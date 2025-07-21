Openledger et le token OPEN : une innovation à l'intersection de l'IA et de la blockchain





La mission du projet est de résoudre les principaux défis du développement de l'IA, notamment la dépendance aux pipelines de données centralisés, qui limite l'innovation et accroît les risques de sécurité. En tirant parti de la technologie blockchain, Openledger cherche à construire une infrastructure axée sur les données, ouverte et sans permission, qui démocratise l'accès aux ensembles de données de haute qualité et favorise le développement collaboratif de modèles d'IA.









Openledger vise à décentraliser la gestion des données grâce à des ensembles de données communautaires (appelés « réseaux de données » ou « Datanets »), afin d'améliorer les performances des modèles d'intelligence artificielle. Ces ensembles de données servent à entraîner des modèles d'IA dans des domaines variés tels que le développement Solidity, la santé, l'Internet des objets (IoT) et le trading Web3. La plateforme repose sur une blockchain de couche 2 (Layer-2) pour garantir évolutivité et faibles coûts de transaction, avec l'ensemble des opérations (téléversement des données, entraînement des modèles, distribution des récompenses et gouvernance) exécutées on-chain pour assurer transparence et immuabilité.





Principaux points forts du projet :





Écosystème de données décentralisé : Openledger permet aux utilisateurs de créer ou de rejoindre des réseaux de données (Datanets), des ensembles de données soigneusement sélectionnées pour l'entraînement des modèles d'IA. Cette approche décentralise la collecte de données et réduit la dépendance envers les fournisseurs centralisés.





Financement et partenariats : avec un financement d'amorçage de 8 millions de dollars et des partenariats avec des acteurs tels que EigenLayer et 0G Labs, Openledger se positionne comme un innovateur à l'intersection de l'IA et de la blockchain.

Participation au testnet : actuellement dans sa deuxième phase de testnet (Epoch 2), la plateforme encourage les utilisateurs à exploiter des nœuds, à contribuer aux données ou à rejoindre des initiatives communautaires (comme la Kaito Yapper Arena) pour gagner des points échangeables contre des tokens OPEN.





Feuille de route pour le mainnet : Openledger prépare le lancement de son mainnet, qui activera pleinement son infrastructure d'IA décentralisée.





La vision d'Openledger est de construire un écosystème solide pour le développement d'une IA décentralisée et transparente, soutenu par des incitations économiques tokenisées.









L'architecture technique d'Openledger illustre une intégration fluide entre intelligence artificielle et blockchain. Voici les principales caractéristiques :





Réseaux de données (Datanets) : les ensembles de données détenus par la communauté constituent la base de l'entraînement des modèles d'IA spécialisés. Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux réseaux ou contribuer à des réseaux existants, chaque contribution étant enregistrée on-chain pour garantir transparence et traçabilité.





Proof of Attribution (PoA) : ce mécanisme unique garantit que les contributeurs aux réseaux de données et aux modèles d'IA reçoivent des récompenses OPEN continues dès que leur travail est utilisé. Contrairement aux ventes ponctuelles de données, cela favorise une participation sur le long terme et encourage des contributions de haute qualité.





Déploiement efficace des modèles : Openledger prend en charge des technologies avancées permettant l'exécution simultanée de plusieurs modèles d'IA sur un seul GPU, améliorant ainsi les performances et réduisant les coûts afin de favoriser une participation plus large.





Gouvernance on-chain : basée sur le framework modulaire Governor d'OpenZeppelin, la gouvernance hybride on-chain permet aux détenteurs de tokens OPEN de voter sur des décisions clés comme l'allocation des fonds et les mises à jour du protocole.





Infrastructure de confiance décentralisée : la blockchain garantit la provenance vérifiable des données et la transparence des performances des modèles, renforçant ainsi la confiance au sein de l'écosystème.









La logique fondamentale d'Openledger est de bâtir un écosystème autonome où les données et les modèles d'IA sont considérés comme des actifs précieux. En utilisant des pipelines décentralisés et des incitations via le mécanisme de Proof of Attribution (PoA), le projet répond au problème de la rareté des données et de la centralisation dans le développement traditionnel de l'IA. La blockchain garantit la transparence, tandis que la tokenomics aligne les intérêts des contributeurs, des validateurs et des développeurs.













OPEN est la cryptomonnaie native de l'écosystème Openledger, avec plusieurs fonctions essentielles :





Frais de transaction : utilisé pour régler les frais de transaction sur la couche 2, garantissant le bon fonctionnement du réseau.





Token de récompense : distribué aux utilisateurs qui contribuent avec des données, des modèles ou des ressources de calcul aux réseaux de données et au développement des modèles d'IA.





Token de staking : les validateurs et les opérateurs de modèles d'IA stakent de l'OPEN pour participer à la sécurisation du réseau et au déploiement des modèles, tout en recevant des récompenses.





Token de gouvernance : permet aux détenteurs de voter sur les décisions relatives à l'allocation des fonds, aux politiques de modèles et à la gestion de la trésorerie.





La conception de l'OPEN aligne les incitations au sein de l'écosystème, assurant des récompenses équitables aux contributeurs, une motivation des validateurs pour la sécurité du réseau et une participation communautaire au développement de la plateforme.











Détails Cas d'utilisation Frais de transaction, staking, récompenses des contributeurs, gouvernance Mécanisme de récompense Récompenses continues via le mécanisme Proof of Attribution (PoA), incitant à des contributions de qualité grâce à l'utilisation continue des données et des modèles Liquidité et staking Soutient les pools de liquidité et le staking basé sur des courbes de bonding des modèles, garantissant une responsabilité financière et un contrôle qualité axé sur le marché Gouvernance Les détenteurs de tokens OPEN votent sur l'allocation des fonds, les politiques de modèles et l'utilisation de la trésorerie Allocation communautaire 51 % de l'offre est allouée à la communauté : participants au testnet, développeurs de modèles, validateurs, subventions aux développeurs, événements communautaires, programmes d'ambassadeurs, récompenses de blocs et partenaires stratégiques Plans d'airdrop Des activités comme le Kaito Yapper Arena proposent une cagnotte de 2 millions de tokens OPEN sur 6 mois, destinée aux meilleurs contributeurs et participants communautaires





Le modèle tokenomics vise à créer une dynamique économique durable : les contributeurs reçoivent des récompenses chaque fois que leurs données ou leurs modèles sont utilisés, favorisant ainsi une participation à long terme. Les pools de liquidité et le staking basé sur des courbes de bonding garantissent que seuls les modèles les plus performants se démarquent : les utilisateurs peuvent staker des tokens OPEN pour soutenir les modèles en lesquels ils croient, assurant ainsi un contrôle qualité dicté par le marché. L'allocation communautaire de 51 % souligne l'engagement d'Openledger en faveur de la décentralisation.









OPEN est un actif polyvalent au cœur de l'écosystème Openledger :





Commercialisation des données et modèles : grâce au mécanisme PoA, les utilisateurs gagnent des tokens OPEN chaque fois que leurs données ou modèles de qualité sont utilisés, créant ainsi une source de revenus durable.





Staking et validation : les validateurs et opérateurs de modèles stakent des tokens OPEN pour sécuriser le réseau et déployer des modèles, alignant ainsi leurs intérêts sur le succès à long terme de la plateforme.





Participation à la gouvernance : les détenteurs de tokens OPEN peuvent les staker et voter sur des propositions liées à l'allocation des fonds, aux politiques de déploiement des modèles et à la gestion de la trésorerie.





Fourniture de liquidité : les tokens OPEN peuvent être utilisés dans des pools de liquidité pour faciliter les échanges et soutenir la liquidité de l'écosystème.





Applications sectorielles : les réseaux de données couvrent des domaines comme le développement Solidity, la santé, l'IoT et le trading Web3, OPEN servant à créer et commercialiser des modèles d'IA spécialisés.





Ces cas d'utilisation soulignent le rôle central du token OPEN dans la croissance et la pérennité de l'écosystème, en encourageant une participation active.









Openledger propose une approche révolutionnaire en combinant blockchain et intelligence artificielle, tout en répondant aux principaux défis de la gestion des données et du développement de l'IA. En décentralisant les flux de données via les Datanets et en introduisant un système de récompenses continues via le PoA, Openledger permet aux utilisateurs de contribuer à l'innovation dans l'IA tout en recevant une compensation équitable. En tant que pierre angulaire de cet écosystème, le token OPEN offre utilité, pouvoir de gouvernance et incitations économiques pour soutenir la croissance de la plateforme.





Alors qu'Openledger passe du testnet au mainnet, le projet est bien positionné pour devenir une plateforme de référence dans le développement d'une IA décentralisée. Son accent sur la transparence, la propriété communautaire et des récompenses durables en fait un choix idéal pour les contributeurs de données, les créateurs de modèles et les passionnés d'IA. Pour participer, vous pouvez rejoindre le testnet, suivre le compte X d'Openledger ou rejoindre la communauté Discord pour obtenir les dernières informations concernant les airdrops et les récompenses.





Le token OPEN est désormais disponible sur MEXC ! Ne manquez pas cette opportunité précoce d'investir dans un secteur émergent prometteur. Voici comment acheter du OPEN sur MEXC : Ne manquez pas cette opportunité précoce d'investir dans un secteur émergent prometteur. Voici comment acheter du OPEN sur MEXC :





2) Saisissez « OPEN » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant (Spot)

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix, puis finalisez votre transaction.



