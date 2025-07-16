KiloEx : Construire une plateforme de trading décentralisée avec une économie de token innovante

KiloEx est un projet blockchain innovant qui vise à créer une plateforme de trading décentralisée multifonctionnelle. Elle offre aux utilisateurs une expérience de trading de cryptomonnaies fluide, sécurisée et efficace. Au-delà des fonctionnalités classiques, KiloEx intègre le staking, les pools de liquidité et des mécanismes de récompense, proposant ainsi un écosystème complet aux passionnés de crypto et aux investisseurs.





Dans l'univers des cryptomonnaies et de la DeFi, la tokenomics est un facteur clé de réussite. Le modèle économique de KiloEx repose sur une structure innovante qui garantit la durabilité à long terme, stimule l'engagement des utilisateurs et attire les fournisseurs de liquidité.









L'économie de KiloEx repose sur deux tokens principaux : KILO et xKILO. Chacun joue un rôle distinct tout en contribuant à la stabilité de l'écosystème de la plateforme.





KILO : le token utilitaire natif de KiloEx, utilisé pour le paiement des frais de transaction, la participation à la gouvernance, les récompenses utilisateurs, et plus encore.

xKILO : un token non transférable et non liquide, conçu principalement pour le partage des revenus, les mécanismes d'incitation et la gestion des risques.









KILO et xKILO sont les deux piliers centraux de l’économie de jetons de KiloEx. Leurs fonctions sont complémentaires et assurent le développement sain de la plateforme.





Mécanisme de conversion 1:1 : les utilisateurs peuvent convertir des KILO en xKILO pour bénéficier du partage des revenus. Ce mécanisme permet à KILO de soutenir la gestion de la liquidité, tandis que xKILO encourage une participation à long terme dans l’écosystème de la plateforme.

Mécanisme d’incitation : les utilisateurs qui stakent des xKILO reçoivent non seulement une part des frais de transaction de la plateforme, mais accèdent également à des récompenses et privilèges supplémentaires. Ce système d’incitation double permet de maintenir l’activité sur la plateforme, renforcer la fidélité des utilisateurs et stimuler une croissance continue.













Le xKILO est au cœur du mécanisme de partage des revenus de KiloEx. Lorsque les utilisateurs convertissent leurs KILO en xKILO, ils deviennent éligibles à la redistribution des revenus générés par la plateforme. Les utilisateurs participant aux pools de staking unilatéraux peuvent recevoir des récompenses en xKILO, en USDT, ainsi qu'une part des frais de trading.





Répartition des frais de trading :





40 % alloués à la croissance et aux opérations de la plateforme.

30 % redistribués aux détenteurs de xKILO, pour encourager la détention à long terme.

30 % injectés dans les pools de liquidité pour garantir la stabilité du marché et des transactions fluides









En stakant du xKILO, les utilisateurs accèdent non seulement au partage des revenus, mais débloquent également des avantages VIP, tels que des frais de trading réduits et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Ce modèle encourage la détention à long terme et contribue à un écosystème plus durable.









Les utilisateurs peuvent convertir leur xKILO staké en KILO via un système de rachat personnalisable. Ils peuvent choisir le pourcentage à racheter (entre 50 % et 100 %) ainsi que la durée de rachat (de 15 jours à 6 mois), ce qui leur permet de gérer stratégiquement leurs récompenses KILO en fonction des conditions de marché et de leurs objectifs d'investissement.









Au-delà du partage des frais, le xKILO agit comme un levier clé pour les récompenses et incitations de la plateforme. Il est utilisé dans les opérations de KiloEx, incluant les récompenses pour les partenaires et utilisateurs, ainsi que dans la trésorerie de la plateforme et d'autres cas d'usage spécifiques.









KiloEx repose sur deux tokens clés : le token utilitaire KILO et le token escrow xKILO, avec une offre totale de 1 milliard. L'offre initiale en circulation est de 21,17 %, déterminée par l'Événement de Génération de Tokens (TGE) et les airdrops communautaires pour les premiers utilisateurs inscrits sur la liste blanche. La distribution des tokens est la suivante :





27 % alloués à l'écosystème, libérés de manière linéaire sur 4 ans

10 % distribués en airdrops aux utilisateurs fidèles

8 % réservés aux futures récompenses de staking, libérées sur 4 ans

20 % alloués à l'équipe et aux projets d'expansion, avec une période de verrouillage de 1 an, suivie d'une libération sur 3 ans

8 % réservés à la vente privée, avec une période de verrouillage de 1 an, suivie d'une libération sur 3 ans

10 % destinés aux investissements stratégiques, avec une période de verrouillage de 1 an, suivie d'une libération sur 3 ans

5 % alloués aux conseillers, avec une période de verrouillage de 1 an, suivie d'une libération sur 3 ans

5 % destinés aux fournisseurs de liquidité

5 % alloués à une vente publique exclusive de TGE via Binance Wallet

2 % réservés pour le marketing

Pour cet airdrop TGE, KiloEx distribuera 8,5 % des tokens $KILO et $xKILO sur la BNB Chain, tandis que les 1,5 % restants seront distribués lors de futures campagnes d'airdrop. Au cours de la première année de lancement, les tokens de l'équipe et des investisseurs resteront verrouillés, garantissant un processus de lancement équitable et axé sur la communauté.













La distribution des frais de trading est un pilier central du modèle économique de KiloEx. En répartissant les frais entre les différentes parties prenantes, la plateforme garantit un écosystème équilibré et durable.





Distribution des frais de trading : les frais payés par les traders sont répartis entre l'écosystème de la plateforme, les détenteurs de xKILO et les pools de liquidité. Ce modèle incite à la détention de xKILO et assure des fonds suffisants pour le développement futur de la plateforme.





Trésorerie et rentabilité de la plateforme : la gestion de la trésorerie de KiloEx permet aux traders qui prévoient correctement les tendances du marché de réaliser des profits. Ceux qui se trompent reçoivent une compensation sur marge financée par la trésorerie. Ce mécanisme crée un environnement de trading plus équitable et stable, tout en assurant la bonne santé du pool de liquidité.









Le modèle économique de KiloEx est pensé pour garantir la durabilité de la plateforme et encourager une participation à long terme des utilisateurs. L'association des tokens KILO et xKILO permet non seulement d'assurer la liquidité et les incitations nécessaires au bon fonctionnement de l'exchange, mais aussi d'offrir aux utilisateurs des revenus partagés, une gestion des risques et des options d'investissement flexibles. À mesure que la finance décentralisée évolue, le modèle innovant de KiloEx a le potentiel de devenir une référence du secteur, attirant toujours plus d'utilisateurs, de fournisseurs de liquidité et de partenaires pour soutenir la croissance continue de la plateforme.





Avertissement : Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou toute autre activité de conseil, et ne représente en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn propose ces informations à titre de référence uniquement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et d'investir avec prudence. Toute décision d'investissement relève de votre seule responsabilité.