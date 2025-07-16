SEED Combinator : Moteur d'accélération pour les startups Web3









SEED Combinator (SEED) est une plateforme d'accélération dédiée aux startups blockchain et aux projets Web3. Construite sur une communauté décentralisée et opérée via un bot Telegram, elle permet aux utilisateurs d'interagir directement, de participer à des événements de gain de tokens et de bénéficier de services d'accompagnement au développement.





SEED Combinator ne se limite pas à un simple projet d'airdrop, c'est un écosystème complet qui propose des outils pour aider les entrepreneurs Web3 à construire et développer leurs projets. La plateforme est pensée pour offrir un environnement permettant aux startups de présenter leurs projets à des investisseurs de premier plan afin de lever des fonds.









2.1 Connexion efficace des utilisateurs via Telegram : SEED exploite Telegram, l'une des principales plateformes sociales, pour connecter efficacement les utilisateurs grâce à son bot natif. Les utilisateurs peuvent réaliser l'enregistrement de leur compte, récupérer des missions et même participer à des combats de NFT directement via le bot, sans avoir besoin d'opérations complexes liées aux wallets, réduisant ainsi considérablement la barrière d'entrée au Web3.





2.2 Déploiement sur la blockchain publique Sui : Actuellement déployé sur la blockchain publique Sui, SEED bénéficie du langage de programmation Move et du modèle objet de Sui. Cela confère aux assets de jeu de SEED une grande scalabilité et composabilité, les rendant particulièrement adaptés aux mécaniques de gamification telles que l'élevage de NFT, les upgrades et les systèmes d'énergie.





2.3 Modèle dual-token : SEED adopte un modèle dual-token (token SEED et SLOVE) permettant de distinguer efficacement les « incitations à la gouvernance » de la « circulation dans l'écosystème ». Grâce à un design réfléchi des rôles et des mécaniques de progression, la plateforme encourage la participation à long terme des utilisateurs et favorise la création d'un écosystème en boucle fermée.





2.4 Boîte à outils complète pour les startups : SEED propose un ensemble complet d'outils entrepreneuriaux permettant une intégration rapide des projets Web3 tiers. Cette boîte à outils couvre l'ensemble du processus, de la mise en avant du projet à l'accompagnement des tâches, en passant par la distribution de tokens.









Le produit principal de SEED est actuellement SEED GO, un écosystème GameFi qui construit un monde d'aventure centré autour des NFT « SEED Mon ». Il intègre des mécaniques de gameplay telles que le combat, la collecte de ressources, le trading et l'élevage, créant ainsi une économie virtuelle complète.









SEED adopte un modèle dual-token, séparant le token de gouvernance du token utilitaire afin de renforcer la flexibilité et la durabilité de son modèle économique.









SEED est le token de gouvernance de l'écosystème SEED, avec une supply totale fixe de 1 milliard de tokens, sans possibilité d'augmentation. En tant que token central de l'écosystème SEED Combinator, il est utilisé pour : la gouvernance communautaire et les droits de vote, les dépenses premium au sein de l'écosystème GameFi (comme les objets d'élevage ou les pierres de conversion), les accès à l'incubateur (permettant de staker pour participer aux distributions anticipées de nouveaux projets), les allocations liées aux investisseurs stratégiques, contributeurs et partenaires du projet.









SLOVE est le token utilitaire principal de SEED GO, utilisé principalement pour : les récompenses in-game, restaurer l'énergie des SEED Mon, l'élevage et la synthèse d'objets, le paiement des frais de transaction sur le marketplace.





Avec son modèle innovant combinant « Entrée sociale via Bot + Économie GameFi + Incubateur de startups », SEED Combinator ouvre une nouvelle fenêtre d'interaction pour les utilisateurs Web3 et les entrepreneurs. Que vous soyez un joueur ordinaire cherchant à « gagner en jouant » ou un investisseur en quête de récompenses issues de projets early-stage, SEED offre un potentiel long terme particulièrement intéressant.









