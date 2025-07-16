KernelDAO : un pionnier du Restaking qui stimule l'efficacité du capital dans le Web3





MEXC est ravi d'annoncer le listing officiel de KERNEL en trading au comptant et sur les contrats à terme à partir du 14 avril 2025. Le calendrier détaillé est le suivant :





Trading de KERNEL/USDT au comptant : 14 avril 2025, 14:00 (UTC+2) : 14 avril 2025, 14:00 (UTC+2)

Trading des contrats à terme KERNELUSDC : 14 avril, 2025, 14:20 (UTC+2) : 14 avril, 2025, 14:20 (UTC+2)





Les dépôts de tokens KERNEL sont désormais disponibles sur MEXC. Les utilisateurs peuvent déposer leurs tokens KERNEL à l'avance en vue du lancement du trading. Les utilisateurs peuvent déposer leurs tokens KERNEL à l'avance en vue du lancement du trading.





KERNEL Airdrop+ sur MEXC. Accomplissez les tâches de dépôt et de trading pour partager une cagnotte de 135,000 USDT.









KernelDAO est un protocole de restaking pionnier qui redéfinit l'écosystème Proof-of-Stake (PoS). En débloquant une sécurité partagée et en générant de nouvelles opportunités de rendement, KernelDAO améliore considérablement l'efficacité du capital tout en fournissant une sécurité rentable aux réseaux décentralisés.





À ce jour, KernelDAO est déployé sur plus de 10 écosystèmes blockchain, dont Ethereum, BNB Chain, Arbitrum et Optimism, avec une valeur totale verrouillée (TVL) dépassant les 2 milliards de dollars – un chiffre en constante augmentation.





L'infrastructure de KernelDAO repose sur trois produits clés :





Kernel : La principale infrastructure de restaking sur BNB Chain, qui a dépassé les 660 millions de dollars en TVL en seulement trois mois, avec un taux de croissance mensuel moyen de 40 %.

Kelp LRT : Le deuxième plus grand protocole de liquid restaking token (LRT) dans l'écosystème Ethereum, avec plus de 600,000 ETH stakés à ce jour.

Gain : Une solution de récompenses tokenisées conçue pour aider les utilisateurs à maximiser leur potentiel de gains et à accéder facilement à des airdrops de premier plan. Grâce à son modèle de récompense intuitif, Gain a atteint une capitalisation boursière de plus de 120 millions de dollars de croissance organique.





En donnant du pouvoir aux stakers, développeurs et protocoles, KernelDAO s'engage à faire progresser la nouvelle génération d'innovations en matière de restaking. Sa mission plus large est de créer un accès inclusif aux technologies émergentes et de servir de pilier fondamental pour sécuriser les économies décentralisées.









Le token KERNEL agit comme l'actif de gouvernance unifié des écosystèmes Kernel, Kelp LRT et Gain, jouant un rôle fondamental et intégrateur au sein de l'ensemble de la suite de protocoles KernelDAO.





L'offre totale de KERNEL est plafonnée à 1 milliard de tokens, avec une offre en circulation initiale de 162,317,496 KERNEL, soit 16.23 % de l'émission totale au lancement.





KernelDAO adopte un modèle de distribution de tokens axé sur la communauté, conçu pour refléter ses principes fondamentaux de gouvernance décentralisée, de développement durable de l'écosystème, de création de valeur à long terme et de répartition équitable. Comme précisé dans le whitepaper officiel, la stratégie de distribution des tokens s'organise comme suit :

Utilisateurs et communauté (55 %) 10 % alloués à l'airdrop de la Saison 1 5 % pour les Saisons 2 et 3 respectivement 35 % réservés aux récompenses communautaires à long terme, déverrouillées progressivement Équipe (20 %) Soumis à une période d'acquisition de 30 mois Aucun token attribué au lancement Vente privée (20 %) —— Fonds de l'écosystème (5 %) ——













Le token KERNEL joue un rôle essentiel et intégré au sein des écosystèmes Kernel et Kelp. Ses principales fonctions sont les suivantes :





1) Sécurité mutualisée via Kernel

Les utilisateurs peuvent staker des tokens KERNEL afin de fournir une sécurité économique aux applications décentralisées construites sur la plateforme Kernel, renforçant ainsi la robustesse et la fiabilité de l'écosystème.





2)Mécanisme d'assurance contre le slashing

Les tokens KERNEL mis en staking servent de garantie en cas d'incidents de slashing impliquant le rsETH ou d'autres participants du protocole. En échange, les stakers peuvent recevoir une part des récompenses distribuées par le protocole. De plus, ces tokens permettent de couvrir les pertes éventuelles liées au slashing sur la plateforme Kernel elle-même, ajoutant un niveau de protection tout en incitant à la participation par un partage des récompenses.





3) Participation à la gouvernance

Gouvernance de la plateforme Kernel : Les détenteurs de KERNEL peuvent voter sur des décisions clés telles que les frais du protocole, les conditions de slashing ou d'autres paramètres liés à la plateforme.

Gouvernance de Kelp LRT et Gain : Les détenteurs participent également aux décisions de gouvernance de l'écosystème élargi, comme la sélection et le rééquilibrage des AVS (services validés activement), les propositions d'opérateurs et d'autres initiatives stratégiques.





En somme, KERNEL agit à la fois comme socle de gouvernance et comme mécanisme de sécurisation économique des écosystèmes Kernel et Kelp, s'imposant comme un pilier central dans le développement d'une infrastructure décentralisée pérenne.









En 2024, KernelDAO a levé avec succès 10 millions de dollars dans le cadre d'un financement stratégique mené par de grands investisseurs institutionnels, dont Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited et Hypersphere Ventures.





Parallèlement, KernelDAO a lancé un fonds stratégique dédié à l'écosystème de 40 millions de dollars, soutenu par des partenaires clés tels que Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures et Cypher Capital. Ce fonds vise à accélérer le développement de plus de 45 projets innovants intégrant l'infrastructure de restaking de Kernel, renforçant ainsi l'utilité du token KERNEL et étendant sa présence au sein de l'écosystème BNB Chain.









KernelDAO se positionne stratégiquement pour tirer parti d'un large éventail d'opportunités de marché émergentes, notamment :





Le développement de solutions de restaking liquide pour Ethereum et d'autres actifs majeurs de la blockchain ;

La mise en place d'une infrastructure de restaking robuste sur les écosystèmes de Layer-1 comme BNB Chain, avec des projets d'expansion vers d'autres réseaux blockchain ;

La convergence entre DeFi, CeFi et finance traditionnelle, via le développement de solutions tokenisées pour la DeFi, la CeDeFi et l'intégration d'actifs du monde réel (RWA).





Grâce à la création continue de produits et d'infrastructures résilients et novateurs, KernelDAO s'engage à transformer le paysage de la finance décentralisée et à générer une valeur durable à long terme pour tous les participants de son écosystème.

Vous recherchez une plateforme de trading offrant une grande liquidité, des frais réduits, un effet de levier flexible et une expérience utilisateur fluide et sécurisée ? MEXC est le choix idéal. MEXC sera la première plateforme à lister le token KERNEL à la fois sur le marché Spot et les contrats à terme. Suivez ces trois étapes simples pour commencer à trader KERNEL sur MEXC :





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel

2) Entrez « KERNEL » dans la barre de recherche et sélectionnez la paire de trading au comptant ou de contrats à terme souhaitée ;

3) Choisissez votre type d'ordre, indiquez la quantité et le prix, puis passez votre ordre.







