Paysage réglementaire au mois de juin : la législation américaine et les politiques asiatiques au cœur de l'attention

Ce mois marque un tournant décisif dans la régulation mondiale des cryptomonnaies, avec des réformes majeures adoptées dans plusieurs pays. De la législation sur les stablecoins aux environnements réglementaires expérimentaux, en passant par la légalisation complète ou l'application stricte des règles, une nouvelle vague de régulations redéfinit la manière dont les actifs numériques sont encadrés et intégrés aux cadres nationaux. Cet article revient sur les développements récents au Vietnam, aux États-Unis, en Malaisie et à Singapour, offrant un aperçu de la carte réglementaire mondiale en pleine mutation.









Le 17 juin, le Sénat américain a adopté le GENIUS Act (Stablecoin Regulation Framework) à une large majorité (68 voix contre 30), marquant l'établissement du tout premier cadre fédéral complet pour les actifs numériques indexés sur le dollar américain.









Les émetteurs doivent détenir des actifs de réserve très liquides, tels que des dollars américains ou des bons du Trésor à court terme.

Une publication mensuelle de la composition des réserves est exigée afin de garantir une capacité de rachat intégrale au ratio de 1:1.

Un système de licences sera instauré, introduisant des normes d'agrément officielles pour les émetteurs.





Le texte est désormais examiné par la Chambre des représentants et devra recevoir l'approbation présidentielle pour entrer en vigueur.





Le GENIUS Act pose les bases juridiques de l'émission de stablecoins aux États-Unis, ouvrant la voie à leur intégration progressive dans le système réglementaire fédéral. Il a également des implications majeures pour les principaux émetteurs comme Tether et Circle









Le 14 juin, l'Assemblée nationale vietnamienne a adopté la Loi sur l'industrie des technologies numériques, intégrant pour la première fois les actifs numériques dans le cadre réglementaire du pays. La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026.









Les actifs numériques sont répartis en deux catégories : actifs virtuels et actifs cryptographiques.

Les titres financiers, devises fiduciaires et produits dérivés financiers sont exclus du périmètre.

Un cadre réglementaire sera établi, incluant la classification des actifs, des mécanismes de licence et une supervision prudentielle.

Des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de cybersécurité seront alignées sur les recommandations du GAFI.





En plus des actifs numériques, la loi définit des incitations stratégiques pour les secteurs de l' IA , des semi-conducteurs et des infrastructures numériques, dans le but de positionner le Vietnam comme un hub technologique régional.





Cette avancée marque une étape clé dans la modernisation réglementaire du pays et dans sa quête de souveraineté numérique. Le Vietnam pourrait devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à adopter un cadre juridique complet pour les actifs numériques.









Lors du Sasana Symposium de mi-juin, le Premier ministre Anwar Ibrahim a annoncé la création du Digital Asset Innovation Hub, un bac à sable réglementaire destiné à tester les nouvelles technologies financières dans un environnement contrôlé.









Déploiement d'un stablecoin adossé au ringgit malaisien (MYR).

Exploration des paiements programmables.

Soutien à la finance de chaîne d'approvisionnement et à la tokenisation d'actifs.





Le premier ministre Anwar Ibrahim a présenté cette initiative comme un « nouveau chapitre pour l'économie numérique de la Malaisie », affirmant la volonté du gouvernement de réunir infrastructures, politiques publiques et talents pour faire du pays un centre régional du Web3. Contrairement à d'autres juridictions qui resserrent l'encadrement, la Malaisie opte pour une approche inclusive et ouverte à l'innovation. En réduisant les barrières d'entrée via ce mécanisme réglementaire, le pays espère attirer des projets Web3 en phase d'incubation et favoriser l'essor de son écosystème d'actifs numériques.









Longtemps considérée comme un refuge réglementaire pour l'innovation cryptographique en Asie, Singapour a opéré un virage politique marqué avec de nouvelles règles émises par la Monetary Authority of Singapore (MAS) en juin. Ces mesures visent à limiter l'arbitrage réglementaire et la prolifération des sociétés-écrans, en conformité avec les normes du GAFI pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).









Toutes les entités ne disposant pas d'une licence de fournisseur de services en tokens numériques (DTSP) doivent cesser leurs services aux clients étrangers d'ici le 30 juin.

Aucun délai de grâce : les infractions peuvent entraîner jusqu'à 250 000 SGD d'amende et trois ans de prison.

Les mesures s'appuient sur la Section 137 du Financial Services and Markets Act (FSM Act)





MAS avait déjà durci les règles l'an dernier en imposant la ségrégation complète des actifs clients et en interdisant la participation des particuliers au staking de tokens. Ces nouvelles exigences s'inscrivent dans une feuille de route réglementaire suivie de longue date, et non dans une répression soudaine.





Les entreprises bien conformes pourront prospérer dans ce nouveau cadre, mais celles sans licence devront désormais envisager d'autres juridictions. L'industrie se réoriente rapidement vers une standardisation et une centralisation accrues. L'impact dépasse le cadre institutionnel : de nombreux professionnels sont touchés individuellement, certains voyant leur demande de visa de travail ou de résidence permanente suspendue. Cela pourrait entraîner une fuite des talents localisée dans le secteur des cryptomonnaies de Singapour.









De la reconnaissance légale des actifs numériques au Vietnam à l'adoption d'une loi fédérale sur les stablecoins aux États-Unis, en passant par le soutien à l'innovation en Malaisie et le durcissement réglementaire à Singapour, la politique mondiale en matière de cryptomonnaies entre dans une phase résolument multipolaire :





Pays Évolution réglementaire Mots-clés réglementaires Vietnam Reconnaissance légale des actifs numériques Régulation classifiée, lutte contre le blanchiment d'argent, clarté réglementaire États-Unis Le Sénat adopte une législation sur les stablecoins Réserves, transparence, cadre fédéral Malaisie Lancement officiel d'un bac à sable réglementaire Stablecoin local, paiements programmables, tests technologiques Singapour Application immédiate sans période de transition Seuil de licence, anti-arbitrage, redéploiement régional





La clarté réglementaire devient un levier d'attractivité : les marchés émergents comme le Vietnam et la Malaisie attirent l'innovation technologique via des lois structurantes et des bacs à sable réglementaires.

Le durcissement de la surveillance redéfinit le paysage : l'approche plus stricte de Singapour pousse capitaux et talents vers des centres plus favorables comme Hong Kong, Dubaï ou le Japon.

Les stablecoins deviennent un enjeu central de conformité : entre législation américaine et expérimentations asiatiques, les stablecoins locaux et adossés au dollar sont de plus en plus intégrés à des cadres réglementaires structurés.





Pour l'industrie des cryptomonnaies, cette phase marque un moment charnière, à la fois riche en opportunités et exigeant en matière de conformité. La réglementation façonne désormais les flux de capitaux, les trajectoires des projets et le coût d'implantation. À l'avenir, la capacité à naviguer entre plusieurs juridictions avec agilité sera essentielle à la survie et à la croissance.



