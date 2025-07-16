Explications des Tokenomics de Kaspa : Lancement équitable, halving progressif et distribution durable





L'économie du token Kaspa est un élément essentiel de son écosystème, conçu pour promouvoir une distribution équitable, la décentralisation et la durabilité à long terme. Son modèle d'émission de tokens repose sur les principes fondamentaux introduits par Satoshi Nakamoto dans Bitcoin, tout en répondant aux lacunes des systèmes traditionnels de distribution des tokens grâce à des mécanismes de halving innovants et un processus de minage équitable.









Le token Kaspa (Paire de trading : *URLS-KAS_USDT*) dispose d'une offre totale de 28.7 milliards de tokens et utilise un modèle de réduction progressive de l'émission pour réguler l'émission. Contrairement au cycle de halving de Bitcoin, qui a lieu tous les quatre ans, Kaspa applique une réduction mensuelle progressive à un taux de (1/2)^(1/12), soit environ 8.33 %, ce qui entraîne une réduction de 50 % des récompenses de bloc chaque année. Ce design préserve la nature déflationniste du halving tout en évitant les chocs de marché souvent associés aux baisses d'émission abruptes.









Kaspa a été lancé en novembre 2021 sans pré-minage, sans pré-vente et sans allocations privées. Tous les tokens sont distribués exclusivement via le minage, garantissant un processus de distribution des tokens équitable et transparent. Le minage reposait initialement sur le matériel CPU, et au fur et à mesure de la maturation du projet, des contributeurs communautaires ont développé des logiciels de minage GPU pour démocratiser davantage l'accès et la participation.









L'architecture blockDAG de Kaspa permet la génération de blocs en sous-seconde, réduisant considérablement la volatilité des récompenses et améliorant la faisabilité du minage en solo. Cela permet aux mineurs avec une puissance de calcul inférieure d'obtenir des rendements réguliers sans avoir besoin de rejoindre de grands pools de minage. En conséquence, le protocole réduit le risque de centralisation du minage et renforce la décentralisation et la sécurité du réseau.









Minage CPU : Dans le mois suivant le lancement du mainnet, les activités de minage étaient principalement effectuées à l'aide de CPU. Cela a permis aux premiers membres de la communauté d'accéder facilement au réseau et de participer dès le départ.





Minage GPU : En décembre 2021, le premier logiciel de minage GPU a été introduit par les membres de la communauté Kaspa, améliorant considérablement l'efficacité du minage et attirant une base de participants plus large.





Minage FPGA : Les progrès suivants ont vu l'adoption progressive du minage FPGA (Field-Programmable Gate Array), augmentant encore la puissance de hachage du réseau et l'efficacité opérationnelle.





Minage ASIC : En avril 2023, le début de l'ère ASIC pour Kaspa a eu lieu, avec le lancement des premiers mineurs ASIC spécifiques à l'application (ASIC) optimisés pour le protocole Kaspa par IceRiver, permettant un nouveau niveau de performance et d'évolutivité dans les opérations de minage.









Le token natif de Kaspa, KAS , est distribué exclusivement par le biais du minage, évitant les pré-ventes et allocations privées qui peuvent entraîner de la centralisation et un accès inégal. Ce modèle de distribution équitable et transparent garantit que tous les mineurs ont une opportunité égale de gagner des tokens, renforçant la confiance de la communauté et favorisant un réseau plus décentralisé. Le mécanisme de réduction progressive de l'émission soutient également la durabilité de la valeur à long terme en introduisant un approvisionnement contrôlé des tokens au fil du temps.









Le token KAS ne fonctionne pas seulement comme un moyen d'échange, mais aussi comme un mécanisme clé d'incitation au sein de l'écosystème Kaspa. Les mineurs sont récompensés par des KAS pour avoir fourni des ressources de calcul afin de sécuriser le réseau, tandis que les utilisateurs utilisent les KAS pour les transactions et les frais de réseau. Au fur et à mesure que l'écosystème évolue, le token devrait jouer un rôle de plus en plus important dans des cas d'utilisation supplémentaires, notamment les contrats intelligents, la finance décentralisée (DeFi) et les applications Web3, améliorant ainsi son utilité générale et sa proposition de valeur.









1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel

3) Choisissez votre type d'ordre, entrez la quantité, le prix et d'autres paramètres pertinents, puis effectuez votre transaction.







Les tokenomics de Kaspa sont axées sur l'équité et la durabilité, s'appuyant sur les principes de conception originaux de Bitcoin tout en introduisant des mécanismes d'émission innovants et des méthodes de minage pour atteindre une plus grande décentralisation et une participation plus large. Son modèle de token ne fournit pas seulement une base solide pour l'écosystème Kaspa, mais offre également des perspectives et des références précieuses pour le développement continu de la technologie blockchain.



