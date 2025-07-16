Pump.fun vs. Raydium : affrontement ultime sur le champ de bataille des memecoins

Dans l'univers des cryptomonnaies, les memecoins ont toujours attiré l'attention du marché grâce à leur attrait culturel unique et leur dimension spéculative. Au sein de l'écosystème Solana , pump.fun et Raydium s'affrontent dans une compétition féroce autour de l'émission et du trading des memecoins. D'un côté, pump.fun, une plateforme de lancement de memecoins qui alimente la frénésie populaire avec des centaines de nouveaux tokens lancés chaque jour. De l'autre, Raydium , un géant parmi les DEX traditionnelles qui maintient l'ordre dans l'écosystème Solana grâce à sa profondeur de liquidité.













Produit phare de l'écosystème Solana, pump.fun s'est rapidement imposé grâce à son processus de lancement minimaliste et son mécanisme de courbe de bonding innovant. Le concept clé repose sur une décentralisation totale de l'émission de tokens : il suffit de saisir quelques informations de base comme le nom et le symbole du token, et en moins de deux minutes, un contrat est déployé avec un pool de liquidité. Ce modèle de « lancement de token en un clic » séduit directement l'instinct spéculatif des investisseurs particuliers, ce qui a permis à pump.fun de rapidement rassembler une base d'utilisateurs active et un volume de trading important.









Raydium est l'une des principales plateformes d'échange décentralisées de Solana, profondément intégrée à Serum. Il propose un large éventail de paires de trading et de pools de liquidité. Sa domination s'explique autant par sa profondeur de marché que par son processus rigoureux de sélection des projets. Les listings de tokens sur Raydium nécessitent un audit, du staking de liquidité et d'autres procédures de validation, avec un délai moyen d'examen de 7 jours. Cette barrière à l'entrée élevée en fait un pôle d'attraction pour les capitaux institutionnels, renforçant son rôle de garant de qualité au sein de l'écosystème.









La divergence stratégique entre les deux plateformes a donné naissance à des dynamiques de marché radicalement différentes.









Création de tokens sans barrière : grâce à des modèles de contrats intelligents préconçus, le coût de création d'un token est réduit à seulement 1 SOL, supprimant les obstacles techniques.

Mécanisme de tarification dynamique : basé sur une courbe de bonding hybride qui récompense les premiers participants tout en limitant algorithmique la spéculation excessive.

Redirection de la liquidité : le 21 mars, le 21 mars, pump.fun a lancé son propre DEX AMM, PumpSwap . Depuis, les tokens nouvellement lancés ne migrent plus leur liquidité vers Raydium : celle-ci est désormais redirigée vers PumpSwap.













Avantage sur les frais : Raydium propose une structure tarifaire très compétitive, avec des frais de transaction fixés à seulement 1 %, nettement inférieurs aux 2 % de pump.fun. De plus, les frais de migration de liquidité sont entièrement supprimés, réduisant ainsi les coûts opérationnels pour les équipes de projets comme pour les traders.

Pack d'incentives : les projets lancés via LaunchLab bénéficient d'un modèle de partage des revenus, recevant 10 % des frais de transaction générés par leur token. Ils profitent également de récompenses de staking renforcées grâce aux incentives en tokens RAY, offrant ainsi des opportunités de rendement supplémentaires aux équipes projet et à leur communauté.

Mécanisme de migration de liquidité : Raydium utilise un modèle AMM à liquidité concentrée, conçu pour optimiser l'efficacité du capital. Une fois que la liquidité d'un token atteint 85 SOL, le système la migre automatiquement vers l'AMM de Raydium, facilitant ainsi son intégration à un marché plus profond.









Indicateur pump.fun Raydium Volume de trading quotidien A atteint un pic de 3,13 milliards $ Moyenne de 3,6 milliards $ au T1 2025 Nombre d'utilisateurs actifs Plus de 388 000 utilisateurs Maintient une position de leader à long terme parmi les DEX sur Solana Volume d'émission de tokens Près de 80 millions de tokens lancés à ce jour Forte croissance du nombre de tokens via LaunchLab Part de marché A atteint 20 % du volume des DEX sur Solana à son pic Leader historique du marché des DEX sur Solana Innovations clés PumpSwap LaunchLab









La rivalité entre pump.fun et Raydium dépasse désormais la simple question d'itérations produit. Elle s'inscrit dans une lutte d'influence sur l'écosystème et de contrôle du récit. Le lancement de PumpSwap par pump.fun a rapidement gagné du terrain dans l'écosystème Solana, capturant environ 15 % de part de marché en volume de trading. Bien que Raydium reste en tête sur l'ensemble du marché, la pression exercée par ce concurrent en pleine ascension se fait de plus en plus ressentir.









La contre-offensive de Raydium via LaunchLab commence également à porter ses fruits : le jour de son lancement, la part de Raydium dans le volume de trading est remontée à 60 %, témoignant d'un afflux important de capitaux et d'un regain d'attention. Pour renforcer sa position, Raydium a mis en œuvre une stratégie de « pression à la baisse » : abaisser le seuil de graduation des projets à 85 SOL pour inciter les projets de qualité à migrer plus tôt, et utiliser les revenus générés par la plateforme pour racheter et brûler des tokens RAY — instaurant ainsi une boucle déflationniste où la croissance du volume soutient la valorisation du token.









En réponse à l'offensive de Raydium, pump.fun a annoncé le 12 mai une série de contre-mesures . 50 % des frais de transaction sont désormais reversés aux émetteurs de tokens, afin de favoriser la fidélisation des projets de qualité. Un mécanisme de burn des tokens LP a également été introduit, réduisant de 47 % le risque de rug pull. Enfin, pump.fun a lancé des communautés et événements régionaux sur Telegram, consolidant la fidélisation utilisateur grâce à une stratégie défensive plurielle axée sur les incitations, la gestion du risque et l'animation communautaire.









Derrière une prospérité apparente, pump.fun et Raydium sont confrontés à des défis structurels profonds.





L'expansion fulgurante de pump.fun attire une surveillance réglementaire accrue. La SEC américaine a déjà signalé plusieurs tokens de la plateforme comme titres non enregistrés. De plus, une faille de contrat exploitée à hauteur de 2,3 millions de dollars en mars 2024 a mis en lumière des vulnérabilités critiques — notamment sa note de sécurité C+. L'écosystème repose en grande partie sur des narratifs de memecoins, ce qui le rend structurellement fragile : une chute du marché pourrait entraîner une désertion massive des utilisateurs.





Raydium, bien que plus solide en apparence, n'est pas exempt de défauts. Son processus de sélection des tokens, jugé trop long, est critiqué par la communauté comme étant « l'équivalent Solana d'un comité de listing ». En outre, le modèle CLOB entraîne des spreads supérieurs à 15 % sur les tokens à faible capitalisation, ce qui dégrade fortement l'expérience de trading. L'inflation annuelle de 22 % du token RAY continue d'éroder sa fonction de réserve de valeur. Ce qui semble être une compétition équilibrée est en réalité une bataille à haut risque, marquée par des vulnérabilités latentes.









Cette rivalité n'est pas un simple jeu à somme nulle : elle accélère l'évolution structurelle du marché des cryptomonnaies. Les données on-chain révèlent que 19 % des projets ayant « gradué » depuis pump.fun et migré vers Raydium ont bénéficié d'afflux de liquidités durables. Ce constat révèle une vérité écologique plus profonde : innovation sauvage et construction rigoureuse de valeur ne s'excluent pas, mais incarnent une nouvelle division du travail dans l'économie crypto. Tandis que pump.fun utilise la démocratisation algorithmique pour faire tomber les monopoles d'émission de tokens, Raydium construit un fossé défensif autour de la liquidité pour préserver la valeur. Leur affrontement catalyse, en somme, l'évolution fractale du marché.





Si les équilibres de pouvoir futurs restent incertains, une chose est sûre : le marché des cryptomonnaies écrit un nouveau chapitre. Lorsque la révolution de l'émission de tokens rencontre la reconstruction de la liquidité, l'enjeu dépasse la concurrence — il devient une course à l'efficacité des marchés et à la découverte de la valeur. Le paysage crypto semble évoluer vers une structure en couches, avec une « couche de trafic » face à une « couche de valeur ». En tant que plateforme leader à la pointe de l'innovation technologique, MEXC continue de fournir une infrastructure de trading sûre, efficace et accessible à tous — permettant aux utilisateurs du monde entier d'anticiper les cycles du marché et de suivre l'évolution de l'économie crypto, du chaos vers l'ordre.





