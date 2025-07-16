Matrixport : le Bitcoin pourrait entrer en phase de consolidation estivale, niveaux clés à surveiller

Le dernier rapport d’analyse de marché de Matrixport indique que le Bitcoin ( BTC ) passe progressivement d’un rallye printanier à une phase de « consolidation estivale ». Si la dynamique à court terme reste soutenue par les politiques et les flux de capitaux, plusieurs vents contraires — incertitude macroéconomique, ralentissement des flux entrants vers les ETF et baisse de l’activité on-chain — commencent à peser sur les performances du marché. Les investisseurs sont invités à surveiller de près les niveaux techniques clés et à ajuster leurs stratégies en conséquence.









Selon Matrixport, le Bitcoin a chuté de plus de 6 % par rapport à son plus haut hebdomadaire lors de la première semaine de juin, atteignant un point bas de 103 068 $ : sa plus forte baisse hebdomadaire (environ 6,9 %) depuis mars. Les principales altcoins, telles qu’ Ethereum et Solana , ont également reculé de plus de 4 % et 11 % respectivement, illustrant une correction généralisée du marché.





Observations techniques clés :





Le cours du BTC est passé sous un seuil de support critique, signalant un affaiblissement de la dynamique haussière.

La rotation des capitaux reste lente, avec des changements sectoriels rapides.

L’appétit pour le risque des investisseurs a diminué, mettant en évidence un positionnement de marché instable.









Matrixport souligne que l’ISM Non-Manufacturing PMI des États-Unis est récemment tombé à son plus bas niveau depuis juillet 2024, signalant une légère contraction du secteur des services et des perspectives de croissance en baisse.





D’autres signaux macroéconomiques exercent également une pression sur les actifs risqués :





L’indice du dollar américain (U.S. Dollar Index) reste relativement fort malgré un léger affaiblissement à court terme, ce qui traduit une aversion persistante au risque à l’échelle mondiale.

Les prix du pétrole brut poursuivent leur baisse, reflétant un affaiblissement de la demande mondiale.

Les attentes du marché concernant des baisses de taux de la Fed restent volatiles, contribuant à l’incertitude sur le plan des politiques monétaires.





Ces éléments suggèrent collectivement un scénario de stagflation modérée, qui limite le potentiel de reprise haussière du marché crypto.









Les données sur les ETF et les flux on-chain confirment le ralentissement de la dynamique du marché :





Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des sorties nettes de plus de 144 millions de dollars la semaine dernière, avec deux journées consécutives de flux négatifs.

À l’inverse, les ETF liés à Ethereum ont enregistré des entrées de 285 millions de dollars, probablement portées par l’anticipation de leur approbation, traduisant une divergence des stratégies institutionnelles.

Le ralentissement de la croissance de l’offre en stablecoins et la baisse du nombre d’adresses actives suggèrent un manque d’apport de capitaux frais.

Matrixport précise que si l’approbation des ETF Ethereum constitue un facteur positif à long terme, les flux à court terme restent largement motivés par l’arbitrage, et non par une demande soutenue des investisseurs.









Les dernières données on-chain révèlent des niveaux psychologiques et structurels critiques dans le comportement du cours du Bitcoin. Un rapport publié le 8 juin par CryptoQuant identifie la zone des 106 200 $ comme une résistance majeure, correspondant au coût moyen d’acquisition des investisseurs entrés au cours des 1 à 4 dernières semaines. À l’approche de ce niveau, les détenteurs à court terme ont tendance à prendre leurs profits, créant ainsi une pression vendeuse.





« Un détenteur à court terme en perte a tendance à paniquer », explique Burak Kesmeci, analyste chez CryptoQuant. « Lorsque le prix revient à leur niveau de rentabilité, ils peuvent se dire « j’ai assez pris de risques » et cliquer sur le bouton de vente — ce qui transforme cette zone (comme les 106,2 K$) en résistance potentielle. »

Parallèlement, le niveau des 97 500 $ affiche un solide support, correspondant au coût moyen d’acquisition des investisseurs entrés il y a 3 à 6 mois. Contrairement aux détenteurs à court terme, ces investisseurs de plus long terme font preuve d’une conviction plus forte, offrant ainsi un socle de soutien au marché.









De manière inattendue, le cabinet d’analyse Santiment suggère que le récent affrontement public entre Donald Trump et Elon Musk sur les réseaux sociaux pourrait avoir contribué à détendre les tensions sur le marché. Si cette dispute entre deux figures de proue de la crypto a d’abord suscité des inquiétudes, Santiment estime que cet affrontement public a pu jouer le rôle de soupape face aux risques politiques sous-jacents. Cette libération anticipée du sentiment négatif pourrait ainsi favoriser une stabilisation à court terme du marché.









Sur le plan de la structure de marché, le Bitcoin se trouve actuellement à un point critique, où les capitaux spéculatifs de court terme et les investissements de long terme se retrouvent en confrontation directe. Cette divergence des comportements de détention rend les niveaux des 106 200 $ et 97 500 $ particulièrement importants à surveiller. Les investisseurs devraient suivre de près l’évolution des prix autour de ces deux zones, qui pourraient offrir des indications précieuses sur la prochaine orientation du marché.









En tenant compte des facteurs macroéconomiques et structurels, Matrixport anticipe que le Bitcoin pourrait entrer dans une phase de consolidation à moyen terme, comparable à celle observée entre septembre 2021 et début 2022, et susceptible de durer 1,5 à 2 mois : « Les premiers signes de faiblesse apparaissent déjà dans les données, et nous pourrions nous diriger vers deux mois de turbulences économiques. Dans un tel contexte, il est peu probable que le Bitcoin poursuive son rallye de manière ininterrompue, d’autant que la Fed ne semble pas prête à intervenir par des baisses de taux tant que les anticipations d’inflation restent élevées. »





Les principaux facteurs à l’origine de cette prévision :





Ralentissement des flux entrants vers les ETF et absence de rebond significatif des capitaux on-chain.

Politique macroéconomique en phase de transition, sans véritable impulsion monétaire ou budgétaire.

Techniquement, le Bitcoin évolue dans un range élevé sans dynamique de cassure haussière.









Matrixport souligne que les investisseurs doivent surveiller deux indicateurs macroéconomiques clés : les prix internationaux du pétrole et l’indice du dollar américain. Les prix du pétrole sont un baromètre de l’activité économique mondiale ; une baisse continue signale généralement un affaiblissement de la demande. L’indice du dollar, quant à lui, reflète l’évolution des anticipations autour de la politique de la Fed.





La configuration actuelle des marchés — en particulier la stagnation des rendements obligataires — suggère que les investisseurs réévaluent les perspectives de politique monétaire de la Fed. Les taux pourraient rester élevés plus longtemps que prévu, en grande partie en raison des craintes des décideurs de voir les nouvelles politiques tarifaires raviver l’inflation. Cette posture prudente constitue désormais une contrainte supplémentaire pour les marchés.





Il convient également de souligner les effets différés des mesures tarifaires : elles pourraient entraîner une détérioration inattendue des données économiques à venir. Cette incertitude politique croissante a déjà poussé les investisseurs vers un positionnement plus conservateur. Les récents indicateurs macroéconomiques montrent un affaiblissement de la croissance mondiale, ce qui accroît le risque de volatilité accrue au cours des deux prochains mois.





Dans ce contexte macroéconomique, la corrélation du Bitcoin avec les actifs financiers traditionnels s’accentue. Tant que la Fed maintiendra une position hawkish et que les pressions inflationnistes resteront non résolues, il est peu probable que le marché crypto se découple durablement pour amorcer un rallye indépendant. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les risques systémiques augmentent et qu’aucune classe d’actifs n’est à l’abri des forces macroéconomiques.









Bien que le mois de juin ait vu converger corrections techniques et incertitudes politiques, les perspectives à long terme laissent encore place à l’optimisme. Des réformes structurelles comme l’institutionnalisation des ETF, les futures évolutions macroéconomiques et l’émergence de nouveaux récits pourraient alimenter la prochaine phase du cycle haussier.

Les investisseurs devraient rechercher des opportunités structurelles au sein de la volatilité à court terme, rester rationnels et flexibles, et intégrer à la fois les signaux on-chain et les tendances financières mondiales pour bâtir une stratégie d’investissement résiliente à moyen et long terme.



