Le Concours de contrats à terme MEXC Win démarre avec une cagnotte de 10 000 000 USDT

cagnotte de 10 000 000 USDT et un prix individuel pouvant atteindre jusqu'à 2 BTC, les traders du monde entier se précipitent pour participer à la compétition. MEXC vient de lancer le tout nouveau Concours de contrats à terme de MEXC Win , qui s'annonce comme le plus grand événement par équipes de l'année ! Avec uneet un prix individuel pouvant atteindre jusqu'à, les traders du monde entier se précipitent pour participer à la compétition.





Préparez-vous pour l'un des plus grands événements de trading de l'année ! Le Concours de contrats à terme de MEXC Win vous propose :





Cagnotte colossale : Jusqu'à 10 000 000 USDT, qui augmente à mesure que de nouveaux traders rejoignent l'événement.

De multiples façons de gagner : Batailles par équipe, compétitions individuelles, récompenses Early Bird, défis quotidiens et prix de classement.

Participation facile : Inscrivez-vous simplement et commencez à trader des contrats à terme pour entrer en lice pour les récompenses.





Inscrivez-vous et tradez pour tenter votre chance ! Que vous soyez un joueur d'équipe ou un trader en solo, il y a une place pour vous briller !









Inscription Early Bird : du 6 au 9 août 2025

Inscription des chefs d'équipe : du 6 au 26 août 2025

Inscription des membres : du 6 août au 2 septembre 2025

Période de compétition : du 13 août au 2 septembre 2025









Ce Concours MEXC Win comporte cinq niveaux de cagnotte, qui se débloquent progressivement en fonction du nombre de participants, pour un total maximal de 10 000 000 USDT. Les structures de récompenses, aussi bien par équipe qu'individuelles, sont particulièrement attractives.









Pendant la période d'inscription Early Bird, les 2 000 premiers utilisateurs qui s'inscrivent et atteignent un volume de trading de plus de 50 000 USDT se partageront 40 000 USDT en coupons de contrats à terme.









Les 10 meilleures équipes se partageront la cagnotte par équipe en fonction de leur classement par taux de profit. Le chef de l'équipe gagnante recevra 20 % de la cagnotte par équipe, exclusivement pour lui. Les membres qualifiés de l'équipe figurant dans le Top 10 par taux de P&L se partageront 30 % de la cagnotte par équipe. Les 50 % restants seront répartis à parts égales entre les membres dont le volume de trading répond aux critères requis.









1) Roue chanceuse quotidienne : 100 % de gains, partage de 25 % de la cagnotte totale





Pour chaque 75 000 USDT de volume de trading quotidien sur les contrats à terme, les utilisateurs obtiennent 1 tour (maximum 3 tours par jour). Les prix incluent jusqu'à 2 025 USDT en bonus de contrats à terme.





2) Défis quotidiens par étape : partage de 25 % de la cagnotte totale





Atteignez l'objectif de volume de trading requis pour chaque étape en une journée de trading et recevez jusqu'à 53 USDT en bonus de contrats à terme.





3) Défi du classement : partage de 30 % de la cagnotte totale





Pendant l'événement, les utilisateurs avec un volume de trading cumulé ≥ 20 000 USDT sur les paires de contrats à terme USDT-M seront classés à la fois par P&L et par volume de trading quotidien :





Classement du volume de trading quotidien : le Top 200 se partage 20% de la cagnotte totale en bonus de contrats à terme.

Classement P&L : le Top 100 se partage 10% de la cagnotte totale en airdrops de BTC et en bonus de contrats à terme.









Rien de plus simple ! Connectez-vous à votre compte MEXC, rendez-vous sur la page de l'événement MEXCWin depuis la page d'accueil, cliquez sur S'inscrire maintenant, choisissez de participer en tant que chefd'équipe ou membre, et c'est parti ! Ensuite, commencez à trader des contrats à terme, augmentez votre P&L, grimpez dans le classement et visez les récompenses exceptionnelles !





Récompenses Early Bird – Les 2 000 premiers traders à s'inscrire et à atteindre le volume de trading requis se partageront 40 000 USDT en coupons bonus.

Menez votre équipe – Profitez de 20 % supplémentaires de la cagnotte de votre équipe.

Variez vos efforts – Répartissez votre volume de trading entre les spins, les défis quotidiens par étapes et les classements pour maximiser vos gains.

Grimpez dans les classements – Le classement P&L inclut des airdrops en BTC, en faisant une cible de choix pour de gros gains.









Le Concours de contrats à terme MEXC Win : le Creuset ardent s'annonce comme l'événement de trading de cryptomonnaies le plus palpitant de la seconde moitié de 2025. Avec une cagnotte de 10 000 000 USDT, jusqu'à 2 BTC pour les meilleurs traders individuels et d'innombrables façons de gagner, c'est votre chance de trader pour la gloire et les récompenses.





Inscrivez-vous dès maintenant et faites en sorte que votre prochaine opération de trading soit celle qui change tout. Votre parcours vers une aventure de trading excitante et riche en récompenses commence ici !





