle de tokenomics transparent renforce non seulement la crédibilité de JELLYJELLY, mais en fait également une option attrayante pour les investisseurs en quête de memecoins prometteurs.









Jelly est une plateforme de partage vidéo conçue pour simplifier l'enregistrement et la diffusion d'appels vidéo. Grâce à l'intégration de l'IA, l'application génère automatiquement des sous-titres et des titres, rendant le contenu plus professionnel et attractif, sans avoir besoin d'un montage complexe.





Le token JELLYJELLY offre un accès anticipé aux fonctionnalités premium de l'application.

Il sert également de moyen de transaction et stimule l'engagement des utilisateurs.

La croissance de l'application Jelly génère une demande croissante pour le token, créant un lien fort entre les deux.





Avec l'expansion de la base d'utilisateurs de Jelly, JELLYJELLY présente un potentiel de croissance important. Si le projet parvient à bâtir une communauté solide et à s'ouvrir à la DeFi, la valeur du token pourrait se renforcer davantage. Cela crée un cercle vertueux, dans lequel le développement de l'application alimente la demande du token, et la popularité du token élargit l'écosystème Jelly, assurant ainsi une croissance durable pour les deux.









Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) : bien plus qu'un simple memecoin — JELLYJELLY représente une fusion créative entre la technologie de la blockchain Solana et des cas d'usage concrets. Grâce à une stratégie marketing audacieuse, au soutien actif de sa communauté et au potentiel de croissance de l'application Jelly, le projet a rapidement attiré l'attention du marché. Bien que des risques subsistent, la solidité technologique de JELLYJELLY et sa capacité à évoluer en font un actif numérique à surveiller de près.





Son modèle d'émission transparent et équitable, allié à une communication efficace, a posé les bases d'un développement prometteur. Toutefois, les investisseurs doivent suivre attentivement les fluctuations du marché et adopter une stratégie d'investissement réfléchie pour évoluer dans un environnement aussi dynamique.





