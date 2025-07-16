







OpenServ est une plateforme d'infrastructure dédiée à l'économie des agents IA. Elle vise à construire un système décentralisé permettant la collaboration entre multiples agents et l'intégration inter-cadres, afin qu'ils puissent collaborer, raisonner et exécuter des tâches comme des humains.





OpenServ combine incitations et gouvernance via son token natif SERV : les utilisateurs doivent dépenser du SERV pour accéder aux services de la plateforme, tandis que les contributeurs d'agents de qualité sont récompensés en tokens. Le SERV est également utilisé pour la gouvernance et le déverrouillage de fonctionnalités.





OpenServ introduit des innovations comme les « Shadow Agents » et le « Cadre cognitif multi-couche », offrant aux systèmes IA des capacités humaines d'auto-évaluation et d'auto-optimisation, ouvrant la voie à une IA plus autonome et intelligente.





La vision long terme d'OpenServ est de créer une économie hybride entre humains et IA, où les agents ne remplacent pas l'humain, mais le servent. Une économie dans laquelle humains et IA coopèrent au quotidien.





Dans un contexte d'évolution rapide de l'IA, OpenServ répond à une question essentielle : l'IA ne doit pas seulement devenir plus intelligente, mais aussi plus « socialisée ». Elle doit apprendre à collaborer, raisonner et interagir avec d'autres agents — c'est le concept d'économie agentique.









OpenServ est une plateforme décentralisée conçue pour l'économie agentique. Elle fournit aux agents IA un système unifié d'enregistrement, de découverte, de collaboration, d'invocation et de récompense. En résumé, elle agit comme un système d'exploitation des agents IA Web3 multi-agents du futur.





Alors que la plupart des applications IA actuelles sont monolithiques, OpenServ construit un réseau d'agents IA capables de prendre des décisions, d'agir pour les utilisateurs et de travailler ensemble sur des tâches complexes inter-domaines, de manière autonome.









Les Shadow Agents permettent de projeter un même agent IA sur plusieurs plateformes ou modèles tout en gardant une cohérence d'état. Exemple : un assistant médical IA peut conserver son identité et ses capacités sur une appli mobile, une extension de navigateur et le réseau OpenServ, assurant des services intelligents vraiment cross-plateformes.









Le design des agents d'OpenServ s'inspire de modèles cognitifs humains, avec une architecture en plusieurs couches :

Couche de perception (acquisition d'information)

Couche d'action (exécution de tâches)

Couche de réflexion (auto-évaluation)

Couche de contrôle (ajustement stratégique)

Ce modèle donne aux agents une grande autonomie, capacité d'adaptation et aptitude à collaborer.









OpenServ introduit l'Agent Interface Protocol (AIP) pour faciliter la collaboration entre agents hétérogènes. AIP définit les entrées, sorties, méthodes d'appel, métadonnées, système de réputation, etc., de chaque agent — comme une norme API permettant aux agents de se découvrir et de s'appeler entre eux, à la manière des services sur Internet.









Le SERV est le token natif de la plateforme OpenServ. Son offre totale est plafonnée à 1 milliard de tokens.

Le SERV est le carburant central de l'écosystème OpenServ et joue un rôle clé dans :

Les opérations de la plateforme

La gouvernance décentralisée

Les incitations aux contributeurs

Le transfert de valeur entre agents

La conception économique d'OpenServ privilégie la fonctionnalité, tout en assurant une distribution équitable et transparente, une liquidité robuste et des mécanismes d'incitation durables pour l'ensemble de l'écosystème.





Catégorie Pourcentage Détails de déverrouillage et calendrier de distribution Financement pré amorçage (pre-seed) 1 % Entièrement déverrouillé, sans période de verrouillage ; valorisation : 5 millions de dollars Financement amorçage (seed) 15 % Entièrement déverrouillé, sans période de verrouillage ; valorisation : 7,5 millions de dollars Vente publique 25 % Réalisée sur Fjord Foundry pendant 24 heures ; entièrement déverrouillée ; valorisation : 1,25 million de dollars Injection de liquidité sur Uniswap 25 % Entièrement déverrouillée, sans verrouillage ; détenue par l'équipe

Écosystème et Trésorerie 24 % Géré via un portefeuille multisig (2 à 4 signatures) ; aucune période de verrouillage prévue

Équipe 10 % Acquisition linéaire sur 18 mois à partir du 6 août 2025 ; actuellement entièrement verrouillée









Accès à la plateforme et frais d ' invocation d ' agents : toutes les opérations sur OpenServ (appel de services d'agents, envoi de modèles de tâches, déploiement d'agents personnalisés, etc.) nécessitent un paiement en tokens SERV.

Incitations à l ' écosystème : les agents IA performants ou largement adoptés reçoivent des récompenses en SERV afin d'encourager la qualité et de maintenir une communauté active de développeurs.

Participation à la gouvernance : les détenteurs de SERV peuvent participer à la gouvernance de la plateforme, voter sur les paramètres du protocole, les subventions de l'écosystème et d'autres propositions majeures.

Déblocage de fonctionnalités avancées : certains SDK premium, autorisations renforcées sur le marketplace d'agents et autres outils avancés peuvent être déverrouillés en stakant des SERV.

Mécanisme de soutien à la valeur : une partie des revenus de la plateforme est utilisée pour racheter et brûler des SERV, induisant une déflation du token et soutenant sa valeur à long terme.









Le développement d'OpenServ se déroulera en plusieurs phases :





Lancement des SDK et outils CLI pour développeurs, compatibles avec les principaux frameworks IA (LangChain, OpenAI, Replicate, etc.)

Mise en ligne du registre OpenServ pour l'enregistrement, la découverte et l'appel d'agents

Lancement d'un programme incitatif pour les premiers agents





Lancement du marketplace OpenServ Agent

Introduction du concept de Shadow Agents et premier prototype cross-plateforme

Implémentation d'un système de facturation initial pour l'appel des agents





Déploiement du module de gouvernance : les membres de la communauté peuvent soumettre des propositions et voter avec leurs tokens SERV

Lancement d'un système de réputation et d'un modèle de notation de crédibilité des agents

Début du développement d'une couche de coordination réseau IA pour prendre en charge les clusters d'agents





Lancement officiel du mainnet OpenServ

Intégration avec d'autres projets Web3 et IA

Construction d'un écosystème d'économie des agents inter-applications, alimenté par le token SERV









L'ambition ultime d'OpenServ ne se limite pas à créer une plateforme d'agents IA, mais à établir un système d'exploitation décentralisé pour le réseau d'agents IA. Tout comme Ethereum est devenu l'infrastructure des smart contracts, OpenServ vise à devenir la couche protocolaire des agents intelligents, soutenant une nouvelle économie du travail où humains et IA coexistent et collaborent.









OpenServ est bien plus qu'une plateforme technologique : c'est un nouveau paradigme de création et de collaboration sociale avec l'IA. Dans l'ère agentique, les humains n'utiliseront plus des outils de manière isolée, mais agiront comme des nœuds interconnectés collaborant avec des agents IA.





Si la dernière décennie a été celle de « l'intelligence », la prochaine sera celle de l'agentique. OpenServ fournit l'infrastructure ouverte, décentralisée et évolutive qui permettra à cette économie des agents IA de se développer durablement.





