Analyse des baisses mondiales : focus sur les tendances historiques des marchés baissiers

L'administration Trump a de nouveau imposé des tarifs douaniers, provoquant un revirement brutal du sentiment sur les marchés financiers. Les marchés boursiers européens ont chuté en parallèle, l'indice DAX allemand enregistrant une baisse de plus de 3 %. Les prix du pétrole brut ont plongé de 6.6 % en une seule journée, tandis que l'indice du dollar américain a connu sa plus forte chute intrajournalière depuis 2005. L'indice de volatilité du marché (VIX) a bondi de 40 %, franchissant le seuil des 30, et le ratio de levier net des hedge funds est tombé à son plus bas niveau en trois ans. Les cryptomonnaies ont elles aussi suivi cette tendance baissière mondiale. Le 7 avril, le BTC est brièvement passé sous les 75,000 $ en intrajournalier, marquant une chute de 30 % par rapport à son sommet de 108,000 $. L' ETH a également connu un net recul, perdant plus de 15 % à un moment donné pour tomber sous les 1,420 $, un niveau inédit depuis octobre 2023.





Au cours des 50 dernières années, le marché boursier américain a traversé plusieurs marchés baissiers, chacun ayant laissé une empreinte profonde sur l'économie et les investisseurs. L'analyse de l'historique des marchés baissiers aux États-Unis sur ce demi-siècle offre un aperçu précieux des réalités du marché et des enseignements clés pour l'avenir.













En 1973, le déclenchement de la Quatrième guerre du Moyen-Orient a conduit les pays arabes à imposer un embargo sur le pétrole, provoquant une flambée des prix à l'échelle mondiale. Cet événement a rapidement impacté l'économie, plongeant les États-Unis dans une récession sévère. L'indice S&P 500 est passé d'un sommet de 121.74 en janvier 1973 à un creux de 57.77 en décembre 1974, soit une baisse de 52.5 %. Ce marché baissier, qui a duré 21 mois, figure parmi les plus longs de ces 50 dernières années.





La crise pétrolière a non seulement fait grimper les prix de l'énergie, mais elle a aussi fortement aggravé l'inflation aux États-Unis, augmentant les coûts d'exploitation des entreprises et réduisant drastiquement leurs bénéfices. À cela s'est ajouté le fardeau budgétaire de la guerre du Vietnam, qui a encore freiné l'élan de croissance de l'économie américaine.









Le 19 octobre 1987, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 508 points en une seule journée, soit une baisse de 22.6 % — la plus importante baisse journalière de l'histoire. Le S&P 500 a également reculé de 20.5 % ce jour-là. Malgré ce plongeon spectaculaire, le marché baissier a été relativement court, ne durant que 4 mois.





Ce krach a été principalement provoqué par la mondialisation, la libéralisation financière et la montée du trading automatisé, qui a amplifié la volatilité. Pour éviter une répétition de ce type d'événement, la SEC a mis en place l'année suivante un système de circuit breakers à trois seuils pour stabiliser le marché en cas de fortes fluctuations.









À la fin des années 1990, les actions technologiques et Internet étaient en pleine euphorie, avec des valorisations déconnectées de leurs fondamentaux. L'indice Nasdaq Composite est passé d'un sommet de 5,132.52 en mars 2000 à un creux de 1,114.11 en octobre 2002, soit une chute de 78.3 % — la plus forte baisse d'un marché baissier sur les 50 dernières années. Ce marché baissier a duré 31 mois, sapant profondément la confiance des investisseurs.





L'explosion de la bulle tech a mis en évidence les risques majeurs liés à la spéculation excessive et aux bulles de valorisation. Lorsque le marché perd toute rationalité et que les investisseurs poursuivent aveuglément la hausse, l'éclatement devient inévitable.









La crise des subprimes a provoqué une réaction en chaîne à l'échelle mondiale. Les marchés du crédit se sont figés, plongeant l'économie mondiale en récession. Le S&P 500 est passé de 1,565.15 en octobre 2007 à 666.79 en mars 2009, soit une chute de 57.4 %. Ce marché baissier a duré 17 mois et figure parmi les plus vastes et destructeurs des 50 dernières années.





La crise a mis en lumière de grandes failles du système financier, notamment un manque de régulation et un usage excessif de l'effet de levier. De nombreuses institutions financières majeures ont fait faillite ou ont été rachetées, et la confiance des marchés a été profondément ébranlée.









Début 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des fermetures économiques massives et une forte baisse des bénéfices des entreprises. L'indice S&P 500 est passé de 3,386.15 en février 2020 à 2,237.40 en mars 2020, enregistrant une baisse de 33.9 %. Bien que la chute ait été marquée, les mesures de relance massives des banques centrales et des gouvernements ont permis un rebond rapide des marchés. Ce marché baissier n'a duré que 3 mois, ce qui en fait l'un des plus courts de ces 50 dernières années.





La pandémie a impacté l'économie réelle tout en provoquant une panique généralisée sur les marchés. Toutefois, grâce à l'intervention coordonnée des autorités monétaires et budgétaires, les marchés se sont stabilisés et ont amorcé une nouvelle phase haussière.









Pour mieux visualiser l'évolution historique des marchés baissiers, voici une comparaison entre la durée de chaque marché baissier et la baisse correspondante de l'indice S&P 500 :





Période de marché baissier Durée Baisse du S&P 500 1973-1974 21 mois -48 % 1987 4 mois -34 % 2000-2002 31 mois -49 % 2007-2009 17 mois -57 % 2020 3 mois -34 %













Les fondamentaux économiques sont le socle du marché boursier. Lorsque la croissance ralentit ou qu'une récession s'installe, les marchés ont peu de chances de progresser indépendamment. Les investisseurs doivent donc suivre attentivement les indicateurs économiques et les orientations politiques pour anticiper les tendances du marché. En période de marché baissier, rester vigilant est essentiel pour éviter les comportements mimétiques ou la spéculation excessive.









L'euphorie du marché et les bulles de valorisation figurent souvent parmi les déclencheurs des marchés baissiers. En cas d'optimisme excessif ou de comportements spéculatifs, il est crucial de garder une approche rationnelle et de ne pas se lancer dans une course aux prix sans analyse. Savoir identifier une bulle permet également de réagir à temps, par exemple en plaçant des ordres Stop-Loss ou en ajustant sa stratégie d'investissement.









Les interventions politiques peuvent aider à stabiliser le sentiment de marché et éviter une aggravation de la crise. Toutefois, ces mesures ne sont que temporaires et ne règlent pas les problèmes structurels. Il est donc important de suivre l'évolution des politiques tout en évaluant la capacité du marché à se redresser de lui-même. Une véritable sortie de marché baissier ne peut se produire que si cette dynamique interne est solide.









Les marchés baissiers peuvent provoquer des réactions émotionnelles fortes, entraînant des décisions impulsives. Il est essentiel d'apprendre à gérer ses émotions, de rester calme et lucide pour éviter d'aggraver les pertes par des choix irrationnels.





Les marchés baissiers observés aux États-Unis au cours des 50 dernières années nous ont transmis des enseignements précieux. Les investisseurs doivent surveiller les fondamentaux économiques, évaluer les bulles de valorisation avec lucidité, prêter attention aux politiques de soutien et à la dynamique propre du marché, et surtout garder un esprit rationnel. Dans le même temps, il convient de reconnaître les liens entre les marchés des cryptomonnaies et les marchés boursiers traditionnels. Les conditions économiques mondiales, les politiques réglementaires et le sentiment du marché influencent directement l'écosystème crypto. En avançant dans vos investissements, inspirez-vous des leçons du passé et progressez avec discernement.



