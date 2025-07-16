STABLE Act de 2025 : Mise en place du cadre réglementaire américain pour les stablecoins de paiement

À mesure que les actifs numériques évoluent rapidement, les stablecoins occupent une place de plus en plus importante dans le système financier. Ces actifs numériques adossés à des monnaies fiduciaires jouent désormais un rôle essentiel dans les paiements transfrontaliers, les transferts de fonds et l'innovation financière. Cependant, l'expansion rapide du marché des stablecoins a également mis en lumière certaines limites, notamment un manque de transparence et des lacunes réglementaires.





Pour répondre à ces enjeux, le représentant américain Bryan Steil, président de la Sous-commission des actifs numériques à la Chambre, et French Hill, président du Comité des services financiers, ont présenté en mars 2025 le STABLE Act of 2025 (officiellement intitulé Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025). Ce projet de loi vise à établir un cadre juridique clair pour l'émission, la circulation et la supervision des stablecoins de paiement aux États-Unis. Cet article propose une analyse détaillée des dispositions clés du texte afin de mieux comprendre ses objectifs, son importance et son impact potentiel sur le marché.













Le STABLE Act de 2025 vise à garantir la transparence, la responsabilité et la prévention des activités financières illicites (telles que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme) sur le marché américain des stablecoins de paiement . Grâce à un cadre réglementaire rigoureux, le texte entend :





Protéger la stabilité financière ;

Défendre les intérêts des consommateurs ;

Favoriser une adoption conforme des actifs numériques.

Compte tenu de la dépendance croissante du système financier à la technologie, le texte insiste également sur l'interopérabilité et la standardisation du marché pour les stablecoins de paiement, jetant les bases d'une croissance économique numérique mondiale durable.









Le projet de loi fournit une définition essentielle :

Il s'agit d'actifs numériques conçus pour les paiements ou les règlements, généralement indexés sur des monnaies fiduciaires (ex. : le dollar américain).

Ils incluent les stablecoins pouvant être rachetés, échangés ou reconvertis à un taux fixe.

Contrairement aux titres financiers, les stablecoins de paiement sont principalement utilisés comme outils transactionnels et non comme instruments d'investissement, ce qui les exclut du champ de la régulation sur les valeurs mobilières.













Le STABLE Act de 2025 impose des conditions strictes pour l'émission de stablecoins de paiement :

Seules les entités approuvées au niveau fédéral ou étatique peuvent émettre des stablecoins.

Les émetteurs admissibles sont : Les filiales d'institutions de dépôt assurées par la FDIC ; Les émetteurs non bancaires certifiés au niveau fédéral ; Les émetteurs certifiés au niveau étatique.











Exigences de réserves : chaque stablecoin doit être adossé à 100 % par des liquidités ou des actifs hautement liquides (ex. : bons du Trésor américain à court terme, dépôts bancaires).

Transparence : les émetteurs doivent publier des rapports mensuels sur les réserves, audités par un cabinet comptable indépendant. Ces rapports doivent être signés par le CEO et le CFO.

Mécanisme de rachat : les procédures de rachat doivent être rendues publiques pour permettre aux détenteurs d'échanger leurs stablecoins contre de la monnaie fiduciaire à un taux fixe.













Le STABLE Act de 2025 confie la régulation aux autorités suivantes : le Office of the Comptroller of the Currency (OCC), le Réserve fédérale (Fed) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). En particulier :





Banques et filiales : soumises à la régulation fédérale.

Coopératives de crédit : supervisées par la NCUA.

Émetteurs non bancaires : régulés par l'OCC.









Le texte encadre également la présence de stablecoins étrangers sur le marché américain :





Les émetteurs étrangers doivent se conformer aux normes américaines, se soumettre à des audits et aligner leurs opérations sur le droit américain.

Le Département du Trésor peut publier une liste d'émetteurs étrangers agréés pour faciliter la coopération internationale.









Les violations du STABLE Act de 2025 peuvent entraîner :





Sanctions civiles : jusqu'à 100,000 $ par jour pour émission non autorisée de stablecoins de paiement.

Sanctions pénales : jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de dollars d'amende pour falsification de rapports de réserves.

Mesures administratives : les autorités fédérales peuvent suspendre ou révoquer la licence d'un émetteur en cas d'infraction.









Le STABLE Act de 2025 propose un cadre réglementaire complet avec plusieurs mesures clés :





Exclusion du statut de titre financier Les stablecoins de paiement ne relèvent pas de la réglementation sur les titres, ce qui leur évite des contraintes juridiques complexes.

Exigence d'interopérabilité Les agences fédérales doivent établir des normes techniques garantissant la compatibilité entre plateformes.

Périodes de transition Émetteurs : les émetteurs disposent de 12 mois pour se conformer. Dépositaires : les dépositaires ont 2 ans pour répondre aux exigences réglementaires. Interdiction des stablecoins algorithmiques : entrée en vigueur immédiate, avec une mise en application progressive sur 2 ans.











Le STABLE Act de 2025 établit un cadre réglementaire robuste pour les stablecoins de paiement, renforçant la transparence, la protection des consommateurs et la stabilité du marché. À mesure que le texte progresse, il devrait offrir des règles plus claires et des lignes directrices opérationnelles, renforçant la confiance dans l'écosystème des actifs numériques américains et favorisant la croissance économique mondiale.





