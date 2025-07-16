KAI Battle of Three Kingdoms : une fusion innovante entre jeu de cartes stratégique et technologie blockchain

KAI Battle of Three Kingdoms (ci-après désigné « KAI Battle ») est un jeu de cartes de stratégie en auto-bataille développé à partir de la célèbre licence Sangokushi Taisen (La Bataille des Trois Royaumes) de SEGA. Ce jeu vise à offrir une toute nouvelle expérience de bataille stratégique des Trois Royaumes aux joueurs du monde entier.









KAI Battle est un jeu de cartes stratégique blockchain, co-développé par Double Jump Tokyo et SEGA. Il bénéficie de la licence officielle de Sangokushi Taisen, l'arcade culte lancée par SEGA en 2005. Le jeu a été adapté pour plusieurs plateformes, dont PC, iOS et Android.













Le jeu conserve le gameplay central de Sangokushi Taisen — un système d'auto-bataille en trois phases mettant l'accent sur la « compétition mentale ». Les joueurs n'ont pas besoin de maîtriser des commandes complexes : la clé réside dans la sélection intelligente des héros, la formation des équipes et la planification stratégique. Les combats se déroulent automatiquement, rendant les décisions stratégiques initiales cruciales.









Contrairement aux jeux de cartes traditionnels, souvent déséquilibrés par la rareté des cartes, KAI Battle introduit un « système de recrutement » qui met l'accent sur la stratégie plutôt que sur l'accumulation de cartes rares. Cela permet aux nouveaux joueurs de remporter des victoires grâce à leur perspicacité et à un déploiement tactique réfléchi.









Le jeu propose deux types de cartes : les cartes de héros classiques et les cartes de Seigneurs Éveillés (NFT). Les cartes classiques sont obtenues via le gameplay standard et ne possèdent aucun attribut NFT, ce qui permet à tous les joueurs de participer. Les cartes de Seigneurs Éveillés sont des NFTs en édition limitée, dotées d'améliorations de niveau, d'illustrations rares et de compétences uniques, combinant ainsi valeur de collection et utilité en jeu.













Déploiement initial : placement de héros dans une équipe de coût total 4 pour établir la base de départ.

Phase de recrutement : à chaque tour, les joueurs peuvent recruter différentes troupes (cavalerie, archers, infanterie, chars) pour diversifier leur stratégie.

Auto-bataille : les affrontements sont automatiques ; seule la préparation stratégique influence l'issue.

Compétition en trois étapes : début, milieu et fin de partie. Chaque phase permet le recrutement et le déploiement. La victoire s'obtient par la capture de la cité ennemie.









Les cartes NFT « Seigneurs Éveillés » peuvent être librement échangées sur la place de marché. Les joueurs peuvent vendre leurs cartes améliorées ou générer des profits via le trading, alimentant une économie Web3 adossée à la valeur du jeu.









Le jeu intègre des modes communautaires dynamiques : guerres de guildes (GvG), tournois organisés par les joueurs, compétitions officielles. Les participants peuvent obtenir des points airdrop ou des récompenses en tokens, stimulant l'engagement de la communauté.









Le projet repose sur la blockchain Oasys, conçue pour les jeux. Elle offre un haut débit de transactions (TPS) et de faibles frais de gaz, assurant une expérience fluide et économique pour les utilisateurs.













Le token SGC constitue le cœur de l'économie du jeu. Émis sur la blockchain Oasys, il peut être gagné en accomplissant des tâches, en remportant des matchs ou en participant à des événements. Le SGC permet également d'acheter des actifs numériques, de participer à des enchères ou d'échanger contre des récompenses physiques.









Les joueurs peuvent obtenir des SGC par les méthodes suivantes :





Récompenses de classement

Victoires GvG

Participation à des tournois officiels ou communautaires

Staking de tokens pour obtenir des droits sur les dividendes









Achat de « packs de cartes éveillées » (NFT)

Déblocage de tournois, modes avancés et autres contenus

Paiement de frais d'inscription à des événements communautaires









KAI Battle of Three Kingdoms est un jeu de cartes stratégique en auto-bataille développé à partir de la licence classique de SEGA. Il hérite non seulement de l'essence même du jeu original, mais y intègre également des innovations issues de la technologie blockchain. Grâce à des cartes de héros magnifiquement conçues, un gameplay stratégique riche, un environnement compétitif équitable et un écosystème communautaire dynamique, KAI Battle offre aux joueurs une toute nouvelle expérience de bataille stratégique inspirée des Trois Royaumes. De plus, l'économie intégrée du token SGC permet aux joueurs de profiter d'opportunités de gains supplémentaires et d'un potentiel réel de valorisation.





Le token SGC, au cœur du jeu, permet aux joueurs de bénéficier d'un système de récompenses et d'un potentiel de valorisation réel.





