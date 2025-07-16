Comienza la batalla por el stablecoin del won surcoreano: ¿quién tomará la delantera: los bancos, las tecnológicas o los innovadores?

Con el desarrollo global de las monedas digitales y la tecnología blockchain, las stablecoins , un componente esencial de la economía digital, están entrando rápidamente en el centro de atención regulatoria y comercial en varios países. Corea del Sur, un centro clave de innovación fintech en Asia, está siendo testigo de una carrera a gran escala para desarrollar stablecoins vinculadas al won coreano. Este artículo ofrece un análisis detallado de los movimientos más recientes de alianzas bancarias, gigantes tecnológicos y empresas Web3 surcoreanas, explorando quién podría liderar esta ola de transformación monetaria digital.









Tras la introducción de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales en 2023, los reguladores surcoreanos han dejado claro que las stablecoins, especialmente aquellas vinculadas al won, serán una prioridad en su agenda regulatoria. Este cambio se debe a varios factores clave:





Consecuencias del colapso de Terra : El caso de : El caso de LUNA y UST en 2022 causó grandes pérdidas a usuarios surcoreanos. Como respuesta, se exige que todos los proyectos de stablecoins implementen mecanismos de reservas transparentes y auditables.

Mayor necesidad de seguridad en pagos y control de riesgos sistémicos : Las stablecoins son vistas como herramientas viables para pagos, ahorro y transferencias transfronterizas. Sin regulación, pueden representar riesgos al sistema financiero.

Apoyo a la innovación fintech y blockchain: A pesar de su enfoque cauteloso, el gobierno surcoreano ve un rol importante para las stablecoins en el desarrollo futuro del sector y busca atraer proyectos compatibles e inversión extranjera.





El borrador regulatorio sobre stablecoins publicado en junio de 2025 marca un punto de inflexión importante para el mercado. El gobierno está avanzando activamente en la legislación de la Ley Básica de Activos Digitales, la cual respalda oficialmente la emisión de stablecoins vinculadas al won por parte de entidades autorizadas. Esto proporciona una base legal y normativa sólida para el sector. Se espera que el periodo comprendido entre finales de 2025 y principios de 2026 sea una fase crítica para el crecimiento explosivo de las stablecoins denominadas en won coreano.





Un entorno bien regulado probablemente impulsará la confianza del mercado, atraerá una mayor inversión por parte de instituciones financieras y empresas innovadoras, y acelerará la adopción de stablecoins en pagos, remesas transfronterizas y en el ecosistema más amplio de las finanzas digitales.









El borrador más reciente establece estándares elevados para la emisión de stablecoins, buscando un equilibrio entre cumplimiento financiero y control tecnológico. Entre los puntos clave destacan:









Solo las instituciones que cumplan lo siguiente podrán emitir stablecoins vinculadas al won:





Debe tener antecedentes como institución financiera o estar certificado por los reguladores financieros.

Debe garantizar una reserva respaldada al 100% (las reservas deben estar en efectivo o en bonos gubernamentales a corto plazo).

Debe realizar auditorías diarias o semanales y divulgar públicamente la composición de los activos de reserva.

Debe abrir una cuenta de custodia en un banco local y permitir el acceso regulatorio en tiempo real.









Las stablecoins no pueden listarse en exchanges no autorizados.

Los exchanges deben ofrecer transparencia en los registros de trading.

Si hay pérdida de paridad (depegging), deben emitir alertas y restringir operaciones.









No se puede usar el término "stablecoin" o "vinculado al won" sin aprobación regulatoria.

Proyectos que engañen serán eliminados del mercado, y sus responsables podrán enfrentar sanciones administrativas o penales.

















Tras el anuncio de la política regulatoria, los bancos surcoreanos reaccionaron con rapidez. Varios grupos bancarios ya han registrado o solicitado marcas relacionadas con "KRW Stablecoin". Algunos ejemplos incluyen:





IBK (Industrial Bank of Korea) , Shinhan Financial Group y Hana Bank han formado equipos de desarrollo de stablecoins en conformidad con la normativa. Instituciones destacadas comohan formado equipos de desarrollo de stablecoins en conformidad con la normativa.

Plataformas de pago respaldadas por fintech, como Kakao Pay y Toss, están explorando modelos que integren stablecoins con pagos en comercio electrónico y videojuegos.

KB Bank colabora con la empresa blockchain surcoreana ICON en un entorno de pruebas (sandbox técnico) para analizar escenarios que combinan mecanismos vinculados al won, compensación y liquidación on-chain, e integración con reguladores financieros. Según reportes,





Estos bancos no solo están cumpliendo con los requisitos regulatorios, sino que también están evaluando el potencial a largo plazo de las stablecoins nacionales en pagos locales, remesas transfronterizas y liquidaciones integradas con Web3.









Kakao Pay, el principal proveedor de pagos móviles de Corea del Sur, está acelerando sus iniciativas con stablecoins. La empresa ha presentado múltiples solicitudes de marcas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, con palabras clave como "KRW", "K" y "P". Estas aplicaciones cubren actividades como trading de activos virtuales, transferencias electrónicas y servicios de intermediación financiera.





Detrás de Kakao Pay está la blockchain pública Kaia, una red desarrollada conjuntamente por Ground X (subsidiaria de Kakao) y Finschia (brazo blockchain de LINE). Este proyecto tiene como objetivo permitir la conectividad entre cadenas (cross-chain) entre los 250 millones de usuarios de KakaoTalk y LINE, promoviendo un ecosistema integrado de blockchain, comunicación social y pagos. El presidente de KaiaChain ha declarado públicamente que la red permitirá la emisión integral de stablecoins vinculadas al won coreano en su mainnet, posicionándose como una nueva infraestructura de activos digitales.









Empresas nativas de Web3 como Nexus han lanzado una stablecoin llamada KRWx, han asegurado marcas relacionadas y están expandiéndose activamente hacia mercados internacionales on-chain. Al mismo tiempo, compañías de pagos tradicionales como Danal están revitalizando sus estrategias de activos digitales, aprovechando sus sistemas POS y de compensación ya establecidos para implementar stablecoins en pagos offline y transacciones de consumo. Estas empresas se enfocan en la innovación tecnológica y la integración de ecosistemas, adaptándose con agilidad a la demanda del mercado y mostrando gran potencial en sectores especializados como pagos transfronterizos y aplicaciones DeFi.









Con base en el marco regulatorio actual y la evolución del mercado, se espera que las stablecoins vinculadas al won coreano ganen protagonismo en las siguientes áreas clave:









Aprovechando la sólida industria de videojuegos de Corea del Sur y su activo mercado de NFT, estas stablecoins podrían servir como moneda on-chain para sistemas de puntos o transacciones de ítems en el juego. Esto mejoraría el cumplimiento normativo y aumentaría la retención de usuarios dentro de los ecosistemas de gaming.









Al integrarse con la infraestructura KYC establecida en Corea, las stablecoins podrían facilitar pagos rápidos en toda Asia Oriental, incluyendo canales de remesas hacia Japón, Taiwán y Hong Kong. Esto ayudaría a expandir las marcas coreanas a nivel global al ofrecer una solución de pago estable y eficiente.









Algunos bancos están probando el uso de stablecoins para compensación entre bancos, con el objetivo de conectar sistemas bancarios tradicionales internos con activos on-chain. Esto abriría alternativas basadas en blockchain para liquidaciones B2B y flujos de divisas.





A pesar del claro rumbo regulatorio y de las buenas perspectivas, aún existen obstáculos:





Integración compleja entre auditorías técnicas y financieras: Los bancos deben trabajar estrechamente con equipos blockchain para construir sistemas de reserva verificables y compatibles con los reguladores.

Altas barreras de capital para la emisión: Las startups podrían tener dificultades para participar, lo que podría derivar en un mercado de stablecoins dominado por pocos actores.

Brechas en la aplicación legal: Algunas plataformas extranjeras podrían continuar ofreciendo servicios con stablecoins no aprobadas, lo que dificultaría el control regulatorio total.









La introducción de regulaciones para las stablecoins representa un paso decisivo para completar el marco de políticas de activos digitales de Corea del Sur. No solo mejora la protección de los inversores, sino que también ofrece una señal clara de entrada para bancos y proyectos innovadores. Desde una perspectiva global, Corea del Sur está esforzándose por construir un ecosistema completo que combine stablecoins reguladas, respaldo institucional e implementación tecnológica auditable. Esta carrera no solo trata de innovación financiera, sino que también impulsa el desarrollo de la economía digital coreana y fortalece su competitividad en los pagos internacionales. Quien lidere esta evolución podría establecer el estándar para el panorama global de las stablecoins, convirtiendo este fenómeno en una tendencia que merece ser seguida de cerca.





