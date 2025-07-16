Mind Network : À l'avant-garde d'une nouvelle ère de protection de la vie privée et d'internet décentralisé









Mind Network est un protocole d'infrastructure cryptographique conçu pour l'IA et le Web3, offrant une protection avancée de la vie privée des données et des capacités de collaboration sécurisée. Il permet aux agents d'IA de fonctionner en toute sécurité, de prendre des décisions de manière autonome et d'interagir dans des écosystèmes décentralisés.





Au cœur du projet, Mind Network développe une infrastructure basée sur le chiffrement entièrement homomorphe (FHE)(Fully Homomorphic Encryption), avec l'objectif ambitieux de bâtir un Web entièrement chiffré. Cette approche garantit un traitement des données et des calculs d'IA entièrement chiffrés et résistants aux attaques quantiques, assurant une sécurité de bout en bout à l'échelle de l'industrie, dans des domaines tels que l'IA, les blockchains modulaires, le gaming, la gestion d'actifs et le DePIN.





En collaboration avec des leaders du secteur comme Zama, Mind Network co-développe HTTPZ, un protocole Internet Zero Trust qui redéfinit les standards du Web3 pour une IA fiable et un calcul sécurisé des données on-chain.













Mind Network a levé 12.5 millions de dollars auprès de fonds de capital-risque de premier plan tels que Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink et bien d'autres. Le projet a également reçu deux subventions de recherche de la Fondation Ethereum pour ses avancées en matière de chiffrement entièrement homomorphe (FHE).





En collaboration avec des leaders du secteur comme Zama, Mind Network accélère l'adoption de la technologie FHE. Il est le premier projet à intégrer TFHE-rs v1.0.0 (la première bibliothèque FHE prête pour la production de Zama) dans des applications concrètes, et a ouvert le code source de plusieurs bases en FHE-Rust, notamment FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust, entre autres.





Ces initiatives stimulent l'innovation dans le calcul chiffré et font progresser la vision d'un écosystème Web3 et IA entièrement chiffré. Grâce à une recherche de pointe, des partenariats industriels solides et un engagement envers l'open source, Mind Network se positionne à l'avant-garde du calcul chiffré. En rendant la sécurité basée sur le FHE accessible, Mind Network établit de nouveaux standards en matière de confidentialité, de sécurité et de confiance dans le monde décentralisé.

















AgenticWorld est un écosystème d'IA décentralisé conçu pour des agents autonomes et sécurisés. Reposant sur la technologie FHE, il permet des calculs chiffrés afin de garantir la confidentialité des données dans les systèmes multi-agents (MAS). AgenticWorld intègre une couche de sécurité et un hub d'interopérabilité, facilitant une collaboration d'IA sans confiance à travers le Web3 et la DeFi. Il prend également en charge l'identité décentralisée et l'apprentissage automatique confidentiel.









MindChain est la première blockchain publique basée sur le chiffrement entièrement homomorphe (FHE), spécialement conçue pour les agents d'IA. Elle permet les calculs chiffrés, la collaboration sécurisée et la création d'écosystèmes d'IA autonomes. MindChain intègre également des preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP), des environnements d'exécution sécurisés (TEE), le calcul multipartite (MPC), l'identité décentralisée et des frameworks de calcul GPU pour garantir une scalabilité optimale.









Développé par Chainlink, FHE Bridge est un protocole inter-chain sécurisé qui utilise le chiffrement entièrement homomorphe (FHE) et le Stealth Address Protocol (SAP) pour permettre des transactions privées et résistantes aux attaques quantiques, assurant une interopérabilité fluide entre les écosystèmes blockchain.









MindChain est la première blockchain basée sur le chiffrement entièrement homomorphe (FHE), spécialement conçue pour les agents d'IA. Elle répond aux défis de sécurité et de confiance auxquels ces agents sont confrontés, aussi bien dans les environnements Web2 que Web3, en leur permettant d'opérer dans un cadre totalement privé et respectueux de l'intégrité des données.





Grâce au FHE, MindChain permet d'effectuer des calculs directement sur des données chiffrées, ce qui signifie que les agents d'IA peuvent traiter des informations sensibles sans jamais les déchiffrer. Cette approche révolutionnaire garantit confidentialité, sécurité et collaboration sans confiance, positionnant MindChain comme une infrastructure essentielle pour les écosystèmes pilotés par l'intelligence artificielle.









L'architecture d'AgenticWorld est conçue pour soutenir un écosystème sécurisé, dynamique et hautement autonome d'agents d'IA intelligents. Elle repose sur quatre couches principales — la couche des agents d'IA, la couche d'extension, la couche de fondation et la couche de service — chacune jouant un rôle clé dans le bon fonctionnement des opérations d'IA.









Fournit l'interface principale pour les agents d'IA dans les environnements Web2 et Web3, en prenant en charge :





Des plateformes Web3 telles que Swarms, Eliza et Virtuals

Des plateformes Web2 comme World AI Health et DeepSeek

De futures intégrations viendront enrichir ses fonctionnalités









Assure une protection complète des agents d'IA grâce à plusieurs niveaux de sécurité :





Sécurité du consensus : garantit une prise de décision fiable dans des environnements décentralisés

Sécurité des calculs : protège l'intégrité du traitement de l'IA

Sécurité des données : préserve la confidentialité des données traitées

Sécurité des communications : sécurise les échanges entre agents à travers les réseaux









Au cœur de cette couche se trouve MindChain, appuyée par les éléments suivants :





Randgen : véritable générateur de nombres aléatoires on-chain basé sur FHE

FCN (FHE Consensus Network)

FDN (FHE Decryption Network)

AgentConnect Hubs : facilitent la collaboration sécurisée entre agents









Intègre divers services décentralisés via des hubs afin d'offrir des capacités avancées aux agents d'IA, notamment :





ZKPs via Lumoz : vérification de confidentialité par preuves à divulgation nulle de connaissance

TEE via Phala : exécution sécurisée des tâches IA

Stockage, mémoire et interopérabilité via Chainlink : gestion fluide des données

Calcul GPU via io.Net : puissance de traitement scalable pour l'IA : puissance de traitement scalable pour l'IA

Services d'inférence via Allora : optimisation des prédictions IA en temps réel

AgentText via Aptos : communication et traitement de texte pilotés par IA













À mesure que l'écosystème AgenticWorld évolue vers une infrastructure d'IA pleinement décentralisée et autonome, le token FHE devient l'actif fondamental qui alimente cette vision. Conçu pour la scalabilité, la sécurité et l'utilité, FHE est bien plus qu'un simple token — c'est le moteur d'une nouvelle ère d'Internet, où confidentialité, intelligence et décentralisation se rejoignent.









Alimentation de l'intelligence : finance l'entraînement, l'exécution des tâches et les cycles de récompense des agents intelligents, contribuant au développement de l'IA.

Calcul confidentiel : permet des traitements sécurisés via le chiffrement FHE tout en facilitant le paiement des frais de calcul.

Gouvernance décentralisée : offre le droit de participation à MindDAO et aux propositions basées sur les hubs, influençant l'avenir d'AgenticWorld.

Flux de valeur inter-chain : assure l'interopérabilité fluide entre MindChain, Ethereum et BNB Smart Chain via le bridge officiel inter-chain.









Le staking de FHE et le lancement d'AgenticWorld ne sont que le début. Les prochaines étapes incluent :

Environnements d'entraînement avancés pour agents IA

Applications d'IA décentralisées concrètes

Outils de coordination inter-chain

Gouvernance 100 % communautaire via MindDAO









Détenir des FHE vous donne un accès exclusif à l'ensemble de l'écosystème Mind Network et AgenticWorld, vous plaçant à la pointe de l'innovation en IA décentralisée. Voici les avantages majeurs pour les détenteurs de $FHE :





Accès anticipé et utilité : stakez des FHE pour activer et faire fonctionner des agents IA décentralisés, participer à des applications IA réelles et alimenter les tâches et entraînements intelligents.

Gagnez des récompenses : recevez des récompenses en stakant des tokens, en entraînant des agents IA et en apportant des ressources de calcul — bénéficiez directement de l'activité et de la croissance du réseau.

Pouvoir de gouvernance : influencez le développement d'AgenticWorld en participant à MindDAO et aux propositions communautaires. Façonnez les fonctionnalités, partenariats et décisions stratégiques.

Protection avancée de la vie privée : accédez à des services d'IA sécurisés par FHE, garantissant la confidentialité de vos données même pendant leur traitement.









Vous recherchez une plateforme de trading fiable, avec liquidité élevée, effet de levier flexible et conversion fluide ? MEXC est votre meilleur allié. Ne manquez pas cette opportunité d'investir dans le prometteur token FHE !





Voici comment procéder :





