TOKYO BEAST : une nouvelle ère du divertissement crypto, à la croisée du virtuel et du réel

Tokyo Beast est le premier projet d'IP Crypto Entertainment développé par une équipe japonaise de pointe issue de l'industrie vidéoludique. Cette plateforme intègre des actifs blockchain, la création d'univers IP et des contenus de divertissement pour offrir une expérience tournée vers l'avenir. Ici, les NFTs ne sont plus de simples objets de collection : ils deviennent des formes de vie numériques dotées d'identités et de destins uniques. Chaque joueur participe activement à la construction d'un écosystème de divertissement crypto (crypto-entertainment) en pleine émergence.





L'évolution dans le jeu et la maîtrise du destin via la blockchain marquent l'avènement d'une révolution du divertissement portée par le Web3.









TOKYO BEAST est le titre phare du projet IP Crypto Entertainment, combinant les technologies Web2 et Web3 pour créer un écosystème alliant potentiel d'investissement et gameplay immersif. Le projet repose sur une double architecture : BASE pour la culture d'actifs on-chain et TRIALS pour la participation au contenu de jeu.





Cette structure permet aux joueurs de posséder véritablement leurs actifs sur la blockchain, tout en bénéficiant d'une expérience de jeu de haute qualité. Au cœur de cet écosystème se trouve le TOKYO GAMES TOKEN (TGT) , qui relie l'ensemble des composantes de divertissement, les mécanismes d'actifs et les futurs titres AAA, créant une plateforme de divertissement crypto (crypto-entertainment) durable et évolutive.









TOKYO BEAST est bien plus qu'un simple jeu. C'est un écosystème complet composé de deux systèmes interconnectés :

Système BASE : axé sur la gestion des actifs, il permet la culture des NFTs BEAST, l'acquisition de ressources et les échanges d'actifs.

Système TRIALS : centré sur le gameplay compétitif et interactif avec des combats PvP, des pronostics de matchs et des défis de tournois.





Ces deux systèmes fonctionnent de manière indépendante tout en étant étroitement interconnectés, offrant aux joueurs une double expérience : profiter du jeu sans détenir de tokens, conserver des tokens sans jouer activement, ou combiner les deux pour maximiser les récompenses et le plaisir.









L'équipe de TOKYO BEAST regroupe les membres clés issus des plus grands studios de jeux console et mobile au Japon. Ces professionnels ont travaillé sur des titres mondialement connus et possèdent une expertise remarquable en création d'univers et contenus. Avec un budget de développement ambitieux, TOKYO BEAST entend livrer le premier projet IP Web3 à grande échelle dont la qualité rivalise avec les meilleures productions Web2.









La vision de TOKYO BEAST dépasse celle d'un simple jeu Web3. Le projet aspire à devenir une véritable IP crypto-native, avec pour mission de :





Repousser les frontières entre Web2 et Web3

Concilier immersion ludique et rendement sur investissement

Offrir une expérience où « le jeu est l'actif, et l'IP est la marque »









En tant qu'actif phare de TOKYO BEAST et de l'ensemble de la plateforme TGT , le TGT incarne non seulement la valeur intrinsèque de l'écosystème, mais permet également une large gamme d'utilisations fonctionnelles à travers tout l'écosystème.









Les joueurs peuvent utiliser le TGT pour acheter les deux principales monnaies du jeu, des pierres précieuses (jewels) et des pépites (gems), qui servent ensuite à améliorer les personnages, acheter des objets, débloquer des fonctionnalités et participer aux activités essentielles du gameplay.









Les détenteurs de TGT peuvent obtenir une double récompense en les stakeant :





Récompenses en TGT

Chances de recevoir des NFTs rares BEAST RAWDISK





Ce mécanisme renforce efficacement les incitations à la détention à long terme du TGT, augmentant ainsi la rareté du token et sa valeur en circulation.









Une partie des revenus générés par les ventes de tokens en jeu est allouée au rachat de TGT, ce qui instaure un cycle de valeur fermé et un modèle déflationniste soutenant le prix du TGT.





Remarque : le TGT est émis par Play3 Ltd. Le studio de développement de TOKYO BEAST n'est pas directement responsable des aspects liés au TGT.









TOKYO BEAST est un pilier de l'écosystème TGT, qui étend l'utilité du token à travers plusieurs modules de contenu :





CLASH – Interactions quotidiennes de pronostic : au-delà des « Champion Picks » du week-end, les joueurs peuvent prédire des résultats en semaine en stakeant des TGT.

FUSION – Collaborations NFT co-brandées : partenariats avec des projets NFT, animés et jeux célèbres pour créer des « NFTs BEAST » communs à forte valeur culturelle.

ITEMIZE – Produits dérivés physiques : vêtements, accessoires et objets à l'effigie de Tokyo Beast pour faire le lien entre identité virtuelle et monde réel.

CARDS – Cartes physiques à collectionner : transformation des BEAST en cartes jouables et à collectionner, pour une expérience ludique hybride.

ANIMATION – Expansion narrative visuelle : production de contenus animés pour étoffer l'univers et les personnages au-delà du gameplay TRIALS.

PARTY – Événements communautaires hors ligne : soirées de visionnage, rencontres VIP exclusives pour renforcer les liens communautaires.

SPACE – Concept stores et partenariats commerciaux : lancement de boutiques physiques Tokyo Beast et collaborations avec des marques pour favoriser l'adoption Web3.









TOKYO BEAST fusionne divertissement, culture et actifs numérique sur une seule et même plateforme. Il représente à la fois un projet IP et un exemple concret de contenu blockchain accessible au grand public. Alors que de nombreux jeux blockchain reposent encore sur un modèle « Play-to-Earn » classique, TOKYO BEAST va plus loin grâce à une équipe experte, une tokenomique solide et une structure de divertissement modulaire intégrant jeu, IP, commerce et blockchain.





À mesure que la plateforme TGT se développe, TOKYO BEAST ambitionne de devenir une référence du divertissement Web3, en réunissant créateurs et utilisateurs autour d'une expérience véritablement crypto-native.









Pour acheter du TGT:





1) Ouvrez l'application ou connectez-vous sur le site officiel de MEXC.

3) Choisissez le type d'ordre, saisissez la quantité et le prix souhaités, puis finalisez la transaction.













Vous pouvez également visiter la page de l' Airdrop+ de MEXC pour participer à l'airdrop de TGT et gagner des récompenses supplémentaires.





TOKYO BEAST est une révolution attendue dans l'univers du divertissement, et le tremplin vers un avenir sans limite sur la plateforme TGT.



