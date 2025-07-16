Nillion : une nouvelle révolution dans l'informatique privée, redéfinissant l'écosystème de la valeur des données

Nillion est un réseau de computation aveugle (Blind Computation) — un réseau privé de calcul et de stockage conçu pour l'intelligence artificielle et les données. Il s'appuie sur des technologies améliorant la confidentialité (PETs) pour permettre le calcul et le stockage tout en préservant la vie privée. Cela rend possibles des applications telles que l'IA personnalisée privée, les bases de données chiffrées et les applications préservant la confidentialité.





NIL est le token natif du réseau Nillion, servant de colonne vertébrale pour la sécurité, la gouvernance et le développement à long terme. Il coordonne les incitations entre les participants au réseau tout en garantissant une croissance durable de l'écosystème.









Services de coordination : utilisés pour les paiements liés aux services de calcul, au stockage de données, à l'inférence IA et aux frais de transaction au sein de Petnet et de la couche de coordination. Les développeurs peuvent utiliser du NIL pour accéder aux services de calcul confidentiel de Nillion.

Blind Computation : les développeurs et utilisateurs peuvent utiliser le NIL pour le stockage et le calcul préservant la confidentialité.

Staking : les détenteurs peuvent staker du NIL pour soutenir la sécurité du réseau et gagner des récompenses. Les validateurs doivent verrouiller des tokens NIL pour valider les transactions et les calculs, garantissant la sécurité de la couche de coordination.

Gouvernance : les détenteurs du token NIL peuvent participer à la gouvernance décentralisée en proposant et en votant sur les mises à niveau du protocole, les paramètres du réseau, l'allocation des ressources et les programmes de subventions communautaires.









Nom du token : Nillion (NIL)

Offre totale : 1,000,000,000 NIL

Offre maximale : pas de limite supérieure (taux d'inflation annuel de 1 %, soumis au modèle d'émission et à la gouvernance autonome)

Offre en circulation initiale : 195,150,000 NIL (19,52 % de l'offre totale)









L'offre totale de NIL est de 1 milliard, avec une circulation initiale de 19,52 %. La répartition est la suivante :









Écosystème et développement (29 %) : soutient la croissance de l'écosystème Nillion, y compris les incitations aux développeurs, les récompenses pour les validateurs, l'expansion du réseau et les initiatives stratégiques visant à favoriser l'adoption réelle.

Communauté (20 %) : distribuée via des programmes d'incitation, des subventions et d'autres initiatives communautaires.

Développement du protocole (10 %) : finance la recherche, les mises à niveau du protocole et les coûts opérationnels pour garantir la viabilité à long terme.

Soutiens précoces (21 %) : allouée aux investisseurs Pre-Seed, Seed et 2024.

Contributeurs clés (20 %) : distribuée aux premiers membres de l'équipe, conseillers et contributeurs de Nillion Labs pour leur rôle dans le développement du réseau.









Au lancement du mainnet, les NIL seront débloqués et distribués à la communauté via des airdrops et des allocations initiales aux participants communautaires.













Le lancement de NIL marque le début officiel de l'informatique aveugle, permettant des applications innovantes telles que l'IA personnalisée, les places de marché de données et la science décentralisée (DeSci) basées sur des données sensibles. S'appuyant sur cette avancée, le réseau Nillion accélère le développement de son écosystème applicatif, en s'intégrant à davantage de blockchains publiques, en renforçant la collaboration en calcul aveugle et en optimisant en continu l'efficacité de la coordination. Le projet vise à renforcer encore davantage la décentralisation tout en réduisant progressivement la dépendance aux entités centralisées.



