KiloEx : Du trading fluide à l'innovation des mécanismes, une nouvelle vision du Perp DEX





KiloEx est un échange décentralisé (Perp DEX) spécialisé dans le trading de contrats perpétuels. Sa mission : offrir une expérience de trading fluide et efficace, tout en renforçant la stabilité et la fiabilité des transactions grâce à des mécanismes innovants. La plateforme est compatible avec plusieurs blockchains, dont BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko et Base.





KiloEx utilise les différentiels de taux de financement pour aligner le prix des contrats perpétuels sur celui du marché au comptant, garantissant ainsi une plus grande stabilité des prix.





Pas besoin de tokens natifs pour le gas : les frais peuvent être payés en USDT ou USDC, sans conversion supplémentaire.

Transactions sans gas avec une expérience fluide : aucune signature complexe, pour une interface simple et intuitive.

Exécution rapide, comparable à celle des CEX : la technologie optimisée assure une vitesse de trading élevée et une grande réactivité.





Selon les données officielles, le volume de trading total sur KiloEx a dépassé 36 milliards de dollars, avec un open interest supérieur à 8 millions de dollars — dont près de 1.3 million sur les dernières 24 heures. La plateforme compte près de 8 millions d'utilisateurs et sa communauté Telegram regroupe plus de 1 million de membres.













KiloEx propose un protocole de contrats perpétuels entièrement décentralisé, permettant un trading à effet de levier jusqu'à 125x sur plus de 70 actifs numériques, incluant BTC, ETH, des memecoins, tokens DeFi, actifs liés à l'IA et même des paires de devises. Grâce à son modèle unique de pool de liquidité Vault, KiloEx optimise l'efficacité de la liquidité tout en garantissant des rendements stables.





KiloEx remplace le traditionnel carnet d'ordres par un système innovant à double pool. Les utilisateurs tradent directement avec les pools de liquidité en temps réel, ce qui élimine les problèmes de slippage et réduit les risques de liquidité causés par des mouvements de marché déséquilibrés.









Partage des frais : 30 % des frais de transaction des utilisateurs sont alloués au Vault. Le reste est destiné aux remises et à la croissance de l'écosystème.

Récompenses de staking : les stakers du pool de base reçoivent une part des frais de transaction. Le pool Buffer, quant à lui, accumule des fonds à long terme pour offrir des rendements compétitifs, même en marché baissier, surpassant les agrégateurs de rendement classiques.





En verrouillant les remises via smart contracts, KiloEx attire un large réseau de partenaires, stimulant ainsi une croissance exponentielle de sa base d'utilisateurs.









KiloEx propose une interface simplifiée pensée pour les nouveaux utilisateurs. Les paramètres complexes sont masqués, et l'ouverture ou la clôture de positions se fait en seulement trois étapes. En cas de risque de liquidation, un mécanisme de liquidation partielle est activé pour éviter aux utilisateurs de perdre l'intégralité de leur capital.













Le Vault hybride permet aux utilisateurs de fournir de la liquidité sous plusieurs formes d'actifs, optimisant ainsi la structure du capital tout en générant des rendements réels et significatifs, notamment pour les LSTs et autres actifs majeurs. Le Vault hybride se compose de deux parties : 50 % en USDT et 50 % en actifs non-USDT. Le rendement élevé provient des frais de trading générés par les utilisateurs à l'intérieur du modèle Vault.









KiloEx prend en charge plusieurs blockchains, dont BNB Chain, opBNB, Manta, Taiko et Base. Grâce à un pont cross-chain intégré, les utilisateurs peuvent passer d'un réseau à l'autre en toute fluidité. KiloEx prévoit également de s'étendre à d'autres blockchains publiques, comme Solana.









« KiloEx : Construire une plateforme de trading décentralisée avec un modèle économique innovant ». KILO est le token natif de la plateforme KiloEx, avec une offre totale de 1 milliard d'unités. Il offre plusieurs avantages : participation à la gouvernance, partage des frais de trading et récompenses de staking. Pour plus d'informations sur l'économie du token, consultez l'article









Étapes pour acheter du KILO sur MEXC :

application MEXC ou connectez-vous sur le 1）Ouvrez l'ou connectez-vous sur le site officiel

KILO, puis sélectionnez le trading au comptant ou contrats à terme. 2）Utilisez la barre de recherche pour trouver, puis sélectionnez leou

3）Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix, puis validez votre transaction.





En tant que plateforme d'échange d'actifs numériques de premier plan, MEXC offre des frais de trading réduits, des transactions rapides, une large couverture d'actifs et une liquidité profonde — aidant les investisseurs à saisir les opportunités d'un marché de cryptomonnaies en constante évolution.





Avertissement : ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou consulting, et ne représente en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Academy fournit ces informations à titre purement informatif. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. Toutes les décisions d'investissement sont prises de manière indépendante par les utilisateurs.