Lorenzo Protocol (BANK) : libérer la véritable valeur du Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) est un protocole décentralisé qui libère la liquidité du Bitcoin (BTC) en connectant le BTC à la DeFi et à d'autres écosystèmes blockchain. En combinant les principes de la finance traditionnelle avec la technologie blockchain, Lorenzo Protocol propose un cadre efficace et sécurisé pour le staking de Bitcoin, la gestion de liquidité et la distribution de rendement.













Lorenzo Protocol propose une solution de liquidité décentralisée, sécurisée et flexible pour le Bitcoin ( BTC ). En introduisant les Liquidity Principal Tokens (LPT) et les Yield Accruing Tokens (YAT), le protocole améliore la liquidité du BTC et son potentiel de rendement tout en contournant les limites de programmabilité du Bitcoin. Grâce à une intégration poussée avec diverses plateformes DeFi, Lorenzo transforme le BTC, d'un simple actif de réserve, en un actif financier actif pouvant être utilisé dans des opérations de prêt, de staking liquide et d'autres fonctions DeFi. Les utilisateurs peuvent staker du BTC pour recevoir du stBTC et du YAT, puis utiliser ces tokens comme collatéral dans divers scénarios DeFi.









Lorenzo Protocol offre les fonctionnalités clés suivantes pour permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs actifs en Bitcoin au sein de l'écosystème DeFi :









Lorenzo Protocol permet aux utilisateurs de staker du Bitcoin dans le protocole et de recevoir le token de staking liquide correspondant, le stBTC. Ces tokens représentent non seulement le Bitcoin staké de l'utilisateur, mais permettent également de participer à diverses activités DeFi telles que le prêt ou le liquidity mining.









Le protocole introduit les Liquidity Principal Tokens (LPT) et les Yield Accruing Tokens (YAT) afin de séparer le principal du rendement. Les LPT représentent la mise sous-jacente en BTC, tandis que les YAT suivent le rendement généré par cette mise. Cette séparation offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans la gestion et l'utilisation de leurs actifs.









Grâce à l'intégration de protocoles comme Wormhole et LayerZero, Lorenzo permet au stBTC de fonctionner sur plusieurs blockchains. Cette capacité cross-chain élargit les cas d'usage du Bitcoin dans l'ensemble de l'écosystème blockchain.









Lorenzo prend en charge une variété de stratégies de rendement, permettant aux utilisateurs de choisir l'approche la mieux adaptée à leurs objectifs. Les options incluent notamment le liquidity mining et le prêt via des protocoles DeFi établis, aidant ainsi les utilisateurs à optimiser leur potentiel de rendement.









Le fonctionnement de Lorenzo Protocol repose sur plusieurs étapes conçues pour sécuriser les actifs en Bitcoin, maintenir la liquidité et distribuer les rendements.









Lorenzo propose un module de conservation prenant en charge plusieurs dépositaires de confiance tels que Cobo, Ceffu et Chainup, afin de stocker et gérer en toute sécurité les Bitcoins stakés par les utilisateurs. Chaque opération de staking est soumise à un processus de validation on-chain propre à Lorenzo, qui permet de vérifier son authenticité avant son intégration au protocole.









Lorsqu'un utilisateur stake du Bitcoin via Lorenzo, le protocole émet une quantité équivalente de tokens stBTC. Chaque minting fait l'objet d'une vérification rigoureuse afin de garantir un traitement précis et un adossement un-à-un avec du BTC réel. Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser leurs stBTC sur plusieurs protocoles DeFi pour générer un rendement supplémentaire.









Les récompenses générées par le staking de Bitcoin sont distribuées sous forme de tokens YAT. Ces YAT représentent les gains issus du staking et peuvent être réclamés à la demande via Lorenzo Protocol.









Le développement de Lorenzo Protocol s'articule en plusieurs phases, chacune ayant des objectifs définis et des extensions de fonctionnalités spécifiques.









Lors de cette première phase, Lorenzo se concentre sur la liquidité du BTC en lançant le token de staking liquide stBTC. Les utilisateurs peuvent conserver leur Bitcoin dans le Vault Wallet de Lorenzo et participer au programme de staking de l'écosystème Babylon. L'objectif principal de cette phase est de renforcer la valeur totale verrouillée (TVL) en BTC avant le lancement du mainnet de Babylon, afin que les utilisateurs puissent commencer à générer des rendements dès que possible.









Dans la deuxième phase, Lorenzo prendra en charge le staking d'un ensemble plus large d'actifs équivalents au BTC tels que wBTC, BTCB, FBTC et stBTC, et introduira les Yield Accruing Tokens (YAT) pour dissocier le principal du rendement. Le protocole étendra également sa compatibilité à d'autres blockchains en Proof-of-Stake et lancera des produits de liquidité plus avancés, élargissant encore sa portée dans l'écosystème DeFi.









Lorenzo Protocol propose un cadre innovant pour le staking liquide décentralisé du Bitcoin, en répondant aux défis liés à la liquidité et à la gestion du rendement du BTC. En émettant les Liquidity Principal Tokens (LPT) et les Yield Accrual Tokens (YAT), et en activant l'interopérabilité cross-chain, Lorenzo intègre le Bitcoin dans la DeFi et offre aux utilisateurs des outils flexibles pour la gestion d'actifs et la génération de rendement. Alors que le protocole entre dans sa deuxième phase, il ajoutera la prise en charge de nouveaux actifs on-chain et diversifiera ses stratégies de rendement pour améliorer encore davantage l'efficacité du capital et les performances. En parallèle, Lorenzo renforce son infrastructure cross-chain afin de permettre au BTC et à ses dérivés de circuler sans friction à travers plusieurs écosystèmes DeFi, libérant ainsi pleinement le potentiel financier du Bitcoin.





