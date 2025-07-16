OpenZK (OZK): Redéfinir la scalabilité d'Ethereum avec la technologie ZK Rollup

OpenZK (OZK) est un réseau Couche 2 (L2) haute performance basé sur la technologie de preuve à connaissance zéro (ZK Rollup). Ses mécanismes innovants, son équipe solide et son écosystème diversifié ont rapidement attiré une large attention sur le marché. Actuellement, OpenZK a lancé sa campagne d'airdrop anticipée. Les utilisateurs peuvent transférer et staker des actifs pour gagner des points OZK, obtenant ainsi un accès anticipé à l'écosystème et sécurisant des récompenses de croissance à long terme.









OpenZK est un réseau de Couche 2 (L2) construit sur Ethereum , reposant sur la technologie ZK Rollup au cœur de son fonctionnement. Il agrège des milliers de transactions en une seule preuve, laquelle est ensuite soumise à la blockchain principale d’Ethereum pour vérification. Cela permet de réduire considérablement les frais de gaz, jusqu’à environ 90 %, tout en augmentant le débit des transactions jusqu’à 100,000 TPS, le tout en conservant la sécurité native d’Ethereum.





Caractéristiques clés qui distinguent OpenZK :

Frais de transaction flexibles : Les utilisateurs peuvent payer les frais de gaz en ETH ou OZK, réduisant ainsi la barrière à l’entrée.

Mécanisme de staking intelligent : Le staking anticipé peut rapporter jusqu’à 10x de points de récompense , et le re-staking améliore encore l’efficacité du capital.

Assistance complète pour la DeFi : Compatible avec le staking d’ETH et de stablecoins (USDT, : Compatible avec le staking d’ETH et de stablecoins (USDT, USDC DAI ), offrant aux utilisateurs diverses opportunités de rendement.





En combinant l'innovation technologique avec des incitations écosystémiques, OpenZK crée un environnement couche 2 (L2) plus rapide, moins coûteux et plus sécurisé, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs.









La conception d'OpenZK repose sur trois piliers fondamentaux : Performance du ZK Rollup, incitations pour les utilisateurs et interopérabilité de l'écosystème









La technologie centrale qui alimente OpenZK permet le traitement groupé des transactions combiné à la vérification par preuve à divulgation nulle de connaissance, réduisant considérablement la charge de calcul sur la blockchain principale d’Ethereum et offrant un solide support aux applications décentralisées (dApps).





Les utilisateurs peuvent staker de l’ETH ou des stablecoins pendant la phase de prévente (Early bird phase) pour bénéficier de multiplicateurs de points allant jusqu’à 10x. De plus, le re-staking améliore l’efficacité du capital et augmente les rendements globaux.

Les points sont calculés comme suit :





Points = Montant staké × Nombre de jours de staking × Multiplicateur de récompense Exemple : Détenir 1 ozETH = récompense unique de 100 points Détenir 3 000 ozUSD = accumulation de 100 points par jour









Les utilisateurs peuvent payer les frais de gas en ETH ou OZK, améliorant ainsi l’utilité et la valeur du token. Le système de parrainage offre également un potentiel de gains supplémentaires :

+0,3x de multiplicateur pour chaque ami invité

15 % des points de l’invité attribués en bonus de parrainage









OZK est le token natif de l'écosystème OpenZK et joue plusieurs rôles au sein du réseau :





Fonction Cas d'utilisation Paiement des frais de réseau Peut être utilisé comme alternative à l’ETH pour payer les frais de transaction. Gouvernance communautaire Les détenteurs de tokens peuvent participer aux propositions et aux votes, influençant ainsi l’orientation future du projet. Récompenses de staking Les détenteurs d’OZK peuvent staker leurs tokens pour gagner des airdrops et des points de récompense Accumulation de valeur À mesure que l’écosystème se développe, l’utilité d’OZK continuera de s’étendre, soutenant son appréciation à long terme





MEXC, une plateforme reconnue pour sa grande liquidité. Ce listing favorisera la découverte du prix et la profondeur du marché pour le token. OZK en est à sa phase initiale d’airdrop et devrait bientôt être listé sur les principales plateformes d’échange, notamment sur. Ce listing favorisera la découverte du prix et la profondeur du marché pour le token.









L’ airdrop OpenZK bat son plein. Pour commencer à gagner des points d’airdrop OZK, connectez-vous simplement à la plateforme officielle, transférez votre ETH ou vos stablecoins vers le réseau OpenZK, puis mettez vos actifs en staking.

Les premiers participants bénéficient d’un multiplicateur de points x10. Et chaque semaine pendant laquelle vos ETH ou stablecoins restent en staking, votre multiplicateur augmente. Plus vous stakerez longtemps, plus vous gagnerez de points d’airdrop — un excellent moyen de favoriser la participation à long terme et d’augmenter votre potentiel de récompense.

De plus, vous pouvez augmenter vos gains en invitant des amis à participer. Gagnez des multiplicateurs de points supplémentaires et des commissions de parrainage pour maximiser vos récompenses.

L’airdrop OpenZK est bien plus qu’une simple campagne de récompenses : c’est une opportunité stratégique de capter de la valeur et de vous positionner durablement dans l’écosystème. Pour les investisseurs souhaitant s’exposer tôt au secteur des ZK Rollups, c’est le moment idéal pour se lancer.









OpenZK est mené par une équipe de classe mondiale, dotée d'une expertise approfondie en finance traditionnelle et en blockchain :

Dave Sandor (Fondateur) : Ancien analyste en banque d’investissement chez Goldman Sachs, expert en analyse de données et en compréhension des marchés, responsable de l’élaboration de la feuille de route stratégique d’OpenZK.

Lucas Cullen (CTO) : Développeur précoce d’Ethereum avec plus de 8 ans d’expérience dans les technologies Layer 2, et spécialiste pratique des ZK-Rollups





De plus, OpenZK a établi des partenariats avec plusieurs projets de premier plan :

RocketPool : Soutient le staking décentralisé d’ETH avec un rendement annuel environ 30 % supérieur aux méthodes de staking traditionnelles.

EigenLayer : Permet une "triple utilité" pour l’ETH grâce à des mécanismes de restaking, maximisant l’efficacité du capital.









OpenZK n'est pas un projet à court terme — c'est une initiative d'infrastructure à long terme avec une vision de 5 à 10 ans et une feuille de route claire pour le développement.





Phase Objectifs principaux Phase 1 Développement des modules ZK Rollup fondamentaux et lancement du testnet Phase 2 Lancement du mainnet, déploiement du pont cross-chain et initiation de partenariats avec l’écosystème Phase 3 Mise en place de la gouvernance décentralisée, expansion de l’interopérabilité du pont cross-chain et optimisation des performances





Cette approche méthodique—d'abord l'infrastructure, puis l'écosystème, puis la décentralisation—est la référence absolue pour les projets Couche 2 (L2).









OpenZK redéfinit ce que doit être une solution de Couche 2 (L2) : évolutive, sécurisée et accessible. Grâce à sa technologie ZK Rollup avancée, son approche centrée sur l’utilisateur et son écosystème en pleine croissance, OpenZK est sur le point de devenir un acteur majeur dans l’évolution du scaling d’Ethereum

Actuellement, l’airdrop est en Phase de prévente (Early Bird phase), avec des multiplicateurs de points de staking allant jusqu’à 10x. Combiné au potentiel de cotation d’OZK sur les principales plateformes d’échange, cela représente une opportunité particulièrement attractive pour les premiers participants.

dès maintenant et saisissez l’avantage ! Prêt à vous positionner à l’avant-garde de la nouvelle génération des solutions Layer 2 ? Rejoignez MEXC



