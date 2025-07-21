Revolving Games : un pionnier de l'écosystème blockchain AAA qui propulse la révolution du gaming Web3

Revolving Games est une force novatrice dans l'univers du gaming Web3, se positionnant comme une entreprise de jeux blockchain de niveau AAA avec une vision audacieuse : combler le fossé entre le jeu traditionnel et les technologies décentralisées. Bénéficiant d'un solide soutien financier et de partenariats stratégiques, RG ambitionne de bâtir un écosystème gaming complet, alimenté par son token natif, RCADE. À ce jour, l'entreprise a levé plus de 25 millions de dollars auprès d'investisseurs privés, dont Pantera Capital, consolidant ainsi son rôle clé dans le secteur émergent du jeu Web3.





L'ambition de Revolving Games va bien au-delà du simple développement de jeux. L'entreprise construit un écosystème complet, intégrant une infrastructure blockchain, un réseau de nœuds décentralisé et une économie unifiée autour de son token. En tant qu'éditeur doté de ressources importantes, RG opère à travers deux studios de développement indépendants, réunissant plus de 150 vétérans de l'industrie. Ce modèle reflète son engagement à offrir des expériences de jeu haut de gamme tout en ouvrant la voie à un nouveau paradigme de propriété et d'engagement des joueurs à l'ère du Web3.













Depuis sa création, Revolving Games poursuit une mission claire : construire un écosystème de gaming décentralisé, porté et détenu par la communauté. Cette vision reste le fil conducteur des choix stratégiques de l'entreprise et de sa feuille de route produit. Revolving Games aborde le gaming Web3 avec une perspective globale, en s'intéressant non seulement à l'expérience de jeu, mais aussi à l'infrastructure sous-jacente, aux modèles économiques et aux structures de gouvernance qui façonneront l'avenir du divertissement numérique.









Revolving Games se positionne comme un pont entre le gaming Web2 et Web3, en reconnaissant que l'adoption massive passera par une transition fluide, et non par une rupture brutale. Cette approche se reflète dans son processus de développement, qui met l'accent sur l'expérience utilisateur et l'accessibilité, tout en intégrant les technologies blockchain de façon pertinente — pour enrichir le gameplay sans le complexifier inutilement.









Revolving Games réunit plus de 150 vétérans chevronnés de l'industrie du jeu traditionnel, constituant une équipe aux compétences solides dans toutes les disciplines clés. L'entreprise opère à travers deux studios indépendants, permettant le développement simultané de plusieurs titres de qualité AAA. Dans un secteur où de nombreux projets Web3 peinent à atteindre des standards de production élevés et à respecter les délais, cette envergure et cette expérience offrent à Revolving Games un avantage concurrentiel évident.













L'écosystème RCADE est une plateforme étroitement intégrée, composée de plusieurs éléments interconnectés, conçue pour offrir une expérience de jeu complète et centrée sur le joueur. La création de RCADE Foundation traduit une vision à long terme : décentraliser le développement de jeux et donner plus de pouvoir aux communautés de joueurs, tout en jouant le rôle d'entité de gouvernance supervisant la croissance et la mise en œuvre de l'écosystème.





L'écosystème repose sur quatre piliers fondamentaux :

Token RCADE : la cryptomonnaie native qui alimente toutes les transactions et la gouvernance de l'écosystème.

Chaîne RCADE : une infrastructure blockchain conçue spécifiquement pour optimiser les applications gaming.

Nœuds RCADE : un réseau décentralisé fournissant l'infrastructure de base et le support opérationnel.

Partenariats dans le gaming : alliances stratégiques avec des développeurs et éditeurs de jeux pour favoriser l'expansion de l'écosystème et son adoption.









La RCADE Foundation a noué des partenariats clés avec des fournisseurs de technologies et de contenus afin d'assurer une couverture complète de l'écosystème. Parmi les partenaires notables :





Starlings Network : partenaire technologique apportant une infrastructure blockchain robuste ainsi que des capacités réseau pour les nœuds.





Ces collaborations constituent une base solide pour le développement de l'écosystème, tout en respectant les principes de gouvernance décentralisée.













La RCADE Chain représente une avancée technologique majeure dans l'univers du gaming blockchain. Co-développée par Revolving Games et Starlings Network, elle est spécifiquement conçue pour répondre aux principaux freins à l'adoption du Web3 dans le jeu vidéo : vitesse des transactions, coûts faibles et expérience utilisateur optimisée.









Débit élevé : la chaîne est conçue pour offrir un haut nombre de transactions par seconde (TPS), garantissant une expérience de jeu fluide, même à grande échelle, avec des milliers de joueurs connectés en simultané sur différents jeux.





Faible finalité ( Low Finality) : la chaîne a été optimisée pour permettre une confirmation rapide des transactions, garantissant que les actions en jeu soient enregistrées et prises en compte avec un délai minimal. Cela est essentiel pour préserver le rythme soutenu et l'interactivité élevée des expériences de jeu multijoueur modernes.





Traitement parallèle avancé (Advanced Parallel Processing) : l'architecture permet un traitement parallèle des données, assurant une gestion efficace des interactions complexes entre jeux et utilisateurs sans compromettre la performance du réseau.









Pour accélérer l'adoption de RCADE Chain par les studios de développement, une suite complète d'outils techniques et de kits de développement logiciel (SDK) est en cours de déploiement, offrant les fonctionnalités suivantes :





Intégration Web3 simplifiée : permettre aux joueurs traditionnels d'accéder aux fonctionnalités Web3 sans avoir à gérer la complexité de la technologie blockchain. Cela inclut la création simplifiée de portefeuilles, le traitement des transactions et la gestion des actifs.





Intégration backend : Services backend full-stack incluant la gestion des joueurs, le support LiveOps, des outils d'économie et de monétisation, ainsi que le traitement des paiements — évitant aux développeurs d'avoir à concevoir eux-mêmes toute l'infrastructure blockchain.





Contrats intelligents optimisés : des contrats intelligents prêts à l'emploi, testés et sécurisés, spécialement conçus pour les cas d'usage gaming, permettant de réduire le temps de développement et de minimiser les vulnérabilités potentielles en matière de sécurité.





Interopérabilité multi-chain : RCADE Chain prend en charge une logique multi-chain, facilitant l'utilisation et l'échange d'actifs et de tokens entre plusieurs blockchains compatibles.





Compatibilité avec les moteurs de jeu : intégration native avec Unity et Unreal Engine, permettant aux studios d'implémenter la blockchain sans perturber leur flux de travail existant.













Stockage décentralisé : dans un premier temps, le réseau proposera un service de stockage décentralisé, en accord avec les principes clés de la blockchain : décentralisation, sécurité et transparence. Cette couche de stockage permettra d'héberger durablement les actifs de jeu, les données des joueurs et les historiques de transaction au sein de l'écosystème.





Calcul distribué (prévu) : à l'avenir, le réseau intégrera des fonctionnalités de calcul distribué, permettant le traitement décentralisé de la logique de jeu et des calculs intensifs directement via les nœuds participants.





Hébergement de serveurs de jeu décentralisé (prévu) : à terme, la plateforme prendra en charge l'hébergement décentralisé de serveurs de jeu, réduisant la dépendance aux infrastructures centralisées tout en garantissant une meilleure accessibilité mondiale et une plus grande résilience du réseau.









Le réseau de nœuds est conçu pour répartir les coûts de manière plus équitable en rémunérant les opérateurs de nœuds et en permettant aux membres de la communauté de bénéficier des récompenses. Ce modèle encourage un environnement plus inclusif et participatif, où celles et ceux qui contribuent à la croissance du réseau peuvent également profiter de son succès.













RCADE est le token natif qui alimente l'ensemble de l'écosystème RCADE : jeux, produits actuels et futurs, intégrations, infrastructures et partenariats. Il joue un rôle central dans la mise en place d'un modèle économique unifié, prenant en charge une large gamme de fonctions essentielles à travers la plateforme.









Monnaie de jeux de l'écosystème : RCADE agit comme la devise principale pour tous les jeux de l'écosystème. Il permet d'acheter des objets en jeu, de débloquer des fonctionnalités premium et de faciliter les transactions entre joueurs. Ses fonctions principales incluent la participation à la gouvernance, la récompense des joueurs actifs, le paiement des frais, ainsi que son rôle de moyen d'échange entre tous les composants de l'écosystème.





Token natif de la chaîne : en tant que token natif de RCADE Chain, il alimente toutes les transactions blockchain et agit comme token de « gas » pour les opérations du réseau. Il permet l'exécution fluide des contrats intelligents et des interactions décentralisées au sein de l'écosystème.





Token de gouvernance : les détenteurs de RCADE peuvent participer aux décisions clés de la gouvernance, telles que les mises à jour du protocole, les approbations de partenariats ou l'allocation des ressources. Cette gouvernance communautaire favorise le développement participatif et la prise de décision décentralisée.





Récompenses et incitations : RCADE est utilisé pour récompenser les joueurs actifs, les opérateurs de nœuds et les membres de la communauté, créant ainsi un cycle vertueux stimulant l'engagement et la croissance de l'écosystème.





Activation des nœuds : détenir des tokens RCADE est nécessaire pour activer un nœud et devenir éligible à la génération et distribution de récompenses. Ce mécanisme augmente la demande de tokens tout en assurant la sécurité du réseau par des incitations économiques.









Modèle d'émission : l'émission de RCADE est conçue de manière réfléchie pour équilibrer les besoins opérationnels de l'écosystème tout en assurant une préservation de valeur sur le long terme. L'offre totale est plafonnée à 1 milliard de tokens, avec 422 détenteurs actuels sur la BNB Smart Chain (BSC). Des déploiements multi-chain sont également à l'étude.









Programme d'airdrop : l'écosystème intègre une stratégie d'airdrop solide, ciblant les membres existants de la communauté, détenteurs de NFT et utilisateurs actifs. La distribution s'effectue actuellement via un système de points appelé « Quest Points » (Points de mission).





Récompenses des nœuds : les opérateurs de nœuds reçoivent des tokens RCADE en échange de leurs services d'infrastructure, créant un revenu durable pour les contributeurs impliqués.





Récompenses en jeu : les joueurs sont incités à travers des exploits en jeu, des événements compétitifs et leur engagement communautaire, garantissant que l'implication active se traduit par des gains concrets.





Accès à la prévente : les détenteurs actuels de NFT et les membres de la communauté bénéficient d'un accès exclusif aux préventes, leur permettant d'acquérir des tokens à des tarifs préférentiels avant le lancement public.













Le Skyborne Universe est la propriété intellectuelle phare de Revolving Games, conçue pour mettre en valeur les capacités de l'écosystème RCADE à travers une diversité de formats de jeux et de plateformes. Cette stratégie IP ambitieuse repose sur plusieurs jeux interconnectés partageant des ressources, des scénarios et un système économique intégré.









Skyborne Genesis Immortals est au cœur de la trame narrative de Skyborne Legacy et constitue la collection NFT fondatrice de l'univers. Ces NFT offrent à leurs détenteurs une série d'avantages dans l'écosystème : airdrops de tokens, accès aux préventes et bonus exclusifs en jeu.





La collection Immortals présente six personnages mythiques : Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani et Yozzer Brighthide, qui joueront un rôle majeur dans les jeux à venir, assurant une continuité forte dans la narration de l'écosystème.









Hatchlings : un jeu de simulation de créatures sur navigateur, dans lequel les joueurs peuvent faire éclore, élever et s'occuper de dragons uniques. Situé dans l'univers Skyborne, ce jeu mêle mécaniques d'élevage, personnalisation d'habitats et éléments compétitifs. Il propose des récompenses à double classement en USDC et en monnaie du jeu, combinant gameplay traditionnel et modèles de récompenses basés sur la blockchain.





Phoenix Flight : un jeu de simulation sociale et d'aventure fantastique dans lequel les joueurs peuvent créer et concevoir leurs propres îles. Le gameplay met l'accent sur la créativité, l'interaction sociale et la construction d'univers dans le cadre du Skyborne Universe.





Skyborne Legacy : un MMORPG emblématique intégrant exploration, création, personnalisation et combat dans un monde ouvert à forte dimension sociale. Le jeu vise à incarner pleinement l'univers Skyborne dans un environnement multijoueur persistant.









Nexus Nodes (anciennement Nexian Gems) : chaque NFT Nexus Node représente la propriété d'un nœud avancé appelé «intercepteur » (Interceptor), qui jouera un rôle clé dans l'écosystème RCADE. Ces NFT donnent accès à une infrastructure de nœuds haute performance, à des multiplicateurs de récompenses améliorés, à des mécaniques de boost, à la participation à la gouvernance réseau, ainsi qu'à des airdrops de tokens RCADE et à des opportunités de staking.





RG Bytes : les RG Bytes sont des éléments fondamentaux qui relient l'ensemble de l'écosystème Revolving Games. Ces NFT offrent des récompenses de fidélité, des fonctions d'activation de nœuds et des avantages exclusifs dans l'écosystème. Leur intégration témoigne de l'engagement de la société à concevoir des NFT axés sur l'utilité, destinés à améliorer l'expérience joueur sans la complexifier.









Revolving Games et l'écosystème RCADE marquent une avancée majeure dans le secteur du gaming Web3, en alliant innovation technologique et application concrète pour construire une plateforme de jeu complète. Grâce à un fort accent mis sur des expériences de jeu haut de gamme, une infrastructure solide et une véritable utilité du token, le projet s'impose comme un acteur de premier plan dans le paysage en pleine évolution du divertissement numérique.

L'intégration de la technologie blockchain aux mécaniques du jeu traditionnel ouvre de nouvelles perspectives pour l'engagement des joueurs, la propriété numérique et la participation économique. À mesure que l'écosystème continue de croître et de se développer, il est en passe de marquer durablement l'avenir de l'industrie du jeu vidéo.





Le token RCADE est désormais disponible sur MEXC ! Les utilisateurs peuvent trader RCADE en suivant ces étapes : Les utilisateurs peuvent trader RCADE en suivant ces étapes :





3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix, puis finalisez votre transaction.







