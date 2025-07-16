PicWe (PIC) : Pionnier des stablecoins cross-chain et de la liquidité multi-chain

Dans la vague de la DeFi 2.0, PicWe redéfinit l'avenir de la liquidité cross-chain. En tant que premier protocole de liquidité omnichain « modulaire façon puzzle » au monde, PicWe vise à éliminer les barrières entre chaînes et à permettre des transferts d'actifs fluides sans utiliser de bridges, offrant aux utilisateurs une expérience de trading plus sûre et plus efficace.









PicWe est une plateforme Web3 qui intègre la création de contenu, les incitations memecoins et l'interaction sociale on-chain. En introduisant un mécanisme innovant combinant NFTs d'identité, niveaux dynamiques et mining interactif, elle construit une boucle économique de contenu centrée sur l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent gagner des récompenses en tokens PIC grâce à des activités sociales telles que publier, liker ou commenter. La communauté peut quant à elle piloter le développement de l'écosystème via la gouvernance par propositions et l'évaluation du contenu. Le nom « PicWe » provient de « Picture + We », signifiant « Nos images, notre contenu, notre valeur ».





Fonctionnalités principales :





Swap cross-chain sans bridge : échanges d'actifs directs entre blockchains via contrats intelligents, sans recours à un bridge tiers.

Sécurité renforcée : élimine les points de défaillance uniques des bridges, réduisant les risques d'attaques.

Interface intuitive : prend en charge plusieurs wallets majeurs, sans nécessité d'en changer.













Le moteur CATM (Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) de PicWe permet aux utilisateurs d'échanger des actifs directement entre différentes blockchains sans recourir aux mécanismes de bridge classiques. Cela améliore l'efficacité des transactions tout en renforçant considérablement la sécurité des actifs.









WEUSD est le stablecoin on-chain natif de PicWe. Les utilisateurs peuvent frapper ou échanger du WEUSD dans un rapport de 1:1 avec l'USDT, ce qui offre un support stable aux échanges cross-chain.









Les utilisateurs peuvent staker leurs tokens PIC pour participer au mining de liquidité et recevoir des rendements ainsi que des dividendes générés par la plateforme. Ce mécanisme renforce l'engagement communautaire et la liquidité du protocole.









PicWe a conçu son propre système d'oracle décentralisé afin de fournir des données on-chain en temps réel, garantissant la fiabilité des transactions. En cas d'échec, les contrats intelligents remboursent automatiquement les fonds des utilisateurs.









PIC est le token utilitaire natif de PicWe. Il est principalement utilisé pour les incitations, la gouvernance communautaire et le bon fonctionnement de l'écosystème. Un total de 300 millions de tokens PIC seront progressivement distribués à la communauté, à travers cinq étapes clés du projet. Chaque étape marque un jalon majeur dans la réalisation d'une liquidité omnichain sans bridge. La distribution se fera via des airdrops et d'autres campagnes, récompensant les utilisateurs les plus actifs.





Utilisations principales du token :





Incitations à l'écosystème : participation à la fourniture de liquidité, à l'activité de trading, à la promotion de la plateforme.

Gouvernance communautaire : droit de vote pour les propositions et décisions majeures.

Paiement des services : moyen de paiement pour les fonctionnalités internes de l'écosystème.









Depuis son lancement, PicWe a suscité une forte attention dans l'écosystème et sur le marché, affichant une croissance rapide et des avancées techniques dans plusieurs domaines. Fin 2024, PicWe s'est distingué en remportant la première place dans la catégorie DeFi du hackathon « Battle of Olympus » organisé par Movement Labs, parmi environ 2 100 projets.





D'après ChainCatcher et d'autres sources, fin 2024, la plateforme PicWe comptait environ 727 000 utilisateurs, plus de 221 000 interactions on-chain, 163 000 adresses uniques et un volume total de transactions avoisinant 326 millions $.





PicWe construit un écosystème de liquidité omnichain sans bridge. Cette architecture a été déployée avec succès sur le mainnet de Movement, démontrant sa scalabilité et son efficacité. Les prochaines étapes incluent :





Extension multi-chain : prise en charge de blockchains supplémentaires pour une meilleure interopérabilité des actifs.

Lancement d'un marché IRO : introduction d'actifs du monde réel dans l'écosystème via la tokenisation.

Amélioration des oracles : renforcement de la précision et de la réactivité des données.

Gouvernance communautaire : intensification de la décentralisation via la participation accrue des membres.



